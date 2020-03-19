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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:Билозир (32) Киев (18742) строительство (1705) Госархстройинспекция (52)

 10-этажный дом на участке Билозир на Подоле в Киеве официально ввели в эксплуатацию под видом 4-этажного, - эксперт Могильный

Скандальный 10-этажный дом на Подоле в Киеве официально ввели в эксплуатацию под видом 4-этажного.

Об этом на всоей странице в Фейсбуке написал эксперт по вопросам земельного законодательства Георгий Могильный, передает Цензор.НЕТ.

"Помните скандал со стройкой на участке Билозир рядом с Нижним Валом? Кто не помнит, напомню: на участке под индивидуальное строительство, в зоне усадебной застройки строят без документом многоэтажку, а власти закрывают глаза на проделки кумы Порошенка. Так вот, всех поздравляю с первым результатом реформы-ликвидации ДАБИ от Шмыгаля с Зеленским.
В день выездного заседания Кабмина 13 марта, на котором было принято решение о ликвидации ДАБИ и полной остановке архстройконтроля до создания ДИМУ, аферисты подали уведомление о начале строительства по классу СС1 (не больше 4 этажей).
А сегодня аферисты уже официально ввели в эксплуатацию свою 10-тиэтажку снова под видом 4-хэтажки классом СС1. И НИКТО не имеет права это проверить и отменить документы на строительство, причем уже сегодня в госреестр прав могут быть внесены права собственности на отдельные квартиры т.к. Слуга Народа героически сделал автоматическое присвоение почтового адреса, лишив местные власти последнего возможного механизма борьбы с подобными объектами", - рассказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Нардеп Билозир возводит незаконную высотку на Подоле, - "Наші гроші". ФОТОрепортаж

10-этажный дом на участке Билозир на Подоле в Киеве официально ввели в эксплуатацию под видом 4-этажного, - эксперт Могильный 01
10-этажный дом на участке Билозир на Подоле в Киеве официально ввели в эксплуатацию под видом 4-этажного, - эксперт Могильный 02
10-этажный дом на участке Билозир на Подоле в Киеве официально ввели в эксплуатацию под видом 4-этажного, - эксперт Могильный 03

Напомним, ранее СМИ сообщили, что экс-нардеп Билозир возводит незаконную высотку на Подоле в Киеве.

Источник: https://censor.net.ua/n3182710
 
   
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Типа с этими надсмотрщиками-взяточника они не смогли бы это построить и сдать,только дороже бы вышло и всё.
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Единственный факт-10этажка,остальное -словоблудие.
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поздравляю с первым результатом реформы-ликвидации ДАБИ от Шмыгаля с Зеленским.
В день выездного заседания Кабмина 13 марта, на котором было принято решение о ликвидации ДАБИ и полной остановке архстройконтроля до создания ДИМУ, аферисты подали уведомление о начале строительства по классу СС1 (не больше 4 этажей).
А сегодня аферисты уже официально ввели в эксплуатацию свою 10-тиэтажку снова под видом 4-хэтажки классом СС1. И НИКТО не имеет права это проверить и отменить документы на строительство, причем уже сегодня в госреестр прав могут быть внесены права собственности на отдельные квартиры т.к. Слуга Народа героически сделал автоматическое присвоение почтового адреса, лишив местные власти последнего возможного механизма борьбы с подобными объектами
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А так "переживает" за Украину с подельниками лживыми "патриотами" Ющенко и Порошенко. сейчас будет стонать и выть о политическом преследовании.
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