 Курс доллара превысил 81 российский рубль, впервые с января 2016

Об этом сообщает российское издание "КоммерсантЪ", передает Цензор.НЕТ.

"Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб. впервые с января 2016 года. Евро поднялся выше 89 руб. впервые с февраля 2016 года", - говорится в сообщении.

На открытии торгов курс доллара снижался на 0,5%, до 80,5 руб., евро - на 3,2%, до 85,5 руб.

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