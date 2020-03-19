 Группа лиц организовала схему по контролю над шахтами и завладела более чем 51,17 млн грн, - САП

Об этом сообщает пресс-служба САП, передает Цензор.НЕТ.

В ходе досудебного расследования установлено, что в 2016-2018 годах группа лиц организовала схему, которая устанавливала фактический контроль за государственными закупками трех вышеупомянутых государственных предприятий - от отслеживания потребностей госпредприятий в закупках, формирования условий тендеров, контактов с потенциальными поставщиками до определения ожидаемой стоимости закупки, победителей тендеров и контроля по расчетами с ним.

Во время исследования закупок указанных предприятий, антикоррупционные органы установили факты, почти в 70 закупках договора на поставку получала одна компания.

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Так, поставки горюче-смазочных материалов, запасных частей к горно-шахтному оборудованию, металлоизделия, кабельную продукцию для шахт должна была поставить одна и та же компания. Однако выяснилось, что компания выполняла роль посредника, перепродавая с наценкой товар, приобретенный у участников реального сектора, которые из-за намеренно созданных участниками схемы препятствий не имели реальных шансов направления сотрудничать с госпредприятиями.

Как следствие, указанные государственные угледобывающие предприятия за три года закупили товаров по завышенным ценам на общую сумму 174, 5 млн грн, незаконно переплатив более 51,17 млн грн.

16 марта 2020 участникам преступной схемы сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255 УК Украины. Сейчас подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 3 млн грн и 1,2 млн грн.

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