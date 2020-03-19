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 В инфекционной больнице Львова находятся 26 человек с подозрением на коронавирус, - ОГА

По состоянию на утро 19 марта в инфекционной больнице Львова находятся 26 человек с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Львовской ОГА, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По информации чиновников, у одного из пациентов диагностировали пневмонию, однако у него не тяжелое состояние.

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Все пациенты, кроме одного, были за границей, добавил заместитель главного врача медучреждения Игорь Берник.

Средний возраст госпитализированных – 30-50 лет, были среди них также 71-летняя пенсионерка и трехлетний ребенок.

Источник: https://censor.net.ua/n3182675
 
 
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і скільки тижнів вам треба, щоб підозра перетворилась на впевненість?
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так шмыгаль же рассказывает про миллионы экспрес тестов?
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«Не так страшен коронавирус, как украинская власть, которая с ним борется»
Решили совместить танцы с похоронами. Ухайдохать экономику и как можно скорее по стране распространить коронавирус…
Вот все, что случается с нашей страной - это закономерно. А все, что не случается - это вопреки. Но вопреки непременно заканчивается и потом снова закономерно случается говно.
Итак, власти решили положить экономику, чтобы спасти людей от коронавируса. Ну, хорошо, принимается. В конце концов на то они и власти, чтобы решить за людей, что лучше подохнуть от голода, чем от вирусной болезни. С умными людьми спорить не будем.
Закрыли все, что работало. Люди теперь без бабла. Закрыли метро. Тоже молодцы. Некуй шастать.
Вы или вводите натуральный карантин. С остановкой ВСЕГО транспорта. С патрулями на улицах, которые пресекают любое групповое передвижение. С экстренной доставкой продуктов и лекарств нуждающимся. И с массовой проверкой всех, у кого есть простудные симптомы. Чтобы оперативно заболевших выявлять и ПРИНУДИТЕЛЬНО изолировать. Вот это карантин. Жесткий и жестокий.
Или не ипите людям мозг своими полумерами. Запускаете метро, открываете общепиты, школы, сады. А люди уже на свое усмотрение решают, что и как.(с)
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Товарищи Мао Дзе Дун и Си Дзинь Жопин сказали,что дерьмо сиё не заражает русскае быдло русского мира.Слава Богу,хоть это дерьмо выживет. В инфекционной больнице Львова находятся 26 человек с подозрением на коронавирус, - ОГА - Цензор.НЕТ 4008 В инфекционной больнице Львова находятся 26 человек с подозрением на коронавирус, - ОГА - Цензор.НЕТ 4008
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В Полтаве закрыли рынки. Правильно? Правильно! Но на фига закрыли рынок, в нашем районе? Рынка там уже не было давно, были одни магазины. Что, ****, мешало закрыть все, но оставить продовольственные? Закрыли все, оптом. Теперь люди толкутся в одном гастрономе, и в двух маленьких магазинчиках, где уже вымели крупы,и, почему-то, молочку.
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Все что угодно и как угодно,лишь бы не Порошенко.Скабеева 2015 год.
Я б вам и в 2014 году не дал Пороха...Быдло ТУПОЕ.............
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протиющенки один раз вже обирали між жулею та овочем, але ні, висновків не зробили.
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якась скудна інформація,а тести на місці роблять чи у столицю відправляють відібраний матеріал?
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Для прикладу, у США від сезонного грипу цієї зими померло близько 10 тисяч людей. А за даними ВООЗ кожного року епідемія вірусних респіраторних інфекцій забирає у світі від 250 до 500 тисяч життів. Екскерівниця Департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Ірина Микичак, яка у 2009 році була в епіцентрі боротьби з епідемією пандемічного грипу.
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