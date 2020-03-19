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 Политика Украины
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Все про:ликвидация (461) строительство (1705) Госархстройинспекция (52) Министерство развития громад и территорий (14)

 Вступили в силу постановления Кабмина о ликвидации ГАСИ

В Украине вступили в силу постановления Кабмина №218 о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции и №219 об оптимизации органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.

Об этом сообщил пресс-центр Министерства развития общин и территорий, передает Цензор.НЕТ.

"Принятые Кабинетом министров Украины 13 марта 2020 года постановления № 218 и № 219 были доработаны и вступили в силу", - сказано в сообщении.

Согласно постановлениям ГАСИ ликвидирована и создан центральный орган исполнительной власти - Государственная сервисная служба градостроительства Украины (Госсервисстрой).

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Основными задачами новой структуры являются предоставление (получение, регистрация), отказ в выдаче или аннулирование (отмена) документов, дающих право на выполнение подготовительных и строительных работ, принятие в эксплуатацию достроенных объектов.

Другим постановлением - № 219 созданы еще два центральных органа исполнительной власти: Государственная инспекция градостроительства Украины и Государственное агентство по техническому регулированию в градостроительстве.

Эти структуры будут осуществлять политику по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и надзора и технического регулирования в сфере градостроительства. Деятельность вновь созданных органов координируется Кабмином через министра развития громад и территорий.

Источник: https://censor.net.ua/n3182689
 
 
 Топ комментарии
 
Так самое интересное что функции её были переданы министерству охороны здоровья. Так что там Бубочка возрождать собрался. Просто тупо вывеску поменяет!
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Цікава абревіатура виходить -
Согласно постановлениям ГАСИ ликвидирована и создан центральный орган исполнительной власти - Государственная сервисная служба градостроительства Украины ГССГ (Госсервисстрой). Источник: https://censor.net.ua/n3182689
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Гройсман ліквідував СЕС - Зелі довелось відновлювати...
Зеля ліквідува ДАБІ... - ....
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Так самое интересное что функции её были переданы министерству охороны здоровья. Так что там Бубочка возрождать собрался. Просто тупо вывеску поменяет!
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да, планувалося ще при Азірову... коли готувалися до Асоціації з ЄС... І Яценюк давав таку команду - підготувати рішення... Але завершив Гройсман.
Інша справа, що сама по собі система, нехай в кадрированому варіанті (по аналогу, з кадрированими в/ч в совкові часи), мала би бути збережена. Як засвідчила ******* дійсність, з цим короновірусом...
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Ага ждем когда дома начнут падать

Зебилы вы зробили себе разом! Вступили в силу постановления Кабмина о ликвидации ГАСИ - Цензор.НЕТ 5356
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Молодець! Зіпсував повітря- отримай рошенку, "Тузік сладкій"!)))
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Нет портить воздух могут только ЗЕбилы! Да я Порохобот и этим горжусь!
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Що- цмоктальний рефлекс превалює?))) Ну посмокчи, якщо тебе це заспокоює!)))
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Цікава абревіатура виходить -
Согласно постановлениям ГАСИ ликвидирована и создан центральный орган исполнительной власти - Государственная сервисная служба градостроительства Украины ГССГ (Госсервисстрой). Источник: https://censor.net.ua/n3182689
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Влада робить все лише на користь собі. Це аксіома.
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Нарешті ти признав, що Петро Олексійович гріб під себе!
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Річ не про всіх, а про твого хазяїна! А як зветься той, хто "гребе" під час війни? Чи у вас й війни немає?
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Якщо не доведеш що він мій хазяїн, то потрапиш до списку тріпачів під номером 6 згідно абетки. Чекаю.
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а еще в новую службу возьмут жутких прохфесионалоф со старой...
и в результате, кроме вывески нихрена не поменяецо.
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Да не сцыте, одно ликвидируем, другое создадим, там убавится, там прибавится. Жизнь течет.
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Пам!ять як у рибки гупі- сам себе не памʼятаєш!)))
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