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 Ситуация с коронавирусом на Донетчине контролируемая, продуктами питания население обеспечено, - ОГА

Ситуация на подконтрольной Украине территории Донецкой области с учетом принятых мер по недопущению распространения коронавируса стабильная, перебоев с обеспечением продуктами питания и водоснабжением нет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Кириленко.

"В Донецкой области ситуация контролируемая, стабильная, продуктами питания население обеспечено", - отметил он.

Отвечая на вопрос относительно водоснабжения в области, Кириленко отметил, что ситуация с обеспечением водой стабильная. "Конечно, имеют место прорывы водопроводов, как это и было, но бригады работают в усиленном режиме. Если происходит перебой водоснабжения в связи с обстрелами, сразу выезжают бригады", - подчеркнул он.

Кириленко отметил, что с момента введения ограничительных мер по недопущению распространения коронавируса перебоев с водоснабжением в Донецкой области не было.

В свою очередь представители департамента здоровоохранения рассказали, что за минувшие сутки госпитализированы три жителя Донецкой области, вернувшиеся из-за границы, у них отобраны материалы для проведения лабораторных исследований.

Ранее сообщалось, что у 52-летнего мариупольца, вернувшегося из Египта, подтвердили COVID-19.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182679
 
 
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