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 Общество
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Все про:армия (7665) Нафтогаз (2875) пожертвования (34)

 Сотрудники "Нафтогаза" за 5 лет собрали на помощь армии более 50 млн

Начиная с 2014 года сотрудники "Нафтогаза" ежемесячно перечисляют часть своей зарплаты в поддержку армии. За это время работники главного офиса собрали более 50 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании. 

"Мы помогаем госпиталям и воинским частям, покупаем медицинское оборудование, спецодежду и снаряжение для военных, направляем средства на реабилитацию раненых защитников Украины", - говорится в сообщении на странице компании в фейсбуке.

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Также передается движимое и недвижимое имущество.

"Из интересных примеров, следующие:

- передали морским пехотинцам ВСУ беспилотный комплекс "Валькирия" стоимостью 150 тыс. грн. Он нужен для контроля ситуации, своевременного и адекватного реагирования на действия противника;

- передали 50 квартир в городе Горишние Плавни (Полтавская область) в МВД для участников АТО и их семей;

- передали 174 единицы техники: УАЗы, ГАЗы, Daewoo Lanos и Nexia, Toyota Corolla, SKODA Octavia, экскаваторы, бензоэлектростанции, миниэлектростанции, мобильные радиостанции, 5 стационарных комплектов диспетчерской радиосвязи и др. Суммарная балансовая стоимость переданного имущества составила около 10 млн грн;

- отремонтировали казармы на полигоне Десна, где проходят подготовку и курс молодого бойца призывники;

- организовали отдых 500 детям участников АТО в Артеке-Буковель;

- оборудовали операционную в отделении гнойной хирургии Центрального военного госпиталя, а в Ирпенский госпиталь приобрели оборудование для реабилитации раненых, импланты ключиц, бедер, коленных чашечек", - говорится в сообщении.

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При этом подчеркивается, что данный список не исчерпывающий.

Сотрудники Нафтогаза за 5 лет собрали на помощь армии более 50 млн 01

Источник: https://censor.net.ua/n3182680
 
   
 Топ комментарии
 
І отримали премії і зарплатні на декілька мільярдів від держави. Верх цинізму.
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Написал рядовой украиней Ринат А очень сильно обеспокоенный Коболевым.
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Он должен быть убыточным и проигрывать суды? А Вместо плохого Кобалева выигрывающего миллиарды должен быть эффективный Дубина подписывающий гаспо 500$? Не можешь платить платежки - не сиди, сука, в комментах - иди работай, дармоед.
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И 5 млрд переплаты за газ с населения.
Твари
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Он должен быть убыточным и проигрывать суды? А Вместо плохого Кобалева выигрывающего миллиарды должен быть эффективный Дубина подписывающий гаспо 500$? Не можешь платить платежки - не сиди, ****, в комментах - иди работай, дармоед.
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благодетели, мля!
Разогнать прокладку коболевскую и на кой ваши подачки!
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Написал рядовой украиней Ринат А очень сильно обеспокоенный Коболевым.
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Да пошло ты козе в трещину, ыкспэрд горбатый, вместе со свои ахметом и остальными бенями!
Нравится кормить кобелиную мамашу в америках за счет ободраных украинцев? Можешь ей перечислять со своего кармана. А я в гробу видел кобелину бусполезную, Так доходчиво?
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І отримали премії і зарплатні на декілька мільярдів від держави. Верх цинізму.
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А сколько руководство получило премий и отправило "маме" в США.
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Та шо вы про те нещастные 200 лямов гривен отправленных в виде субсидии маме в Штаты. Та это сущие кАпейки, на фоне годовой зарплаты в 700 миллионов в год...
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Сегодня вроде не первое апреля. Мрази, вы на туалетную бумагу и куршавельских ****** больше тратите.
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Ой красавы,работнички госкомпании-прокладки ничего не производящей и ничего не добывающей что то там пожертвовали,да если бы вашу драную компанию ликвидировать,а вас сократить,до армия уже наверное золотыми пулями в путинцев стреляла.
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Тоже мне новость. Я тоже с 14го года отстегиваю. Причем меня и не спрашивают
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А не двойное ли это налогообложение?
Каждый работающий украинец и так отдаёт на армию, и также содержит тот долбаный Нафтогаз, который с денег украинцев перечислил 50 лямов
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Не собирайте больше, особенно кто рядовой на зп. комментаторы против, им нужны платежки как при Януковиче, За которые они Крым продадут и донбас, и чтобы нафтогаз был убыточным для Ахметки.
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на сегодняшний день, нафтогаз является одним из самых крупных налогоплательщиков в Украине, а при януковиче нафтогаз был убыточным для страны. хотя зебилы ненавидят коболева за то, что они с витренко, ******* кремлефашистов в судах по полной программе и бюджет получил 3 лярда зелени. жаль, безмозгий криврожский дурачек помешал нафтогазу нагнуть кацапов еще сильнее, тогда бы страна заработала больше 10 млрд баксов.
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Какие занудные эти нищие...
Пшли вон! Идите в мусорных баках копайтесь!
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Молодцы. Уважаю за позицию и плевать на писюльки из ненависти ко всему, что слаще морковки.
Речь не только о деньгах, которые тоже очень и очень важны, речь о позиции сотрудников - нам очень нужны люди с проукраинской позицией не на словах, а на деле. А то, что у них запредельные зарплаты - они были бы и так и так.
Кто на что учился и кем выучился.
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Думаете, если сын министра плохо учится, то он и диплом не получит, и место ему в министерстве не достанется? Даже при СССР такого не было. Так что - у кого родился, тем и станешь.
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