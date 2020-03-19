 Сотрудники "Нафтогаза" за 5 лет собрали на помощь армии более 50 млн

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

"Мы помогаем госпиталям и воинским частям, покупаем медицинское оборудование, спецодежду и снаряжение для военных, направляем средства на реабилитацию раненых защитников Украины", - говорится в сообщении на странице компании в фейсбуке.

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Также передается движимое и недвижимое имущество.

"Из интересных примеров, следующие:

- передали морским пехотинцам ВСУ беспилотный комплекс "Валькирия" стоимостью 150 тыс. грн. Он нужен для контроля ситуации, своевременного и адекватного реагирования на действия противника;

- передали 50 квартир в городе Горишние Плавни (Полтавская область) в МВД для участников АТО и их семей;

- передали 174 единицы техники: УАЗы, ГАЗы, Daewoo Lanos и Nexia, Toyota Corolla, SKODA Octavia, экскаваторы, бензоэлектростанции, миниэлектростанции, мобильные радиостанции, 5 стационарных комплектов диспетчерской радиосвязи и др. Суммарная балансовая стоимость переданного имущества составила около 10 млн грн;

- отремонтировали казармы на полигоне Десна, где проходят подготовку и курс молодого бойца призывники;

- организовали отдых 500 детям участников АТО в Артеке-Буковель;

- оборудовали операционную в отделении гнойной хирургии Центрального военного госпиталя, а в Ирпенский госпиталь приобрели оборудование для реабилитации раненых, импланты ключиц, бедер, коленных чашечек", - говорится в сообщении.

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При этом подчеркивается, что данный список не исчерпывающий.