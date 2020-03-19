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 Общество, Здоровье
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 В Киеве есть около 200 аппаратов для искусственной вентиляции легких, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице на данный момент около 200 аппаратов для искусственной вентиляции легких. Еще несколько десятков таких аппаратов ожидают на следующей неделе.

Об этом он заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"Аппаратов искусственной вентиляции легких в Киеве 200. Из них 133 в инфекционных отделениях, в базовых больницах. Мы заказали еще дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких и рассчитываем еще часть аппаратов, несколько десятков, получить на следующей неделе", - сказал Кличко.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столицу поступило 62 тыс. медицинских масок, еще 100 тыс. ожидают на следующей неделе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медучреждениям Киева переданы 39 спецавтомобилей скорой помощи и 2 экспресс-лаборатории для диагностики коронавируса, - Кличко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3182703
 
 
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Если бы зебилы ещё и Кличка убрали то было бы в Киеве ещё в 100 раз хуже
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Це радує. Як мінімум пів Верховної ради виздихає... Шкода, що іншій половині ці апарати життя врятують.
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Сподіваюсь що всі сміливці хто зараз розштовхує черги щоб забитись до автобуса з такими ж 50 розуміють - апаратів ІВЛ для них не вистачить.
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и километровые очереди для заражения
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Если бы зебилы ещё и Кличка убрали то было бы в Киеве ещё в 100 раз хуже
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Це радує. Як мінімум пів Верховної ради виздихає... Шкода, що іншій половині ці апарати життя врятують.
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Что бы не было паники
так надо работать как Кличко.
А не ослиные указы зе закрыть метро , открыть метро, Кернеса на вилы посажу за метро,
а надо решить вопрос по вагонам было до того как , без срача на ТВ.
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кроме того, нужны собственно не аппараты вентиляции, а
аппараты заменяющие лёгкие, так как легкие перестают работать в какой то момент
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Ви знаєте, мене вже майже рік турбує відчуття, що це нас не врятує. Нам потрібно десятки мільйонів апаратів, що мізки заміщують, а не легені.
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Сколько из них зарезервировано для писюанста и выдающегася членограя?
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Біля двісті. 🤔 Що це він мав на увазі? Наполовину порожній, чи наполовину повний стакан?
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Сподіваюсь що всі сміливці хто зараз ********** черги щоб забитись до автобуса з такими ж 50 розуміють - апаратів ІВЛ для них не вистачить.
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Голова ОДА на Франківщині заявив про 180 на область, область в три рази менше за Київ по населенню, ще й воно рідше проживає, мало для Києва.
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Ага , на 6 миллионов населения 200 аппаратов. А про другие города и другие 38млн человек можно не упоминать. 200 аппаратов в Киеве, а самолеты с потенциально больными отправляются в Харкьов.
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