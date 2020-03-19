 Премьер-министр Шмыгаль собирает коррупционную дань с лесников, сумма требуемого "заноса" - $2 млн, - "слуга народа" Дубинский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.
"Тем временем, премьер-министр Шмыгаль оперативно пытается собрать с вверенной ему экономики крупицы коррупционной дани. Лесники закарпатья, иванофранковщины и львовщины атакованы рядом депутатов группы "Довира", которые действуют в связке с местной "авторитетной" группой АСП. Цель атаки - получить с лесников, которые 4 месяца никому ничего не заносили по 1.5-2 доллара с куба древесины, которая была срублена/распилена/продана", - говорится в сообщении.
По словам Дубинского, общая сумма требуемого "заноса" составляет 2 млн долларов.
"Если компетентные службы заинтересуются фамилиями тех, кто договаривается со Шмыгалем о разделе этих средств - в журнале посещений кабинета премьер-министра депутатами "Довиры" есть все искомые фамилии", - подытожил нардеп.
Ранее Дубинский назвал Шмыгаля "бывшим ахметовским работником" и заявил, что премьер "протаскивает через Кабмин схему, еще покруче "Роттердам+"
только проголосовали свой на все 200 и тут облом..
Вам не дает воровать..
Сегодня появился очередной слив по закрытому соцопросу для Офиса Президента, двумя известными компаниями - "Социс" и "Центр Разумкова".
Поддержка Зеленского среди населения упала до рекордных 17 и 19 процентов соответственно.
И это - только начало кризиса, в который ЗеКо загнали страну в турборежиме за пол года.
Конечно, они сейчас все будут валить на папередников, вирус и эпидемию, падающую нефть и растущий доллар.
Но народу, всё это - до фени.
Они избрали Бубочку, чтобы он решал проблемы, а не объяснял, откуда они берутся.
Начали прозревать.
А король-то - голый, а президент-то - глупый.
Так что теперь - турборежим вниз для рейтинга Зеленского.
И если он не уйдет сам, то произойдет обнуление его президентского срока по-украински.
В такой ситуации, даже невозможно представить, во что это может вылиться.
И зря Вова надеется на соратников или Авакова.
Для Слуг - он просто паровоз, на котором они въехали в парламент. Если он сломался, то будут искать новый, а старый на свалку. Никакой общей идеологии или даже интересов, у них нет. Кроме удержатся у корыта.
А Авакову, Зеленский вообще пох. Он сдаст любого, если увидит что тот проигрывает, особенно если ему пообещают сохранить кресло в новом правительстве.
Про армию и говорить нечего.
Там, после разведения и маневров Ермака, рейтинг Зели - даже ниже общеукраинского.
Все помнят притчу про три конверта.
Так вот тут, уже поздно даже третий вскрывать.
Надо становится на лыжи.
Oleg Helgiv
Але не пусті балачки, а реальні досягнення!
Бо обдеруть країну як липку, під шумок...
Началась драка за последние резервы.
Пауки начали жрать друг друга.
Как же приятно наблюдать то.
Свинарчуковские порохоботы это не спам,это факт.
вы вот за своего только проголосовали
СВОЙ на все 200% и без самоката
щось пішло не так, як домовлялися?