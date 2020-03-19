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 Экономика, Общество
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 Милованов дал малому и среднему бизнесу 5 советов выживания: кризис - это возможности

Экс-министр экономики Тимофей Милованов предложил стратегию для малого и среднего бизнеса в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Милованова в фейсбуке.

Так, по мнению экс-министра, наибольшее негативное влияние испытывает малый и средний бизнес у которого слабая финансовая ситуация или нестабильной и нелояльный спрос и поставщики.

"Есть пять шагов, которые могут улучшить финансовую ситуацию малого и среднего бизнеса, но не все компании начали их делать:

- реструктурировать и отложить долги и займы от партнеров и финансовых институтов;
- пересмотреть условия оплаты аренды недвижимости, попросив значительную скидку или отсрочку;
- перевести максимальное количество сотрудников на упрощенную систему налогообложения для снижения налоговой нагрузки;
- сократить или отправить во временные отпуска без оплаты не критический персонал, но одновременно гарантировать критическому персоналу компании, что они будут защищены во время кризиса. Вместо сокращения, если есть такая возможность, персонал можно перевести на другие типы работы (например, разработка новых услуг и продуктов, спрос на которые появился во время кризиса или планирование и подготовка к восстановлению работы компании после кризиса) или даже временно одолжить другим компаниям, даже со скидкой;
- также стоит ограничить наем нового персонала. Очень вероятно, что вскоре рыночные зарплаты для определенных профессий снизятся и на рынке появится много свободных профессионалов", - написал Милованов.

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Он подчеркивает, что любой кризис - это возможность для трансформации и развития бизнеса, поскольку меняются предпочтения и спрос потребителей и появляются новые ниши для бизнеса.

"Важно не пропустить такие возможности", - резюмирует Милованов.

Милованов дал малому и среднему бизнесу 5 советов выживания: кризис - это возможности 01
Милованов дал малому и среднему бизнесу 5 советов выживания: кризис - это возможности 02

Источник: https://censor.net.ua/n3182690
 
 
 Топ комментарии
 
Обращаюсь к 73% от пришедших на выборы в 2019 году, - вы хотя бы сейчас понимаете каких дебилов и ЧТО вы выбрали?
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Обращаюсь к 73% от пришедших на выборы в 2019 году, - вы хотя бы сейчас понимаете каких дебилов и ЧТО вы выбрали?
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Вони тобі зараз про Порошенка розкажуть...
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Та я в курсе, что Петручо им до сих пор в штаны какает. И в кровать писает. По ночам. Милованов дав малому і середньому бізнесу 5 порад виживання: криза - це можливості - Цензор.НЕТ 7974
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Этот выбор - лучшая оценка "достижений" сывочелого.
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Те що відбувається - краще покарання за ваш вибір. Кожен має отримати по повній і це, справедливо. Ви тільки не забувайте, що скоро, після вірусу, ви ще в окопах заплатите за Зелений мир. Причому на цей раз, заплатите усі і реальну ціну. Це так само неминуче, як і бардак що зараз панує.
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Умный человек понимает, что у нас выбирают только оболочку - вкус, цвет, материал изготовления, упаковка. То, на что эту оболочку одевают, остается неизменным, как и его действия. Вам нравилась со вкусом шоколада, нынешнему большинству по душе зеленого цвета. Как говорится, на вкус и цвет товарища нет. Милованов дав малому і середньому бізнесу 5 порад виживання: криза - це можливості - Цензор.НЕТ 3820
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Даже 1 миллиард мух меня не убедят в том, что ЗЕлёное говно вкуснее шоколада.
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Милованов дав малому і середньому бізнесу 5 порад виживання: криза - це можливості - Цензор.НЕТ 5051

Вас кормить никто не собирается, Вам предлагают выбрать презерватив.
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Ні мені подобається Україна, а зелене лайно це обрання Малоросії
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Украина состит из Западных украинцев и 73% малороссов.
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Ні порохоботи, це діаспора українців в Україні (с)
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На упрощенку? Вы закон о РРО отмените? Каждый преход на упрощенку сейчас - это дополнительные расходы на покупку и администрирование РРО.
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Если малый и средний бизнес начнет шить маски и респираторы, то можно озолотится.
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Зе команда на них вже й так озолотилась, нічого не шиючи.
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Хуженєбудєт вже наступило. Зебобіки, де ваші овації?
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- перевести максимальное количество сотрудников на упрощенную систему налогообложения для снижения налоговой нагрузки;Источник: https://censor.net.ua/n3182690

Это как ?????
Из этого делаю вывод: этот ЗЕбуин абсолютно не знаком с налоговым законодательством и с системой налогообложения.
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Это так :

- посчитай, сколько налогов ты платишь с зарплаты бухгалтера

- посчитай, сколько налогов ты заплатишь, если бухгалтеру платить, как ФОПу

- сравни.
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Нафиг нужен такой бухгалтер, если не может минимизировать налоги.
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Правильно,милованов.Все в стиле твоей лекции народнім ослам.Или они нас вы-бут,или вы их.Какой совет:сократить персонал. Пусть сами выживают. А где государство.На хрена дерете налоги.Просто молодец.Только аренду надо снизить указом кабмина,как Тимошенко во время кризиса.А то бизнес попросит снизить аренду,а арендодатели тоже прошли твой курс молодого бойца:хрен ыі вам снизим аренду,нам и самим жить не за что.
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- реструктурировать и отложить долги и займы от партнеров и финансовых институтов;

(Только пришел сразу потребуют досрочно вернуть займ или долг.)
- пересмотреть условия оплаты аренды недвижимости, попросив значительную скидку или отсрочку;
(Владельцы помещений и производственных мощностей спят и видят когда ты бесплатно будешь пользоваться их имуществом)
- перевести максимальное количество сотрудников на упрощенную систему налогообложения для снижения налоговой нагрузки;
(Стоимость кассового аппарата 6400 гривен, 320 гривен ежемесячное обслуживание. Выгода сомнительная + 1200 гривен бухгалтера на аутсорсинг для Фопа, так как по новому закону документооборот увеличивается практически до уровня ТОВ. Для понимания среднее количество кассовых аппаратов которых нужно купить Фопам и среднему бизнесу 5000000 штук. это 30 миллиардов гривен, ежемесячная оплата фирмам обслуживающие кассовые аппараты 1,6 миллиарда гривен в месяц. Вот ради чего все это затевалось. Фирм с сертифицированными кассовыми аппаратами в Украине всего 3. Остальные кассовые аппараты использовать запрещено).
- сократить или отправить во временные отпуска без оплаты не критический персонал, но одновременно гарантировать критическому персоналу компании, что они будут защищены во время кризиса. Вместо сокращения, если есть такая возможность, персонал можно перевести на другие типы работы (например, разработка новых услуг и продуктов, спрос на которые появился во время кризиса или планирование и подготовка к восстановлению работы компании после кризиса) или даже временно одолжить другим компаниям, даже со скидкой; (Правильно думаем только о себе уволить всех)
- также стоит ограничить наем нового персонала. Очень вероятно, что вскоре рыночные зарплаты для определенных профессий снизятся и на рынке появится много свободных профессионалов", - написал Милованов.Источник
(Поимей ближнего своегою Сначала Милованов усиленно пропихивает законы для уничтожения мелкого и среднего бизнеса в турбо режиме, а потом советует ему как бороться с рабочими которые на тебя работают, даже не понимая какие законы он принял.)
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"Фирм с сертифицированными кассовыми аппаратами в Украине всего 3."

После этого бреда читать перестал.
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а что жрать будет некритический персонал в отпуске неоплачиваемом.? ты дол-б
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Он подчеркивает, что любой кризис - это возможность для трансформации и развития бизнеса, Источник: https://censor.net.ua/n3182690 чёт не пойму?? хотя всё понятно!!везьде кризис!!это КРИЗИС!!КАРЛ!!и он не имеет никакого другого толкования!!а о ,,возможностях"в кризисный период никто и не заикается!!разьве что в раше где ,,чем хуже тем лучше"а сейчас и Украина к ним подтягивается!!,,в кризисе видит БОЛЬШИЕ возможности" Милованов дав малому і середньому бізнесу 5 порад виживання: криза - це можливості - Цензор.НЕТ 6432 ущипните меня!!может я в парралельной реальности!!?? Милованов дав малому і середньому бізнесу 5 порад виживання: криза - це можливості - Цензор.НЕТ 752 Милованов дав малому і середньому бізнесу 5 порад виживання: криза - це можливості - Цензор.НЕТ 9295 Милованов дав малому і середньому бізнесу 5 порад виживання: криза - це можливості - Цензор.НЕТ 2879
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..........- сократить или отправить во временные отпуска без оплаты не критический персонал, но одновременно гарантировать критическому персоналу компании, что они будут защищены во время кризиса...................

Равнозначно сказке Аладина - " Сон - это не сон, а про не сон, что это пересон, а пересон - не сон... - А что скажет наимудрейший? " Ощущение, что у нас очень специфичный коронавирус. Поражает институты власти дебилизмом.
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"Пронесон" же!
В фильме был "сон-пронесон"!
Мне почему-то всегда казалось, что это что с несварением связанное...
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Так оно и есть. Массовое несварение и разжижение мозга. Заключительная стадия - вытекание зеленой субстанции.
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Чтобы была возможность воспользоваться такими гениальными советами, надо знать что и в какой дозировке принимал Тимофей перед написанием сего шедевра.
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недобір в бюджеті за перший квартал 20% і він дає поради, як мінімізувати сплати до бюджету... якийсь сюр. Він точно держ.чиновником був???
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Интересно как они собираются обещанную индексацию пенсии проводить.
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Одна песня Милованову
ехай_нак@й
да по быстрей
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На московії є тітка (Мізуліна, здається), яка допатякалась до того, що в неї вийшло якось так: "запрєт - ето свобода, чем больше запрєтов, тем больше свободьі".
Цей дибілоїд - гідний учень таких московитських прибацаних
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Это возможности не только разориться и стать банкротом, но и сдохнуть. А если и удастся выкарабкаться самому, то останется возможность потерять родных и близких или старшего возраста, или имеющих хронические заболевания, или и то, и другое.
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