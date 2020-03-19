 "Укрзализныця" продлила возврат билетов до 90 и 180 суток, чтобы избежать скопления людей на вокзалах

Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает Цензор.НЕТ.

"Возврат проездных документов, оформленных через кассы "Укрзализныци" во внутреннем и международном сообщении, для выезда в период с 18 марта 2020 года до даты возобновления курсирования поездов и возврат средств в полном объеме за приобретенные в кассах билеты будет осуществляться после окончания карантинных мероприятий в течение 90 суток для внутреннего сообщения и 180 суток для международного", - сказано в сообщении.

Отмечается, что обращение пассажиров в билетные кассы для проставления отметок на проездных документах (погашение билета), не является обязательным, так как основанием для возврата средств будет оригинал проездного документа как с отметкой, так и без отметки.

В то же время, приобретенные через интернет билеты возвращаются по действующей процедуре через онлайн-сервисы.

"В случае, если средства будут возвращены за вычетом комиссии, ее размер будет также автоматически возвращен пассажиру на карту отдельным платежом", - подчеркнули в компании.

Кроме того, "Укрзализныця" принимает все возможные усилия для обеспечения возврата средств пассажирам за неиспользованные билеты на поезда пригородного сообщения, стоимость которых также возмещается в полном объеме. Средства за неиспользованные полностью или частично использованные абонементные билеты можно вернуть в течение месяца с даты запланированного проезда в пригородных поездах.

По информации пресс-службы, возврат билета осуществляется на основании заявления пассажира по ручной технологии, где указывается ФИО, полный адрес, контактный телефон, если абонементный билет льготный (именной, студенческий и т.п.) с указанием соответствующего документа.

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В "УЗ" напомнили, что с 12:00 18 марта введено ограничение на посещение железнодорожных вокзалов - они закрыты для посетителей, работают только ж/д кассы возвращения билетов. На вокзалы одновременно запускается не более 10 человек.