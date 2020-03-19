 Власти США готовятся к пандемии коронавируса, которая может длиться 1,5 года и дольше

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете, полученном CNN.

В отчете не говорится конкретно о том, что власти считают, что пандемия продлится 1,5 года: документ указывает на то, что предложенные планы действий на случай непредвиденных обстоятельств предусматривают более длительные сроки для обеспечения готовности.

"Может возникнуть нехватка продуктов, что скажется на здравоохранении, службах экстренной помощи и других элементах критически важной инфраструктуры. Это включает в себя потенциально критическую нехватку диагностических средств, предметов медицинского назначения (в том числе СИЗ и фармацевтических препаратов) и персонала в некоторых местах", - говорится в отчете об одном из вероятных сценариев.

На данный момент почти 9000 американцев заразились коронавирусом. Не менее 149 умерли от этой болезни.

Читайте также: COVID-19: полиция Солт-Лейк-Сити попросила преступников отложить криминальную активность "до уведомления"