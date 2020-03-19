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 Общество, Здоровье
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Все про:Шахов_Сергей (60) COVID-19 (1284) коронавирус (28)

 У родственницы нардепа Шахова диагностировали коронавирус

Вторым человеком, у которого обнаружили коронавирус в Киевской области оказалась родственница народного депутата Сергея Шахова, у которого подтвердили коронавирус 18 марта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации в Facebook.

"В Киевской области подтвержден второй случай заболевания коронавирус. Это женщина, член семьи первого больного в Киевской области. Сейчас их состояние врачи оценивают как средней тяжести", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что в области выявлено 5 случаев подозрения на заболевание. Из них 2 человека госпитализированы в Белой Церкви, двое в Киево-Святошинском районе, один - в Броварах (не подтвердился).

Врачи призывают сохранять спокойствие, соблюдать санитарно-гигиенических правил и, в случае возникновения подозрения на заболевание, срочно обращаться к семейному врачу.

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В комментарии "Украинской правде" Шахов рассказал, что коронавирус подтвердили у его сестры.

Нардеп обещал дважды в сутки выходить на связь в прямом эфире Facebook.

По его словам, сейчас ждут результаты анализов по коронавируса мать и жена нардепа. Вся семья Шахова изолирована.

Относительно своего самочувствия нардеп сказал, что время от времени у него поднимается температура.

У родственницы нардепа Шахова диагностировали коронавирус 01

Напомним, ранее сообщалось, что у нардепа депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова подтвержден коронавирус.

Президент Зеленский заявил, что 17 марта персональная карточка Шахова для голосований была зарегистрирована в Раде.

Позже народный депутат Украины Сергей Шахов опроверг слова президента Зеленского, что 17 марта его персональная карточка была зарегистрирована в Раде.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в связи с ситуацией с коронавирусом в Украине предлагает подготовить закон о передаче полномочий между органами власти.

Источник: https://censor.net.ua/n3182713
 
 
 Топ комментарии
 
Зачиняйте раду на карантин !
Там оарім коронавірусу і ватовірус, і зеленовірус...
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ну да, для цих підарів всім тестів хватить і вони є.
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ну да, для цих підарів всім тестів хватить і вони є.
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а если жена узнает, то может пострашнее коронавируса для родственницы стать
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коли трипак діагностує, то дізнається.
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Сейчас еще выяснится,что эта родственница с другими депутатами успела посотрудничать,там такое практикуется,одна обслуживает нескольких.
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Зачиняйте раду на карантин !
Там оарім коронавірусу і ватовірус, і зеленовірус...
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Шахов это ватная мразь! Пусть отправляеться к Кобзону и захватить с собой Бубочку!
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Він же казав що КВ взагалі не існує і тут на тобі.
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"непра...! я не ві...!" - алігатор зітхнув, і ситий в зеленую воду пірнув (с)
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шахтёры , за которых это существо так "переживает" в печальке?!
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Эта не та что ему секси переписку и фото в телефон на заседание Рады посылала... Куршавель место особо" заразное" во всех отношениях.
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_Корона существует, это правда, даже если вы по глупости сомневаетесь. Она заразна и убивает. Осознайте это, не балуйтесь. Не играйте в русскую рулетку, черт бы вас побрал! Будьте здоровы.
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25 декабря 2018 года включён в санкционный список россии
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и шах и мат... и карма !!!
и наглядная агитация - как надо соблюдать меры безопасности при пандемии коронавируса в мире и карантине, в частности, в Киеве...
ну и? какие будут штрафные санкции??? (желательно с конфискацией)
я уже молчу про "работающую карточку" депутата в зале...при его больном отсутствии (это отдельно надо разбираться и награждать отдельно)
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Почему бдительные жители не забросали Шахова камнями, как эвакуированных из Китая?
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"- Наверное, вы родственница нашего особого гостя? Наверное, вы его… -…Племянница!"

(С) к/ф "Красотка"
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Родствєніцу часом не Ерікою звати?
У родственницы нардепа Шахова диагностировали коронавирус - Цензор.НЕТ 8122
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Шахов!.. помни, твоя цель ОПЗЖ, и мы тебе поставим памятник при жизни!
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