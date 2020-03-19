 В Киеве есть около 200 аппаратов для искусственной вентиляции легких, - Кличко

Об этом он заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"Аппаратов искусственной вентиляции легких в Киеве 200. Из них 133 в инфекционных отделениях, в базовых больницах. Мы заказали еще дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких и рассчитываем еще часть аппаратов, несколько десятков, получить на следующей неделе", - сказал Кличко.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столицу поступило 62 тыс. медицинских масок, еще 100 тыс. ожидают на следующей неделе.

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