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 Политика Украины
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Все про:Дубинский (82) Шмыгаль Денис (119)

 Премьер-министр Шмыгаль собирает коррупционную дань с лесников, сумма требуемого "заноса" - $2 млн, - "слуга народа" Дубинский

Нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что премьер-министр Денис Шмыгаль "оперативно пытается собрать с вверенной ему экономики крупицы коррупционной дани".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.

"Тем временем, премьер-министр Шмыгаль оперативно пытается собрать с вверенной ему экономики крупицы коррупционной дани.  Лесники закарпатья, иванофранковщины и львовщины атакованы рядом депутатов группы "Довира", которые действуют в связке с местной "авторитетной" группой АСП.  Цель атаки - получить с лесников, которые 4 месяца никому ничего не заносили по 1.5-2 доллара с куба древесины, которая была срублена/распилена/продана", - говорится в сообщении.

По словам Дубинского, общая сумма требуемого "заноса" составляет 2 млн долларов.

"Если компетентные службы заинтересуются фамилиями тех, кто договаривается со Шмыгалем о разделе этих средств - в журнале посещений кабинета премьер-министра депутатами "Довиры" есть все искомые фамилии", - подытожил нардеп.

Ранее Дубинский назвал Шмыгаля "бывшим ахметовским работником" и заявил, что премьер "протаскивает через Кабмин схему, еще покруче "Роттердам+"

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Премьер-министр Шмыгаль собирает коррупционную дань с лесников, сумма требуемого заноса - $2 млн, - слуга народа Дубинский 01

Источник: https://censor.net.ua/n3182692
 
 
 Топ комментарии
 
Беги, Вова, беги!

Сегодня появился очередной слив по закрытому соцопросу для Офиса Президента, двумя известными компаниями - "Социс" и "Центр Разумкова".
Поддержка Зеленского среди населения упала до рекордных 17 и 19 процентов соответственно.
И это - только начало кризиса, в который ЗеКо загнали страну в турборежиме за пол года.
Конечно, они сейчас все будут валить на папередников, вирус и эпидемию, падающую нефть и растущий доллар.
Но народу, всё это - до фени.
Они избрали Бубочку, чтобы он решал проблемы, а не объяснял, откуда они берутся.
Начали прозревать.
А король-то - голый, а президент-то - глупый.
Так что теперь - турборежим вниз для рейтинга Зеленского.
И если он не уйдет сам, то произойдет обнуление его президентского срока по-украински.
В такой ситуации, даже невозможно представить, во что это может вылиться.
И зря Вова надеется на соратников или Авакова.
Для Слуг - он просто паровоз, на котором они въехали в парламент. Если он сломался, то будут искать новый, а старый на свалку. Никакой общей идеологии или даже интересов, у них нет. Кроме удержатся у корыта.
А Авакову, Зеленский вообще пох. Он сдаст любого, если увидит что тот проигрывает, особенно если ему пообещают сохранить кресло в новом правительстве.
Про армию и говорить нечего.
Там, после разведения и маневров Ермака, рейтинг Зели - даже ниже общеукраинского.
Все помнят притчу про три конверта.
Так вот тут, уже поздно даже третий вскрывать.
Надо становится на лыжи.
Oleg Helgiv
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тут поднялася катавасия большая-передралася вся компания блатная.
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Да, ну, скорость у мамы коломойской
только проголосовали свой на все 200 и тут облом..
Вам не дает воровать..
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тут поднялася катавасия большая-передралася вся компания блатная.
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Беги, Вова, беги!

Сегодня появился очередной слив по закрытому соцопросу для Офиса Президента, двумя известными компаниями - "Социс" и "Центр Разумкова".
Поддержка Зеленского среди населения упала до рекордных 17 и 19 процентов соответственно.
И это - только начало кризиса, в который ЗеКо загнали страну в турборежиме за пол года.
Конечно, они сейчас все будут валить на папередников, вирус и эпидемию, падающую нефть и растущий доллар.
Но народу, всё это - до фени.
Они избрали Бубочку, чтобы он решал проблемы, а не объяснял, откуда они берутся.
Начали прозревать.
А король-то - голый, а президент-то - глупый.
Так что теперь - турборежим вниз для рейтинга Зеленского.
И если он не уйдет сам, то произойдет обнуление его президентского срока по-украински.
В такой ситуации, даже невозможно представить, во что это может вылиться.
И зря Вова надеется на соратников или Авакова.
Для Слуг - он просто паровоз, на котором они въехали в парламент. Если он сломался, то будут искать новый, а старый на свалку. Никакой общей идеологии или даже интересов, у них нет. Кроме удержатся у корыта.
А Авакову, Зеленский вообще пох. Он сдаст любого, если увидит что тот проигрывает, особенно если ему пообещают сохранить кресло в новом правительстве.
Про армию и говорить нечего.
Там, после разведения и маневров Ермака, рейтинг Зели - даже ниже общеукраинского.
Все помнят притчу про три конверта.
Так вот тут, уже поздно даже третий вскрывать.
Надо становится на лыжи.
Oleg Helgiv
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як добре, що олігархи не монолітні, і беніни сявки проти ахметківських
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Пауки в банке. Шмыгаль от Гудка, Дубинский от КАЛомойши. И тот и другой одинаковые подонки.
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Ну и чего, отдаст на вирус, а кто свои кровные терять будет, а так слава, почет.
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Як сказав гарант - "некрасти замало". Зараз буде те, що треба
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Так ти ж особисто теж за його призначення голосував. Пристріліть хтось цю скажену бєніну жопу.
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У меня когнитивный диссонанс - с одной стороны зеленая плесень не может априори назначить вменяемых людей, а с другой стороны жопа бородатой бабушки убеждает в обратном
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Експерти вже сказали, що цей уряд поставив хрест на антикорупційній діяльності попередників зе- влади.
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А от про антикорупційну діяльність попередників, будь ласка, детальніше!
Але не пусті балачки, а реальні досягнення!
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Вам би перейматись діяльністю правлячої зе-ыліти.
Бо обдеруть країну як липку, під шумок...
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Тікаєш від відповіді? Й чому я не здивований! Так от, для того, щоб отримати право ставити питання, треба звітувати про свої досягнення! Хоча, кому я це кажу? Казковим?
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Оооооо! Конфликт Бени с Ахметкой таки нарисовывается К стати, когда мы к ним в гости съездим, как когда-то к яныку? А то за почти 30 лет пора бы начать к кукловодам ездить а не к марионеткам.
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Так валюта у "бубочки" заканчивается.
Началась драка за последние резервы.
Пауки начали жрать друг друга.
Как же приятно наблюдать то.
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Слуги собирают дань с хозяев. Оригинально
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А чего он это пишет в мордокниге, а не в СБУ?
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Все коррупционные порошенковские схемы успешно работают на новых хозяев,например лазарева продолжает крышевать неплательщиков ЕСВ.
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так все свои люди на 100% уже пол-года. или не?
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Ты как, в схемках сам учавствуешь, или тебе лазарева сама рассказала? Такой знающий, или сам коррупционер или, скорей всего, рашиская падаль, бросающая говно на вентилятор
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Все коррупционные порошенковские схемы успешно работают на новых хозяев,например лазарева продолжает крышевать неплательщиков ЕСВ.

Свинарчуковские порохоботы это не спам,это факт.
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А что так быстро брехать стали
вы вот за своего только проголосовали
СВОЙ на все 200% и без самоката
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Один мародер другого топит.Удивительно? Оба маланцы!
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Дуба переорієнтували з курсу "на Порошенко" на головнішого ворога...
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..а вот тут , если удастся ему нагнуть и стрясти с этих тварей и их крыши, бабосиков, лярдов так 5 зелени как мин.-мум, респект скажу, попры всю критику..потом за карьерных и гравийных речных и озерных и так до янтарных дел мастеров- копачей и их крышевателей добраться...вот тогда визгу до небес будет и еще выше , охрану вот только усилить нужнобудет... в стране денег просто немеренно, как ни в какой другой, зачем тот МВФ?..бежать то нуворышам некуда, по миру веде карантин, только Антарктида разве.. Премьер-министр Шмыгаль собирает коррупционную дань с лесников, сумма требуемого "заноса" - $2 млн, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 7483..за руйнацию и грабеж природы трясти псов этих до исподнего...но не верится что то в такую крутизну дядьки этого..скорее на свой карман поработает...
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Дубинский (человек Коломойского ) наезжает на Шмыгаля ( человека Ахметова ) в остальном все прекрасно . когда там у нас годовщина победы Зели над оллигархами ? Премьер-министр Шмыгаль собирает коррупционную дань с лесников, сумма требуемого "заноса" - $2 млн, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 7966
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тю, так лайно-дубинське голосувало за призначення лайна-шмигаля.
щось пішло не так, як домовлялися?
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Вместо того, чтобы звиздеть в фейсбуке шел бы лучше в НАБУ. Или вообще на.......й.
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Дубинские "абиделся" - "в долю" не берут!!!
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Дубинский рупор зебилья и прочей зрадоботни...они ему пять лет верили...в рот заглядывали...должны и сейчас поверить...что бубочка вора в премьерминистры назначил..
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Ну в Шмыге с самого начала сомнений никаких не было - редкая сепарская сволочь и ворюга.
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Вот почему то верю, что это чистая правда, они там суки все на откатах сидят! Вот тебе Бубочка и верхушка коррупции, хватай ее - где НАБУ И ГБР?
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