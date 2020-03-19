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Все про:дороги (1922) строительство (1705) Голик Юрий (94)

 "Большая Стройка" представлена во всех популярных соцсетях, - координатор проекта Голик

Национальная программа развития инфраструктуры Украины "Большая Стройка" активно присутствует в популярных социальных сетях. В частности, свои страницы и каналы есть у "Большой Стройки" в Facebook, Telegram, Instagram и YouTube.

 Об этом сообщает координатор проекта Юрий Голик.

"Национальный проект "Большая Стройка". Можно и нужно следить в социальных сетях за ходом того, как строится, ремонтируется и реконструируется инфраструктура Украины", - пишет Голик и публикует ссылки на соответствующие каналы и страницы "Большой Стройки":

Facebook:

https://www.facebook.com/velyke.bud/

Telegram:

https://t.me/joinchat/AAAAAEvZjW0zrPiZ5ySizg

Instagram:

https://www.instagram.com/velyke.bud/

YouTube:

https://www.youtube.com/c.../UCP7-B-r2Kq9yai59MAZodeA/featured

Большая Стройка представлена во всех популярных соцсетях, - координатор проекта Голик 01

Национальная программа "Большая Стройка" является инициативой Президента Владимира Зеленского и заключается в строительстве и капитальном ремонте по меньшей мере 100 школ, 100 детских садов, 100 спортивных сооружений и более 200 пунктов оказания экстренной медицинской помощи. Также программой "Большая Стройка" предусмотрены строительство и ремонт в 2020 году 4 000 км дорог международного и национального значения и 2 500 км дорог областного и сельского значения.

Все объекты "Большой Стройки" нанесены на онлайн-карту, на которой представлены все школы, садики, больницы, стадионы и дороги во всех регионах Украины. Каждый объект снабжен подробной сопроводительной информацией.

Источник: https://censor.net.ua/n3182709
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Такий же дебілізм,наразі,як і його ініціатор! Замісь зосередити ресурси на підтримку економіки,підприємств та громадян що лишились без засобів для існування ,як це роблять у нормальних країнах,українські "пацани" й "нелохи" "прокачують понти" й сцють в очі українцям "карантинними заходами" котрі лише збільшують ризики!
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При барыгах в 2018 отремонтировали или построили 3800 км, при "Большой стройке" в 2019 - 2400 км + диджитализация от молодых технократов.
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От босота, в них грошей на маски немає, а вони будівництво піарять... за які кошти, банда зеленського це зробе, та скільки там люди будівельники заробляти будуть??... мабуть копійки на їжу, як раніше у Китаї було чи то на расії клятій!!
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