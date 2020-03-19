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 Водитель маршрутки на Волыни перевозил 19 пассажиров одновременно, на него составлен админпротокол, - Нацполиция

На водителя маршрутки на Волыни составили административный протокол за то, что он перевозил 19 пассажиров одновременно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Волынской области.

"Правонарушения обнаружили в Нововолынске. Сотрудники группы реагирования патрульной полиции составили на 62-летнего водителя маршрутного такси, в салоне которого находилось 19 пассажиров, административный протокол по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь о нарушении правил карантина людей", - говорится в сообщении.

Водителю грозит штраф на сумму от 17 до 34 тыс. грн.

16 марта президент Владимир Зеленский заявил, что будет просить Кабинет Министров запретить железнодорожное и автобусное сообщение, закрыть метрополитены и не собираться группами больше 10 человек. Предложенные им меры вступили в действие с полудня 18 марта. В Киеве, Харькове и Днепре остановили метрополитен. В маршрутках могут ехать 10 человек, в троллейбусах и трамваях - по 20.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182712
 
 
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а протокол склали на оборотній стороні портрету Зеленського
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А что с людьми котрые теперь не доберутся до места с такими указами и по всей стране.
Владе по хрен. Смотрим что в Беларуси
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а что 10 не смогут друг друга заразить? и на остановке 1000 чел тоже в безопасности?
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зебіли тупі, на ком заробити захотіли?? от тупе стадо віслюків...
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