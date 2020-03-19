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 Общество
  2026  11
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 Харьковский аэропорт утром принял два авиарейса из Египта, ожидают еще два

Международный аэропорт "Харьков" утром 19 марта принял два авиарейса из Шарм-эль-Шейха, что в Египте. Ожидают еще два рейса.

Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В 8:03 и 10:30 в Харьков прибыли рейсы компании SkyUp Airlines из Шарм-эль-Шейха. Ожидается еще два рейса из Египта - в 14:05 и в 15:00" - отметили в пресс-службе.

Кроме того, аэропорт принимает и другие рейсы, в частности в 14:40 должен прибыть рейс Ryanair из Будапешта, а в 15:25 из Харькова должен отправиться обратный рейс.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182688
 
 
 Топ комментарии
 
Харків"янам теж привезуть "подарунки". Не все ж тільки Киїєву.
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Почему нет карантина? ЗАчем тогда была клоунада с Уханкими ребятами? Между прочим в Китае куда лучше людей проверяли перед вылетом и жили они там в куда более безопасных условиях, чем новоприбывающие из Европы а темболее драного Египта

ГДЕ КАРАНИН, МРАЗИ?
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начинаем радоваться и сочувствовать нашим отдыхающим, не?
Ведь на его месте мог быть я)) ай-яй-яй... "страдальцы" вернулись на родину!
А на месте врачей, стариков ??? Никто себя не представляет?
Реально бесят тупоголовое быдло, решившее вл время чумы яйца попарить!
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пам'ятаєте який прогноз наш голова мозу зробив для пенсіонерів..вимальовується ось така стратегія Очень вырос в целом мире гриппа вирус, три-четыре...
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а хіба це не логічно, що прокацапське кодло малоросів в усьому наслідує сюзеренів з метрополії?
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начинаем радоваться и сочувствовать нашим отдыхающим, не?
Ведь на его месте мог быть я)) ай-яй-яй... "страдальцы" вернулись на родину!
А на месте врачей, стариков ??? Никто себя не представляет?
Реально бесят тупоголовое быдло, решившее вл время чумы яйца попарить!
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Харків"янам теж привезуть "подарунки". Не все ж тільки Киїєву.
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Почему нет карантина? ЗАчем тогда была клоунада с Уханкими ребятами? Между прочим в Китае куда лучше людей проверяли перед вылетом и жили они там в куда более безопасных условиях, чем новоприбывающие из Европы а темболее драного Египта

ГДЕ КАРАНИН, МРАЗИ?
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Обсервация была одна - в Новых Санжарах, первая и последняя. Если кто-то думает, что это ошибка, а не преступление, то он идиот и зебил.
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