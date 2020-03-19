 Курс доллара превысил 81 российский рубль, впервые с января 2016

Об этом сообщает российское издание "КоммерсантЪ", передает Цензор.НЕТ.
"Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб. впервые с января 2016 года. Евро поднялся выше 89 руб. впервые с февраля 2016 года", - говорится в сообщении.
На открытии торгов курс доллара снижался на 0,5%, до 80,5 руб., евро - на 3,2%, до 85,5 руб.
...В ходе торгов на межбанковском валютном рынке в четверг, 19 марта, справочное значение курса гривни к доллару США по состоянию на 12:00 составило 27,7955 грн/$, тогда как в полдень среды это значение составляло 27,2443 грн/$Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182699..
Не сваріться з фігні.
И это - пугает.
Шахову сделали IQ тест. Результат отрицательный
І, зваж: гривня в процентному вимірі падає швидше...
катюзі - по заслузі
И сейчас - гривня обвалилась на следующий день после того, как обвалился рубль. Да, есть разные факторы, но рубль в этой истории - №1. В Украине по-прежнему Немытая имеет своё влияние через олигархов и своих людей, являющихся ключевыми в экономике и финансовой сферах. Есть какие-то каналы, через которые соседи откачивают валюту у нас. и радость с визгом это может вызывать у людей далеких от валютной политики хотя здесь таких балбесов большинство
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МОСКВА 10:47, 19 марта 2020
В центре Москвы начнутся ежедневные крестные ходы против коронавируса
Свій руб захищати ?
Все вялічіє залежить від світових цін на гпз і нафту.
Баррель красит черным цветом
Курс российского рубля,
Оказалось, что в бюджете
Нету денег ни... (совсем).
Холодок бежит за ворот,
Шум на улицах сильней.
И хоронит хитрый доллар
Храбрых русских сто рублей!
Липучая, вонючая, помятая и рваная, -
****** моя, последняя - как скрепа деревянная!
Голубой песец стучится
В стену древнего Кремля,
И над площадью кружится
С криком стая воронья.
Больше нету Спасской башни,
Вождь покинул мавзолей...
Провожаем день вчерашний,
На последних сто рублей!
Липучая, вонючая, помятая и рваная, -
****** моя, последняя - как скрепа деревянная!