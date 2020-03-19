 В Киеве есть около 200 аппаратов для искусственной вентиляции легких, - Кличко

Об этом он заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ.
"Аппаратов искусственной вентиляции легких в Киеве 200. Из них 133 в инфекционных отделениях, в базовых больницах. Мы заказали еще дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких и рассчитываем еще часть аппаратов, несколько десятков, получить на следующей неделе", - сказал Кличко.
Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столицу поступило 62 тыс. медицинских масок, еще 100 тыс. ожидают на следующей неделе.
так надо работать как Кличко.
А не ослиные указы зе закрыть метро , открыть метро, Кернеса на вилы посажу за метро,
а надо решить вопрос по вагонам было до того как , без срача на ТВ.
аппараты заменяющие лёгкие, так как легкие перестают работать в какой то момент