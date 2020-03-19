 Харьковский аэропорт утром принял два авиарейса из Египта, ожидают еще два

Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В 8:03 и 10:30 в Харьков прибыли рейсы компании SkyUp Airlines из Шарм-эль-Шейха. Ожидается еще два рейса из Египта - в 14:05 и в 15:00" - отметили в пресс-службе.

Кроме того, аэропорт принимает и другие рейсы, в частности в 14:40 должен прибыть рейс Ryanair из Будапешта, а в 15:25 из Харькова должен отправиться обратный рейс.

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