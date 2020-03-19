 Сегодня в Киев поступило 62 тыс. медицинских масок, еще 100 тыс. ожидаем на следующей неделе, - Кличко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга.
"Сегодня в Киев поступило 62 тыс. масок, город их приобрел. На следующей неделе мы рассчитываем получить еще 100 тыс. масок", - сообщил мэр Киева.
По словам Кличко, изготовление масок было заказано на украинских предприятиях. Сделаны заказы также и за границу.
"Маски которые у нас есть, мы распространяем в больницах, медикам, коммунальным предприятиям. Часть сегодня передаем полиции", - подеркнул он.
Кличко отметил, что маски распространяют в тех предприятиях, от которых зависит жизнеспособность города.
"Большой спрос на маски не только в Киеве, он и в других городах, даже не только в Украине. Общаясь с коллегами в Европе и в США, сейчас большой спрос на маски и отсутствие масок везде. Люди не только разметают продукты питания, но и медицинские маски", - подытожил он.
"Большой спрос на маски не только в Киеве, он и в других городах, даже не только в Украине. Общаясь с коллегами в Европе и в США, сейчас большой спрос на маски и отсутствие масок везде. Люди не только разметают продукты питания, но и медицинские маски", - подытожил он Источник: https://censor.net.ua/n3182691
я думав більше
и самое главное этот пень будет держаться за своё место до последнего.
а он мне напоминает "всадника без головы". сейчас Игра пошла не его уровня и интеллекта.
дала 4(!!) маски...Их в аптеке тоже нет!
Нашкребла по сусекам...
Есть два противогаза...😂😂
А ТБ вже років з п'ять не дивлюся...
😁
А сколько вермишели к пайке положено за знание языка?
62 тысячи масок не хватит даже медицинским работникам.
вы у моники, назначившего самоката и минздрав спросите про маски )))
про приход эпидемии было очевидно еще с январе )))