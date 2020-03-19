 Жительницу Никополя привлекли к ответственности за распространение фейковой информации о коронавирусе, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Днепропетровской области.
Полицейским женщина объяснила, что видела подобную информацию раньше и решила своим постом предупредить горожан.
В отношении женщины составлен административный протокол по ст.173-1 КУоАП (распространение ложных слухов). Санкция статьи предусматривает наложение штрафа или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка. Протокол направлен на рассмотрение в суд.
Напомним, ранее сообщалось, что полиция просит украинцев не верить информации о том, что детям нельзя находиться на улице.
И в Никополе и на цензоре?
Почти 40-летний давности роман американца Дина Кунца в настоящее время становится бестселлером. В романе говорит о биологическом оружии из Китая, вирусе "Ухань 400". Для теоретиков заговора одна страница, а именно страница 250, превращается в находку.
ги
а зелю ж тоже можно на...как бы так сказать дипломатично...неправде... подловить...
но нет! что дозволено Юпитеру, не дозволено быку! (с)
Сегодня появился очередной слив по закрытому соцопросу для Офиса Президента, двумя известными компаниями - "Социс" и "Центр Разумкова".
Поддержка Зеленского среди населения упала до рекордных 17 и 19 процентов соответственно.ЛИНКОДРОМ
бениной мамой и моникиным зубом клянусь.
начинает ползти медленне, чем в других странах - шах и мат Европе...
наказание есть?
в её дейсвтиях не было ничего, что могло причинить вред гражданам.
а в этой непростой ситуации лучше перебдеть чем не добдеть.
Но есть и другая мораль этой басни - Фейсбук и все остальные сецсети мониторятся рептилоидами. Поэтому даешь псевдонимный аккаунт и прокси!
И ждем Свободного интернета Илона Маска!