 Харьковский аэропорт утром принял два авиарейса из Египта, ожидают еще два

Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"В 8:03 и 10:30 в Харьков прибыли рейсы компании SkyUp Airlines из Шарм-эль-Шейха. Ожидается еще два рейса из Египта - в 14:05 и в 15:00" - отметили в пресс-службе.
Кроме того, аэропорт принимает и другие рейсы, в частности в 14:40 должен прибыть рейс Ryanair из Будапешта, а в 15:25 из Харькова должен отправиться обратный рейс.
Ведь на его месте мог быть я)) ай-яй-яй... "страдальцы" вернулись на родину!
А на месте врачей, стариков ??? Никто себя не представляет?
Реально бесят тупоголовое быдло, решившее вл время чумы яйца попарить!
ГДЕ КАРАНИН, МРАЗИ?