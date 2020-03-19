 У родственницы нардепа Шахова диагностировали коронавирус

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации в Facebook.

"В Киевской области подтвержден второй случай заболевания коронавирус. Это женщина, член семьи первого больного в Киевской области. Сейчас их состояние врачи оценивают как средней тяжести", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что в области выявлено 5 случаев подозрения на заболевание. Из них 2 человека госпитализированы в Белой Церкви, двое в Киево-Святошинском районе, один - в Броварах (не подтвердился).

Врачи призывают сохранять спокойствие, соблюдать санитарно-гигиенических правил и, в случае возникновения подозрения на заболевание, срочно обращаться к семейному врачу.

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В комментарии "Украинской правде" Шахов рассказал, что коронавирус подтвердили у его сестры.

Нардеп обещал дважды в сутки выходить на связь в прямом эфире Facebook.

По его словам, сейчас ждут результаты анализов по коронавируса мать и жена нардепа. Вся семья Шахова изолирована.

Относительно своего самочувствия нардеп сказал, что время от времени у него поднимается температура.

Напомним, ранее сообщалось, что у нардепа депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова подтвержден коронавирус.

Президент Зеленский заявил, что 17 марта персональная карточка Шахова для голосований была зарегистрирована в Раде.

Позже народный депутат Украины Сергей Шахов опроверг слова президента Зеленского, что 17 марта его персональная карточка была зарегистрирована в Раде.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в связи с ситуацией с коронавирусом в Украине предлагает подготовить закон о передаче полномочий между органами власти.