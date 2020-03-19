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Все про:Днепропетровщина (1474) Нацполиция (11108) фейк (260)

 Жительницу Никополя привлекли к ответственности за распространение фейковой информации о коронавирусе, - Нацполиция

Во время мониторинга сети Фейсбук работники полиции обнаружили публикацию жительницы Никополя, в которой говорилось о запрете прогулок с детьми по улицам под угрозой административной и уголовной ответственности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Днепропетровской области.

Полицейским женщина объяснила, что видела подобную информацию раньше и решила своим постом предупредить горожан.

В отношении женщины составлен административный протокол по ст.173-1 КУоАП (распространение ложных слухов). Санкция статьи предусматривает наложение штрафа или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка. Протокол направлен на рассмотрение в суд.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция просит украинцев не верить информации о том, что детям нельзя находиться на улице.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мошенники-иностранцы, продавшие фальшивые монеты за 1,5 млн грн, задержаны в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3182677
 
 
 Топ комментарии
 
Бідна жіночка. По телевізору брешуть з ранку до ночі - нікого не покарали.
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А хто каратиме владу за брехню?
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Нікополь - це майже поголовний електорат зюзі
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Кому это нужно?
И в Никополе и на цензоре?
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"Нострадамус из 1981 года" Мешканку Нікополя притягли до відповідальності за поширення фейкової інформації про коронавірус, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8284

Почти 40-летний давности роман американца Дина Кунца в настоящее время становится бестселлером. В романе говорит о биологическом оружии из Китая, вирусе "Ухань 400". Для теоретиков заговора одна страница, а именно страница 250, превращается в находку.
Мешканку Нікополя притягли до відповідальності за поширення фейкової інформації про коронавірус, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4247
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якщо в зелейога підгорає від простої констатації факту, то це комусь таки потрібно
ги
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Бідна жіночка. По телевізору брешуть з ранку до ночі - нікого не покарали.
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Вас хрен поймеш. То можно, то нельзя. Карантин для того чтобы сидеть дома, а не по улицам ходить. Четко пропишите правила карантина для всей страны. Что можно, чего нельзя.
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Если из-за её поста больше народу стало дома сидеть, то это то, что доктор прописал!
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Кремлеботы впахивают не покладая рук. А слабо закон против ботоферм принять? Ааа где ж тогда олигархи харчеваться будут.
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Оскільки останніми днями майже усе озвучує тільки блазень... Мешканку Нікополя притягли до відповідальності за поширення фейкової інформації про коронавірус, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9254
Мешканку Нікополя притягли до відповідальності за поширення фейкової інформації про коронавірус, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4999
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Шайка зелёных паяцев намерена не с вирусом воевать, а затыкать рты. Как в кетае.
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ооо...как все серьезно!
а зелю ж тоже можно на...как бы так сказать дипломатично...неправде... подловить...
но нет! что дозволено Юпитеру, не дозволено быку! (с)
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Беги, Вова, беги!
Сегодня появился очередной слив по закрытому соцопросу для Офиса Президента, двумя известными компаниями - "Социс" и "Центр Разумкова".
Поддержка Зеленского среди населения упала до рекордных 17 и 19 процентов соответственно.ЛИНКОДРОМ
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Транспортне сполучення припиняється. Хіба що лісапетом.
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зеленые - кристально честные и конкретные пацаны.
бениной мамой и моникиным зубом клянусь.
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А то что главный из зебанатов по тв распространяет ложные слухи про коронавирус?
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вчера он чистую правду сказал, шо вирус, когда пересекает границу в Украину,
начинает ползти медленне, чем в других странах - шах и мат Европе...
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Что делали с провокаторами и паникёрами во время войны? Ставили к стенке, без суда и следствия.
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Беркутята Авакова моніторять соцмережі?
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работают удаленно, а значит все в инете висят Мешканку Нікополя притягли до відповідальності за поширення фейкової інформації про коронавірус, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6325
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а если знал о чём то важном о вирусе или последствиях для людей и не сообщил.
наказание есть?
в её дейсвтиях не было ничего, что могло причинить вред гражданам.
а в этой непростой ситуации лучше перебдеть чем не добдеть.
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А Радуцкого уже наказали за то, что все маски продал из страны, оставив украинцев во время эпидемии без минимальной защиты?
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Поймали лахудру и наказали "за язык". Поделом, конечно.
Но есть и другая мораль этой басни - Фейсбук и все остальные сецсети мониторятся рептилоидами. Поэтому даешь псевдонимный аккаунт и прокси!
И ждем Свободного интернета Илона Маска!
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