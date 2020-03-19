 Милованов дал малому и среднему бизнесу 5 советов выживания: кризис - это возможности

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Милованова в фейсбуке.
Так, по мнению экс-министра, наибольшее негативное влияние испытывает малый и средний бизнес у которого слабая финансовая ситуация или нестабильной и нелояльный спрос и поставщики.
"Есть пять шагов, которые могут улучшить финансовую ситуацию малого и среднего бизнеса, но не все компании начали их делать:
- реструктурировать и отложить долги и займы от партнеров и финансовых институтов;
- пересмотреть условия оплаты аренды недвижимости, попросив значительную скидку или отсрочку;
- перевести максимальное количество сотрудников на упрощенную систему налогообложения для снижения налоговой нагрузки;
- сократить или отправить во временные отпуска без оплаты не критический персонал, но одновременно гарантировать критическому персоналу компании, что они будут защищены во время кризиса. Вместо сокращения, если есть такая возможность, персонал можно перевести на другие типы работы (например, разработка новых услуг и продуктов, спрос на которые появился во время кризиса или планирование и подготовка к восстановлению работы компании после кризиса) или даже временно одолжить другим компаниям, даже со скидкой;
- также стоит ограничить наем нового персонала. Очень вероятно, что вскоре рыночные зарплаты для определенных профессий снизятся и на рынке появится много свободных профессионалов", - написал Милованов.
Он подчеркивает, что любой кризис - это возможность для трансформации и развития бизнеса, поскольку меняются предпочтения и спрос потребителей и появляются новые ниши для бизнеса.
"Важно не пропустить такие возможности", - резюмирует Милованов.
Вас кормить никто не собирается, Вам предлагают выбрать презерватив.
Это как ?????
Из этого делаю вывод: этот ЗЕбуин абсолютно не знаком с налоговым законодательством и с системой налогообложения.
- посчитай, сколько налогов ты платишь с зарплаты бухгалтера
- посчитай, сколько налогов ты заплатишь, если бухгалтеру платить, как ФОПу
- сравни.
(Только пришел сразу потребуют досрочно вернуть займ или долг.)
- пересмотреть условия оплаты аренды недвижимости, попросив значительную скидку или отсрочку;
(Владельцы помещений и производственных мощностей спят и видят когда ты бесплатно будешь пользоваться их имуществом)
- перевести максимальное количество сотрудников на упрощенную систему налогообложения для снижения налоговой нагрузки;
(Стоимость кассового аппарата 6400 гривен, 320 гривен ежемесячное обслуживание. Выгода сомнительная + 1200 гривен бухгалтера на аутсорсинг для Фопа, так как по новому закону документооборот увеличивается практически до уровня ТОВ. Для понимания среднее количество кассовых аппаратов которых нужно купить Фопам и среднему бизнесу 5000000 штук. это 30 миллиардов гривен, ежемесячная оплата фирмам обслуживающие кассовые аппараты 1,6 миллиарда гривен в месяц. Вот ради чего все это затевалось. Фирм с сертифицированными кассовыми аппаратами в Украине всего 3. Остальные кассовые аппараты использовать запрещено).
- сократить или отправить во временные отпуска без оплаты не критический персонал, но одновременно гарантировать критическому персоналу компании, что они будут защищены во время кризиса. Вместо сокращения, если есть такая возможность, персонал можно перевести на другие типы работы (например, разработка новых услуг и продуктов, спрос на которые появился во время кризиса или планирование и подготовка к восстановлению работы компании после кризиса) или даже временно одолжить другим компаниям, даже со скидкой; (Правильно думаем только о себе уволить всех)
- также стоит ограничить наем нового персонала. Очень вероятно, что вскоре рыночные зарплаты для определенных профессий снизятся и на рынке появится много свободных профессионалов", - написал Милованов.Источник
(Поимей ближнего своегою Сначала Милованов усиленно пропихивает законы для уничтожения мелкого и среднего бизнеса в турбо режиме, а потом советует ему как бороться с рабочими которые на тебя работают, даже не понимая какие законы он принял.)
После этого бреда читать перестал.
Равнозначно сказке Аладина - " Сон - это не сон, а про не сон, что это пересон, а пересон - не сон... - А что скажет наимудрейший? " Ощущение, что у нас очень специфичный коронавирус. Поражает институты власти дебилизмом.
В фильме был "сон-пронесон"!
Мне почему-то всегда казалось, что это что с несварением связанное...
ехай_нак@й
да по быстрей
Цей дибілоїд - гідний учень таких московитських прибацаних