 В инфекционной больнице Львова находятся 26 человек с подозрением на коронавирус, - ОГА

Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Львовской ОГА, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По информации чиновников, у одного из пациентов диагностировали пневмонию, однако у него не тяжелое состояние.

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Все пациенты, кроме одного, были за границей, добавил заместитель главного врача медучреждения Игорь Берник.

Средний возраст госпитализированных – 30-50 лет, были среди них также 71-летняя пенсионерка и трехлетний ребенок.