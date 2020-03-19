 В инфекционной больнице Львова находятся 26 человек с подозрением на коронавирус, - ОГА

Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Львовской ОГА, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По информации чиновников, у одного из пациентов диагностировали пневмонию, однако у него не тяжелое состояние.
Все пациенты, кроме одного, были за границей, добавил заместитель главного врача медучреждения Игорь Берник.
Средний возраст госпитализированных – 30-50 лет, были среди них также 71-летняя пенсионерка и трехлетний ребенок.
Решили совместить танцы с похоронами. Ухайдохать экономику и как можно скорее по стране распространить коронавирус…
Вот все, что случается с нашей страной - это закономерно. А все, что не случается - это вопреки. Но вопреки непременно заканчивается и потом снова закономерно случается говно.
Итак, власти решили положить экономику, чтобы спасти людей от коронавируса. Ну, хорошо, принимается. В конце концов на то они и власти, чтобы решить за людей, что лучше подохнуть от голода, чем от вирусной болезни. С умными людьми спорить не будем.
Закрыли все, что работало. Люди теперь без бабла. Закрыли метро. Тоже молодцы. Некуй шастать.
Вы или вводите натуральный карантин. С остановкой ВСЕГО транспорта. С патрулями на улицах, которые пресекают любое групповое передвижение. С экстренной доставкой продуктов и лекарств нуждающимся. И с массовой проверкой всех, у кого есть простудные симптомы. Чтобы оперативно заболевших выявлять и ПРИНУДИТЕЛЬНО изолировать. Вот это карантин. Жесткий и жестокий.
Или не ипите людям мозг своими полумерами. Запускаете метро, открываете общепиты, школы, сады. А люди уже на свое усмотрение решают, что и как.(с)
Я б вам и в 2014 году не дал Пороха...Быдло ТУПОЕ.............