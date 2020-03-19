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 Экономика, За рубежом
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Все про:доллар (1529) курс (2071) Россия (75206) рубль (862)

 Курс доллара превысил 81 российский рубль, впервые с января 2016

По данным на 10:10 мск, курс доллара достигал 81,55 руб. (+0,84%), евро - 89,07 руб.(+0,85%).

Об этом сообщает российское издание "КоммерсантЪ", передает Цензор.НЕТ.

"Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб. впервые с января 2016 года. Евро поднялся выше 89 руб. впервые с февраля 2016 года", - говорится в сообщении.

На открытии торгов курс доллара снижался на 0,5%, до 80,5 руб., евро - на 3,2%, до 85,5 руб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": России грозит бюджетный дефицит и девальвация из-за падения цен на нефть, - Fitch

Источник: https://censor.net.ua/n3182698
 
   
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...Вы на курс гривни посмотрите, при этом мы не экспортеры нефти, и вирус в Европе, а валюта падает у нас!?...

...В ходе торгов на межбанковском валютном рынке в четверг, 19 марта, справочное значение курса гривни к доллару США по состоянию на 12:00 составило 27,7955 грн/$, тогда как в полдень среды это значение составляло 27,2443 грн/$Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182699..
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Когда тонет гигантский корабль мировой экономики, расположение каюты уже большого значения не имеет. Нефть же не просто так падает, это не точечный удар по российской нефтянке - а глобальная финансово-промышленная катастрофа.
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Вы на курс гривни посмотрите, при этом мы не экспортеры нефти, и вирус в Европе, а валюта падает у нас!?
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В Киеве останавливаются последние стройки, люди просто не могут добраться на работу, кто это все придумал, какой гений?
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запах тролляки из запорeбрика тeбя выдает, ватник
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У нас інші причини - при владі кловуни.
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А что там кацап? Гривна по отношению к фублю сверхбензоколонки растет! же за 1 фубль дают 0.31 украинских копейки!
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Кацап твой папа и мама, тебе то чего с того?
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Кацап объясняю. Чем меньше у вас денег тем меньше вы сможете потратить на войну с нами!
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Дятел, купи мозг, может возьмут министром в правительство Шмыгаля.
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100%.Пока еще справки из дурки не требуют, но скоро будут.
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та ви обидва свої! згідно мого кондуїту!
Не сваріться з фігні.
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...В ходе торгов на межбанковском валютном рынке в четверг, 19 марта, справочное значение курса гривни к доллару США по состоянию на 12:00 составило 27,7955 грн/$, тогда как в полдень среды это значение составляло 27,2443 грн/$Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182699...
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Хорошая новость. Но, блин, гривна, как привязанная летит вниз.
И это - пугает.
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Парашенко тоже в свое время привязал гривну а деревянному, и мало того обвалил со своей жабой гонтаревой в 3 раза (!)
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Мало.Потрібно щоб 100 коштував хоча би.Надіюсь це буде.
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Нет уж, доктор сказал ...в могр..., значит в морг.
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Нема чого радуватись, на фоні зебілів... гривня також летить, нехай з інших причин.
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В Україні дуже багато російського капіталу та грошей. Слабий рубль завжди тягнув і далі тягне гривню.
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Багато, але вже не з визначальним рівнем. Капітал з ЄС, навіть після того, як частина при зебілах втекла - все-одно переважає...
І, зваж: гривня в процентному вимірі падає швидше...
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Не зовсім... У нас гривня за 2 тижні впала на 14%, у москалів рубль за тиждень впав на 24%. І це в них ще через коронавірус таких сильних обмежень нема, як в нас...
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Це дуже добре для кацапів, тепер за один доллар можна купити більше ржублів. Курс доллара превысил 81 российский рубль, впервые с января 2016 - Цензор.НЕТ 1052
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Ты что в России живешь, что так за курсом рубля следишь или на стройке в России работаешь?
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На жаль, гривня також стрімко падає
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если рубль падает, то почему гривна не укрепляется , а эксперды ??
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Поотношению к фублю укрепляеться уже 0.31 копейки за фубль!
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это прорыв ! надеюсь к вечеру ещё добавит укрепления...
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Конечно прорыв! У нас ведь нету кучи нефти и алмазов! Да ещё 72% наголосовали и зробили себе разом!
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патамашто это многослойный конфликт.
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З якої радості? Теж сировинна орієнтація експорту та значна імпортозалежність.
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Это хорошо. Теперь московиты за один вонючий доллар США будут получать аж 81 российский рубль. Курс долара перевищив 81 російський рубль, вперше з січня 2016 року - Цензор.НЕТ 5555 Курс долара перевищив 81 російський рубль, вперше з січня 2016 року - Цензор.НЕТ 2156
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Почему только мордве? Вы дискриминируете чувашей, бурятов, иронгутангов т.е. осетинов, кабардинцев, лезгинов, балкарцев, ингушей, бурятов и прочих составляющих орду которую в 1721 году один поц обозвал русскими, а второй поц, в называет их россиянами.
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ок. пуст будет как можно больше напользы еще коми, тунгусам, корякам и хакассам с прочими залещанами. просто главная раза на изгойке 404 это мордва, поэтому всю русню мордвой и обозначаю.
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Вот, другое дело. И без дискриминации и без обид со стороны остального населения Параши. Курс долара перевищив 81 російський рубль, вперше з січня 2016 року - Цензор.НЕТ 2522
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это какая то многослойная русофобия?
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как сказал великий вождь британского народа - "Если это не конец начала, то уж точно начало конца"......
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Похоже не только президенский срок в России абнулили.
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Цікавить таке питання - А як там північний потік-2 поживає?
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Передай владимирычу - нам и сотня по-плечу.
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Кто бы что ни говорил, но существует закон - когда падает рубль, падает и гривня.
И сейчас - гривня обвалилась на следующий день после того, как обвалился рубль. Да, есть разные факторы, но рубль в этой истории - №1. В Украине по-прежнему Немытая имеет своё влияние через олигархов и своих людей, являющихся ключевыми в экономике и финансовой сферах. Есть какие-то каналы, через которые соседи откачивают валюту у нас. и радость с визгом это может вызывать у людей далеких от валютной политики хотя здесь таких балбесов большинство
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Кстати при Порошенко гривна вслед за рублем не падала!
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я з а текущий момент поясняю т к в этой ситуации пророссийские олигархи чувствуют себя вполне комфотрно а все рыночные колебания в основном зависят от них
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Вслед не падала. Падала - опережая его.
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ну да. и лучшая пьяная свиножаба галактики - сатановская, по кличке гонтарева невиновата, она просто рядом проходила.
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Из российских СМИ. Интерфакс.
-------------------------------
МОСКВА 10:47, 19 марта 2020
В центре Москвы начнутся ежедневные крестные ходы против коронавируса
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При 100 деревянных за один вечно зеленый развалился совок,будем надеятся что ********* то же сдохнет !
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..многоходовочка одного известного окурка "уйца, приведет скоро до цугундерного пи*деца..сауды заявили , что до 5 дол. за бочку продавать нефть свою будут, зальют ею европу и китай,... европа и китай руцке нефть грязную и тяжелую для переработки - юралс уже не покупают... Курс долара перевищив 81 російський рубль, вперше з січня 2016 року - Цензор.НЕТ 9079...китай еще и от газа руцке отказался, а Бацка нефть для своих НПЗ исключительно у саудов качать через Украину стал... Курс долара перевищив 81 російський рубль, вперше з січня 2016 року - Цензор.НЕТ 6016...
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Даёшь нефть по 15, доллар по 100 и евро по 120. И "средний класс" (по мнению чекиста) , зарабатывающий 18 тыс рублей в месяц будет в шоколаде.
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От бачете, а ви казали Шо санкції не на користь кацапам. Бачите тепер скільки срублів можна на 1 доляр купити? Їм же ***** впарював Шо це на користь. ПрАдав неХВть і за один доляр купив більше срублів... Курс долара перевищив 81 російський рубль, вперше з січня 2016 року - Цензор.НЕТ 6338 Правда тепер нєХВті треба втричі більше продати... Курс долара перевищив 81 російський рубль, вперше з січня 2016 року - Цензор.НЕТ 2888
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даёшь 100 к дню открытия станции метро «Киевская» в мацкве !
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Дайош 109 к свєтламупраздніку дівятоємайа!!
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100 руб за бакс, вот тогда гачнется настоящая паника в Кацапстане!
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не начнется. большенству кацапов доллар и до этого был недоступен. а боярку они за ржубли покупали и покупают
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только из за подарожания стекломоя и боярки.
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У нас тоже будет херня, что там что у нас уроды у руля
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так у нас же многоослойный конфликт.
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Раденькi що дурненькi, гривня теж котиться до низу
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Какие больные люди, на Украине бакс растет, а они все про рубли пишут.
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Слюшій, гіві, а ти чого сюди приперся ?
Свій руб захищати ?
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Кацап, ти спалился, не на Украине, а в Украине! В самой Украине никто "на Украине" не говорит!
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это правда. и эта гиви латентный удмурт.
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Різниця в тому лапоть що на расее взагалі нічого окрім хвороі біомасси та баксів не росте
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Бензоколонка дуже нестабільна.
Все вялічіє залежить від світових цін на гпз і нафту.
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старик шалом кабаев все делает правильно. много кацапни в ближайшее время должно издохнуть.
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МОСКВА МАЙСКАЯ(Мартовская 😎)...
Баррель красит черным цветом
Курс российского рубля,
Оказалось, что в бюджете
Нету денег ни... (совсем).
Холодок бежит за ворот,
Шум на улицах сильней.
И хоронит хитрый доллар
Храбрых русских сто рублей!
Липучая, вонючая, помятая и рваная, -
****** моя, последняя - как скрепа деревянная!
Голубой песец стучится
В стену древнего Кремля,
И над площадью кружится
С криком стая воронья.
Больше нету Спасской башни,
Вождь покинул мавзолей...
Провожаем день вчерашний,
На последних сто рублей!
Липучая, вонючая, помятая и рваная, -
****** моя, последняя - как скрепа деревянная!
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