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 Экономика, Общество
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 Запрет пригородных пассажирских перевозок приведет к остановке предприятий, - эксперт

Крупные украинские и международные компании не смогут подвозить к производству собственных сотрудников - из-за постановления КМУ №215.

В связи с постановлением Кабинета министров Украины №215 о запрете на время карантина из-за коронавируса регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении (кроме перевозки легковыми автомобилями), крупные компании не смогут подвозить к производству собственных сотрудников, что приведет к остановке производства. Об этом в комментариях журналистам заявил эксперт по транспортным перевозкам, директор компании "Радичи Транс" Иван Хомич, передает РБК Украина.

"Принимая постановление, правительство не учло, что значительное количество предприятий и производств расположено в пригородной зоне больших городов. Расстояние между городом и такими предприятиями часто составляет от 5 до 40 км. Предприятия уже давно организовали транспортировку своих производителей. Но сейчас правительство, вероятно, случайно, признало такую транспортировку нелегальной", - объясняет Иван Хомич.

Например, в Киевской области, по словам эксперта, вне столицы и крупных населенных пунктов находятся производства таких компаний как "Кока-Кола Бевериджиз Украина" (возле м. Бровары), Mondelez International (производство чипсов "Люкс", с. Старые Петровцы), Carlsberg Ukraine (Киевский пивоваренный завод) и Imperial Tobacco (оба - возле с. Пирогово). Аналогично, немало крупных предприятий есть за пределами областных центров Украины - в частности, возле Харькова, Днепра, Львова, Полтавы.

"Как правило, крупные предприятия, в т.ч. с иностранными инвестициями, заботятся о транспортировке своих сотрудников, организуя от 2 до 8 автобусных перевозок ежедневно. И немало сотрудников, которые не имеют собственного автотранспорта, пользуются так называемыми "развозками". В условиях действия запрета на нерегулярные пассажирские перевозки, доставка работников на производство является фактически невозможной, что будет означать приостановление производств", - прогнозирует эксперт.

В свою очередь, чтобы не допустить такого негативного сценария эксперт советует срочно внести изменения в упомянутое правительственное постановление и предоставить возможность доставки работников предприятий посредством нерегулярных перевозок пассажиров.

Как ранее писало РБК-Украина, в Киеве для работников, работа которых сегодня является особенно важной, городская власть планирует организовать развозку к местам работы на период карантина через коронавирус.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко опроверг информацию о планах частично восстановить работу метро в столице до завершения карантина.

Метро в Киеве закрыли с 23:00 17 марта. При этом наземный городской транспорт продолжил работать, но введены ограничения на число пассажиров - не более 10. Сообщалось, что до общественного транспорта не будут пускать пассажиров без масок.

Источник: https://censor.net.ua/n3182693
 
 
 Топ комментарии
 
А ничего, что "эксперт" - лицо заинтересованное (директор компании "Радичи Транс" Иван Хомич)?
Источник:https://censor.net.ua/n3182693
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Скільки передохне з нирковою недостатністю, які зараз не можуть доїхати на гемодіаліз? Раз пропустив і в ящик. Зебіли кончені.
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И что он производит (кроме выхлопа)?
Нет, понять его можно и нужно - бизнес стоит. Но все остальное в его высказываниях - это забота пасечника о пчелах. Не более того.
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"Вероятно случайно" - неее, не случайно, хоть это и невероятно
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А ничего, что "эксперт" - лицо заинтересованное (директор компании "Радичи Транс" Иван Хомич)?
Источник:https://censor.net.ua/n3182693
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Что бы ты сделал на его месте? Закрыл производство?
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И что он производит (кроме выхлопа)?
Нет, понять его можно и нужно - бизнес стоит. Но все остальное в его высказываниях - это забота пасечника о пчелах. Не более того.
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Саме ТАК Заборона приміських пасажирських перевезень призведе до зупинки підприємств, - експерт - Цензор.НЕТ 3440 Саме ТАК діють під час карантину у ВСІХ країнах. Чи італійці з іспанцями, які сидіть по домівках - безробітні??? Я просто ох***ю від нашого мудрого народу Заборона приміських пасажирських перевезень призведе до зупинки підприємств, - експерт - Цензор.НЕТ 9121
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Правильно. Звозьте смердів у цеха! Хай половина передохне - хазяї не мають втрачати прибутки Запрет пригородных пассажирских перевозок приведет к остановке предприятий, - эксперт - Цензор.НЕТ 4396
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Скільки передохне з нирковою недостатністю, які зараз не можуть доїхати на гемодіаліз? Раз пропустив і в ящик. Зебіли кончені.
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Там ще й лікарі в центр діалізу добратися не можуть - вчора їм на таксі скидалися хворі!
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"Киянин", ти коли мені скажеш, чим станція Лісова (чи Дарниця) відрізняється від Дорогожичів?))))
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Ми вже встановили, що ти розумово відсталий. Тому продовжувати спілкування з олігофреном не буду)
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Ми вже встановили, що ти не киянин...

А у мене, "олігофрена", якщо що, червоний диплом кращого столичного вузу. Заборона приміських пасажирських перевезень призведе до зупинки підприємств, - експерт - Цензор.НЕТ 6616 Того, що червоненький - хоч його ти на карті знайдеш?)
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На гемодіаліз на метро... Угумс. І більше інших видів транспорту не існує... Приватне авто? Ні, не чув Заборона приміських пасажирських перевезень призведе до зупинки підприємств, - експерт - Цензор.НЕТ 5409
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Багатший доїде. Частина ні. Особливо з сел. В Україні до 10 тис. на діалізі, до ста тис. на хімії.
Їхня смерть (про яку не напишуть газети) зебіли на ваших руках.
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Большинство обывателей считает,что налиичие пива и чипсов в ларьке - как солнце и воздух - всегда были и всегда будут...
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