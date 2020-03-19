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 Власти США готовятся к пандемии коронавируса, которая может длиться 1,5 года и дольше

Спустя почти два месяца после первого случая заболевания коронавирусом в США федеральное правительство сейчас готовится к пандемии, которая может продлиться 1,5 года или дольше и "включать в себя многочисленные волны заболевания".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете, полученном CNN.

В отчете не говорится конкретно о том, что власти считают, что пандемия продлится 1,5 года: документ указывает на то, что предложенные планы действий на случай непредвиденных обстоятельств предусматривают более длительные сроки для обеспечения готовности.

"Может возникнуть нехватка продуктов, что скажется на здравоохранении, службах экстренной помощи и других элементах критически важной инфраструктуры. Это включает в себя потенциально критическую нехватку диагностических средств, предметов медицинского назначения (в том числе СИЗ и фармацевтических препаратов) и персонала в некоторых местах", - говорится в отчете об одном из вероятных сценариев.

На данный момент почти 9000 американцев заразились коронавирусом. Не менее 149 умерли от этой болезни.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182708
 
   
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А москали уверены, что попадут в рай!
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Ниче не ясно. Китайци уже победили за 2мес, а в США будет 1.5года?
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Зашибісь пронози. Якщо в нас 1,5 року люди не будуть працювати то просто з голоду повимирають.
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Это пессиместические прогнозы, если не будет вакцины и лекарств. Взять туже испанка, она ушла через два года, вирус переходя от человека к человеку мутирует и ослабевает, от испанки вакцины не было. Не расстраивайтесь себя на дурное.
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