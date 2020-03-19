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 Экономика, Общество
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 Экс-министр экономики Милованов прадлагает бизнесменам оформлять работников ФОПами, чтобы платить меньше налогов

Экс-министр экономики Тимофей Милованов предложил стратегию для малого и среднего бизнеса в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Одним из пунктов экономист называет перевод максимального количества сотрудников на упрощенную систему налогообложения для снижения налоговой нагрузки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Милованова в фейсбуке.

Так, по мнению экс-министра, наибольшее негативное влияние испытывает малый и средний бизнес у которого слабая финансовая ситуация или нестабильной и нелояльный спрос и поставщики.

"Есть пять шагов, которые могут улучшить финансовую ситуацию малого и среднего бизнеса, но не все компании начали их делать:

- реструктурировать и отложить долги и займы от партнеров и финансовых институтов;
- пересмотреть условия оплаты аренды недвижимости, попросив значительную скидку или отсрочку;
- перевести максимальное количество сотрудников на упрощенную систему налогообложения для снижения налоговой нагрузки;
- сократить или отправить во временные отпуска без оплаты не критический персонал, но одновременно гарантировать критическому персоналу компании, что они будут защищены во время кризиса. Вместо сокращения, если есть такая возможность, персонал можно перевести на другие типы работы (например, разработка новых услуг и продуктов, спрос на которые появился во время кризиса или планирование и подготовка к восстановлению работы компании после кризиса) или даже временно одолжить другим компаниям, даже со скидкой;
- также стоит ограничить наем нового персонала. Очень вероятно, что вскоре рыночные зарплаты для определенных профессий снизятся и на рынке появится много свободных профессионалов", - написал Милованов.

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Он подчеркивает, что любой кризис - это возможность для трансформации и развития бизнеса, поскольку меняются предпочтения и спрос потребителей и появляются новые ниши для бизнеса.

"Важно не пропустить такие возможности", - резюмирует Милованов.

Экс-министр экономики Милованов прадлагает бизнесменам оформлять работников ФОПами, чтобы платить меньше налогов 01
Экс-министр экономики Милованов прадлагает бизнесменам оформлять работников ФОПами, чтобы платить меньше налогов 02

Комментируя предложения Милованова, журналист Юрий Романенко написал в Facebook следующее: 

"Вы будете смеяться, но Тимофей Милованов запел кардинально иную песню перестав быть министром. Тимофей, иди на куй со своими советами (хотя в данном случае логика есть) Ибо когда ты был министром, то налоги надо было радикально уменьшать, а не устраивать трэш вместе с Гетьманцевым. Вот же хамелеон".

Экс-министр экономики Милованов прадлагает бизнесменам оформлять работников ФОПами, чтобы платить меньше налогов 03

Источник: https://censor.net.ua/n3182690
 
 
 Топ комментарии
 
Обращаюсь к 73% от пришедших на выборы в 2019 году, - вы хотя бы сейчас понимаете каких дебилов и ЧТО вы выбрали?
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Обращаюсь к 73% от пришедших на выборы в 2019 году, - вы хотя бы сейчас понимаете каких дебилов и ЧТО вы выбрали?
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Вони тобі зараз про Порошенка розкажуть...
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Та я в курсе, что Петручо им до сих пор в штаны какает. И в кровать писает. По ночам. Милованов дав малому і середньому бізнесу 5 порад виживання: криза - це можливості - Цензор.НЕТ 7974
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Этот выбор - лучшая оценка "достижений" сывочелого.
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Те що відбувається - краще покарання за ваш вибір. Кожен має отримати по повній і це, справедливо. Ви тільки не забувайте, що скоро, після вірусу, ви ще в окопах заплатите за Зелений мир. Причому на цей раз, заплатите усі і реальну ціну. Це так само неминуче, як і бардак що зараз панує.
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Это был не мой выбор. Но ответственность понесут все, независимо от выбора.
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Сейчас кого не спросишь - уже никто не голосовал за бубочку. Или огрызаются на вопрос. Интересно только кто-же его выбирал тогда?

Милованов дав малому і середньому бізнесу 5 порад виживання: криза - це можливості - Цензор.НЕТ 948
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Этот выбор -- лучшая иллюстрация состояния мозгов 13 млн. совкового люмпена, который себе в 2010 году выбрали в цари Овоща, а в 2019 выбрали шута. Украину спасет только это

Милованов дав малому і середньому бізнесу 5 порад виживання: криза - це можливості - Цензор.НЕТ 2604
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Умный человек понимает, что у нас выбирают только оболочку - вкус, цвет, материал изготовления, упаковка. То, на что эту оболочку одевают, остается неизменным, как и его действия. Вам нравилась со вкусом шоколада, нынешнему большинству по душе зеленого цвета. Как говорится, на вкус и цвет товарища нет. Милованов дав малому і середньому бізнесу 5 порад виживання: криза - це можливості - Цензор.НЕТ 3820
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Даже 1 миллиард мух меня не убедят в том, что ЗЕлёное говно вкуснее шоколада.
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Милованов дав малому і середньому бізнесу 5 порад виживання: криза - це можливості - Цензор.НЕТ 5051

Вас кормить никто не собирается, Вам предлагают выбрать презерватив.
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очень смешно, то есть, ты вместо руководителя страны выбирал презерватив, ну да. Шоу продолжается, чо
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Ні мені подобається Україна, а зелене лайно це обрання Малоросії
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Украина состит из Западных украинцев и 73% малороссов.
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Ні порохоботи, це діаспора українців в Україні (с)
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Ога, а среди западных такой же процент рагулей типа мояхатаскраю. Не нужно разжигать, у всех придурков свои недостатки. 9 особей из 10 глупы до изумления, вне зависимости от региона проживания.
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та вряд ли - хоть что-то б понимали, такого б не сотворили
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На упрощенку? Вы закон о РРО отмените? Каждый преход на упрощенку сейчас - это дополнительные расходы на покупку и администрирование РРО.
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и ведь показывали этот плакат зебилам еще до того, как они проголосовали - не верили, идиоты. Ничего, ща по карману ударит, может хоть у кого-то мозг включится.
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Если малый и средний бизнес начнет шить маски и респираторы, то можно озолотится.
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Зе команда на них вже й так озолотилась, нічого не шиючи.
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Хуженєбудєт вже наступило. Зебобіки, де ваші овації?
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- перевести максимальное количество сотрудников на упрощенную систему налогообложения для снижения налоговой нагрузки;Источник: https://censor.net.ua/n3182690

Это как ?????
Из этого делаю вывод: этот ЗЕбуин абсолютно не знаком с налоговым законодательством и с системой налогообложения.
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Это так :

- посчитай, сколько налогов ты платишь с зарплаты бухгалтера

- посчитай, сколько налогов ты заплатишь, если бухгалтеру платить, как ФОПу

- сравни.
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Нафиг нужен такой бухгалтер, если не может минимизировать налоги.
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так єто именно и есть способ минимизации налогов
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есть такое понятие, как аутсорсинг вообще-то
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та, в принципі, нікого не обов'язково оформляти. Навіть директора, якщо він одночасно є власником.
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То, что ты предлагаешь - противозаконно. Это значит, наемных работников оформить как СПД-шников на едином налоге. Такая схема использования СПД на едином налоге - одна из причин, по которым идут гонения на единоналожников и попытки отменить единый налог.
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То, что ты предлагаешь - противозаконно

И против какого именно закона то, что я предлагаю ?

С каких пор в законе написано, что я должен обязательно нанимать в штат сварщика, а не пользоваться услугами ФОП сварщика ?
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Из-за таких, как ты, в конце-концов единый налог отменят.
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А из-за таких, как ты, в конце концов запретят буквы
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Если тебе сварщик нужен разово - обращаешся к СПД, который приезжает к тебе с собственным оборудованием и выполняет работу.. А если сварщик у тебя работает с 8:00 до 17:00 в твоем цеху с на твоем оборудовании - тогда это НАЕМНЫЙ РАБОТНИК. Все остальное - уход от налогообложения. Еще раз напишу - именно из-за использования ТАКИХ СХЕМ единый налог в конце-концов отменят.
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А если сварщик у тебя работает с 8:00 до 17:00 в твоем цеху с на твоем оборудовании - тогда это НАЕМНЫЙ РАБОТНИК


в каком нормативном акте так написано ?
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а у них тех налогов в бюджете-девать некуда...вот и решили от части отказаться Милованов дав малому і середньому бізнесу 5 порад виживання: криза - це можливості - Цензор.НЕТ 8731.а то придется аппараты вентиляции покупать,маски шить да спирт ректифицировать...
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Правильно,милованов.Все в стиле твоей лекции народнім ослам.Или они нас вы-бут,или вы их.Какой совет:сократить персонал. Пусть сами выживают. А где государство.На хрена дерете налоги.Просто молодец.Только аренду надо снизить указом кабмина,как Тимошенко во время кризиса.А то бизнес попросит снизить аренду,а арендодатели тоже прошли твой курс молодого бойца:хрен ыі вам снизим аренду,нам и самим жить не за что.
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- реструктурировать и отложить долги и займы от партнеров и финансовых институтов;

(Только пришел сразу потребуют досрочно вернуть займ или долг.)
- пересмотреть условия оплаты аренды недвижимости, попросив значительную скидку или отсрочку;
(Владельцы помещений и производственных мощностей спят и видят когда ты бесплатно будешь пользоваться их имуществом)
- перевести максимальное количество сотрудников на упрощенную систему налогообложения для снижения налоговой нагрузки;
(Стоимость кассового аппарата 6400 гривен, 320 гривен ежемесячное обслуживание. Выгода сомнительная + 1200 гривен бухгалтера на аутсорсинг для Фопа, так как по новому закону документооборот увеличивается практически до уровня ТОВ. Для понимания среднее количество кассовых аппаратов которых нужно купить Фопам и среднему бизнесу 5000000 штук. это 30 миллиардов гривен, ежемесячная оплата фирмам обслуживающие кассовые аппараты 1,6 миллиарда гривен в месяц. Вот ради чего все это затевалось. Фирм с сертифицированными кассовыми аппаратами в Украине всего 3. Остальные кассовые аппараты использовать запрещено).
- сократить или отправить во временные отпуска без оплаты не критический персонал, но одновременно гарантировать критическому персоналу компании, что они будут защищены во время кризиса. Вместо сокращения, если есть такая возможность, персонал можно перевести на другие типы работы (например, разработка новых услуг и продуктов, спрос на которые появился во время кризиса или планирование и подготовка к восстановлению работы компании после кризиса) или даже временно одолжить другим компаниям, даже со скидкой; (Правильно думаем только о себе уволить всех)
- также стоит ограничить наем нового персонала. Очень вероятно, что вскоре рыночные зарплаты для определенных профессий снизятся и на рынке появится много свободных профессионалов", - написал Милованов.Источник
(Поимей ближнего своегою Сначала Милованов усиленно пропихивает законы для уничтожения мелкого и среднего бизнеса в турбо режиме, а потом советует ему как бороться с рабочими которые на тебя работают, даже не понимая какие законы он принял.)
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"Фирм с сертифицированными кассовыми аппаратами в Украине всего 3."

После этого бреда читать перестал.
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Да? Сколько у нас фирм реально обслуживаю. Не тот бред сколько их продает, а реальных фирм. Вы при любых раскладах придете именно к этим фирмам.
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Вы когда-нибудь вообще реестр РРО в глаза видели?
И количество производителей/заявителей в нем?
Вот навскидку минимум 4 крупнейших производителя РРО (порядок перечисления не имеет значения): Датекс Украина (СистемГруп), ИКС-Техно, Екселлио, Резонанс. И еще с полтора десятка игроков поменьше...
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а что жрать будет некритический персонал в отпуске неоплачиваемом.? ты дол-б
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Он подчеркивает, что любой кризис - это возможность для трансформации и развития бизнеса, Источник: https://censor.net.ua/n3182690 чёт не пойму?? хотя всё понятно!!везьде кризис!!это КРИЗИС!!КАРЛ!!и он не имеет никакого другого толкования!!а о ,,возможностях"в кризисный период никто и не заикается!!разьве что в раше где ,,чем хуже тем лучше"а сейчас и Украина к ним подтягивается!!,,в кризисе видит БОЛЬШИЕ возможности" Милованов дав малому і середньому бізнесу 5 порад виживання: криза - це можливості - Цензор.НЕТ 6432 ущипните меня!!может я в парралельной реальности!!?? Милованов дав малому і середньому бізнесу 5 порад виживання: криза - це можливості - Цензор.НЕТ 752 Милованов дав малому і середньому бізнесу 5 порад виживання: криза - це можливості - Цензор.НЕТ 9295 Милованов дав малому і середньому бізнесу 5 порад виживання: криза - це можливості - Цензор.НЕТ 2879
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..........- сократить или отправить во временные отпуска без оплаты не критический персонал, но одновременно гарантировать критическому персоналу компании, что они будут защищены во время кризиса...................

Равнозначно сказке Аладина - " Сон - это не сон, а про не сон, что это пересон, а пересон - не сон... - А что скажет наимудрейший? " Ощущение, что у нас очень специфичный коронавирус. Поражает институты власти дебилизмом.
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"Пронесон" же!
В фильме был "сон-пронесон"!
Мне почему-то всегда казалось, что это что с несварением связанное...
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Так оно и есть. Массовое несварение и разжижение мозга. Заключительная стадия - вытекание зеленой субстанции.
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Чтобы была возможность воспользоваться такими гениальными советами, надо знать что и в какой дозировке принимал Тимофей перед написанием сего шедевра.
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недобір в бюджеті за перший квартал 20% і він дає поради, як мінімізувати сплати до бюджету... якийсь сюр. Він точно держ.чиновником був???
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Интересно как они собираются обещанную индексацию пенсии проводить.
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Одна песня Милованову
ехай_нак@й
да по быстрей
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На московії є тітка (Мізуліна, здається), яка допатякалась до того, що в неї вийшло якось так: "запрєт - ето свобода, чем больше запрєтов, тем больше свободьі".
Цей дибілоїд - гідний учень таких московитських прибацаних
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Это возможности не только разориться и стать банкротом, но и сдохнуть. А если и удастся выкарабкаться самому, то останется возможность потерять родных и близких или старшего возраста, или имеющих хронические заболевания, или и то, и другое.
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Наркоманский дебил и ****** ротом Кацапованоу, - "страна советов" давно подохла..Сейчас на повестке дня "страна профессиональных и грамотных действий" и " страна тюремных сроков для мошеннических дармоедов" таких как ты. Свои советы дебильные с танцами тупых индейцев в Трускавце - себе в очко и вали ***** пока при памяти, потому что уже не долго видимо..пора шифровать куда тебе бежать..
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какой хитрый человек... Не зря его Беня дебилом называл=)
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Це ще в минулому році зробили задовго до твоєї поради. Працівники задоволені через сплату податків.
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ооо...так он нас и курить научит)))) и переходить на красный свет )))))
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Ему ещё припомнят этот совет, когда опять в политику полезет
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ДЭБІЛ воно і є дебіл... Що з дурника візьмеш!
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"Он подчеркивает, что любой кризис - это возможность для трансформации и развития бизнеса,"

Блииин, где-то я это уже слышал. Кто-то что-то такое уже говорил, типа "санкции нам только на пользу, будем поднимать отечественного производителя"... Они там страну не перепутали?
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"Милованов дал малому и среднему бизнесу 5 советов выживания: кризис - это возможности" - Милованов: «Я не скрываю, что я дебил»
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Прекрасно. Уе слова "державного діяча" і екс-міністра "народного уряду". Кидай всіх, кого можеш. Топи вбагні, щоб вибратись, дури державу та трудяг. Гімно цей Милованов, і Бєня був правий, коли назвав його дебілом.
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Так сильно о людях заботится, а не о казне! На самом деле ловушка, зарегистрировать как можно больше народу, чтобы в конвертах им не платили. В итоге доход их уменьшится.
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я не розумію, він реально такий дерненький чи прикидується постійно.
То ФОП зло - тепер вже спасіння. у чувака в голові какашки бродять. як його на роботу взагалі куди небудь брали -це ж блазень
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Не надо больше или меньше. Надо справедливо курва!
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Оформление работников ФОПами не минимизирует налоги!
Это упрощает отчетность и минимизирует наезды налоговой!
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Вы НДС хотя бы на 3% понизьте,сволочи. Всё остальное-байки про фуфайки и тупой пиар. До каких пор во власти будет дебильный,жадный скот?
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ця мерзота закликає звільнити людей і залишити без засобів для існування. І ця падла була міністром.
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