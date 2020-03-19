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 Киевские новости, Общество
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Все про:карантин (531) Киев (18742) Кличко (2809) маска (39)

 Сегодня в Киев поступило 62 тыс. медицинских масок, еще 100 тыс. ожидаем на следующей неделе, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в первую очередь медицинскими маскам будут обеспечены те предприятия, от которых зависит жизнеспособность города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга.

"Сегодня в Киев поступило 62 тыс. масок, город их приобрел. На следующей неделе мы рассчитываем получить еще 100 тыс. масок", - сообщил мэр Киева.

По словам Кличко, изготовление масок было заказано на украинских предприятиях. Сделаны заказы также и за границу. 

"Маски которые у нас есть, мы распространяем в больницах, медикам, коммунальным предприятиям. Часть сегодня передаем полиции", - подеркнул он.

Кличко отметил, что маски распространяют в тех предприятиях, от которых зависит жизнеспособность города.

"Большой спрос на маски не только в Киеве, он и в других городах, даже не только в Украине. Общаясь с коллегами в Европе и в США, сейчас большой спрос на маски и отсутствие масок везде. Люди не только разметают продукты питания, но и медицинские маски", - подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медучреждениям Киева переданы 39 спецавтомобилей скорой помощи и 2 экспресс-лаборатории для диагностики коронавируса, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/n3182691
 
 
 Топ комментарии
 
А в это время украинский Руслан из китая перевозит украинские респираторы в Словакию. Такое впечатление, что его, Руслана, в китае и не разгружали. А меру Киевыа СПАСИБО.
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Вот мамма Рима наварится! Хорошо быть мамой Римой ну или бабушкой Беней!
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Это сколько на человека, в Киеве с приезжими миллионов пять?
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Это количество масок даже для 40 тыс. Шепетовки мизер
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А в это время украинский Руслан из китая перевозит украинские респираторы в Словакию. Такое впечатление, что его, Руслана, в китае и не разгружали. А меру Киевыа СПАСИБО.
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Вот мамма Рима наварится! Хорошо быть мамой Римой ну или бабушкой Беней!
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Это сколько на человека, в Киеве с приезжими миллионов пять?
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Також тішить як Віталька заспокоїв мешканців столиці -
"Большой спрос на маски не только в Киеве, он и в других городах, даже не только в Украине. Общаясь с коллегами в Европе и в США, сейчас большой спрос на маски и отсутствие масок везде. Люди не только разметают продукты питания, но и медицинские маски", - подытожил он Источник: https://censor.net.ua/n3182691
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Короче педалик как всегда провтыкал! в Киеве 3 500 000 людей, а масок капля в море и те одноразовые!
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я просто улыбаюсь.
и самое главное этот пень будет держаться за своё место до последнего.
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А при чем тут мер? Это ты зеленый пень! Маски это стратегический запас у всех стран и он был .Ну те которых такие как ты выбрал их продали! Мер не обязан их закупать,это обязанности государства и работодателей.Для ментов рюкзаков,для транспорта криклый,для населения Украины МЧС и гос .резерв.,тебе еще перечислить.А Кличко купил ,потому что их нет нигде,и зеленые барыги продают их в аптеках по 1500-1300грн,за 50 шткк.
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притом что он МЭР самого населённого города Украины. а не статист в цирке.
а он мне напоминает "всадника без головы". сейчас Игра пошла не его уровня и интеллекта.
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Интеллектуальный ты наш,а сколько ты знаешь языков кроме кацапского? Почитай обязанности Миського головы,там нет ничего про закупку индивидуальных средств защиты. Особенно велик интеллект у клоуна и его команды. И таких как ты интеллектуалов.
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До літа,українці можливо будуть забезпечені масками і то не факт.
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Сегодня, родственница, работающая в аптеке,
дала 4(!!) маски...Их в аптеке тоже нет!
Нашкребла по сусекам...
Есть два противогаза...😂😂
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Тебе должна больше помочь вода, которую ты заряжаешь от телевизора при выступлениях Зеленского.
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Вам вже нічого не допоможе..
А ТБ вже років з п'ять не дивлюся...
😁
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Признайся лучше, UA назначается кремлеботам при утренней разнарядке?
А сколько вермишели к пайке положено за знание языка?
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Сегодня поступило, на следующей недели поступит, а там еще и вирусу конец. Это же вам не совок, где миллионами противогазы были, маски, продукты и все, что надо для выживания. На хр...на его держать, если можно продать.
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Этого даже не хватит, если выходящие пассажиры будут их отдавать входящим, да, Веталя?
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Для понимания в Киеве 4,3 миллиона человек.
62 тысячи масок не хватит даже медицинским работникам.
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млять, кто за него голосовал? он хоть знает сколько народу в Киеве живет
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а вообще то маски не его головная боль,
вы у моники, назначившего самоката и минздрав спросите про маски )))
про приход эпидемии было очевидно еще с январе )))
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маски не защищают от коронавируса! лучше бы завезли вакцины, которые ВОЗ вчера заявил, что создали уже.
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Радуцкого уже повесили? Даже не уволен? Хм... сразу видно слуг народа.
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