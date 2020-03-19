 "Абсолютная и несусветная глупость", - Лукашенко о закрытии странами границ из-за коронавируса

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает БелТА.
"Многие страны закрыли свою территорию для иностранцев. Так поступили и пять стран - соседок Беларуси. Глупость абсолютная и несусветная, и это уже подтверждается. Это никак не защищает Россию. Тем более закрывают выборочно. Но это их дело. Люди оценят все, что происходит у нас с закрытием границ", - заявил Лукашенко, которому в четверг доложили об эпидемиологической ситуации в стране.
По словам белорусского президента, то, что Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию, для Беларуси не имеет никакого значения, поскольку в стране и прежде внимательно относились к борьбе с инфекциями, и не только с коронавирусом.
"На карте не осталось практически ни одной страны, где бы ни поселился этот вирус. Но одно дело, когда где-то в Северной Африке один человек, а другое дело, когда за сутки только в Италии погибли 475 человек. Разница большая", - добавил он.
Вместе с тем Лукашенко отметил, что быстрое распространение заболевания позволило "встряхнуть" белорусскую систему здравоохранения, особенно вирусологов и эпидемиологов.
"Хорошо, что мы с советских времен сохранили эту систему. А так мы людей лечим, а что там с эпидемиологической обстановкой? Этот психоз заставил нас как-то встряхнуться и в этом направлении поработать", - пояснил он.
В Беларуси по состоянию на 18 марта был зафиксирован 51 случай инфицирования новым коронавирусом COVID-19.
извращениемвозвращением помочь не смогу( А "хвалить" бубочки я готов и за бесплатно! Ведь обсерается он и его молодая команда покруче стахановцев О_о
Даун, когда в Италии было 20 человек, они тоже ржали, и это при том что там медецина и люди понимают слово карантин, драники вымрут, к сожалению.
А ще працювала раніше тролем...
Молодец Бацька! А то как дети малые!
Много ль толку от наших лампад и кадил? В рай лишь тот попадет, кто не в ад угодил,Что кому предначертано будет,До начала творенья Господь утвердил!
О.Хаям.
Чи увага світової спільноти до коронавірус не дає спокою? Кожному - своє. Бацька перетрахує парламент і опозицію, коронавірус перетрахує весь земний шарик...
Хай заздрить мовчки.
Если бы не кипиш в Европе, то и у нас, ни в параше, ни в беларуси до сих пор бы ничего не закрыли.
Вспомните Чернобыль, когда тогдашняя партэлита выгнала всех на майскую демонстрацию сразу после аварии и выброса радиации.
Матеріал з роздумів European life, на який поширюється авторське право. Передрук чи копіювання даного матеріалу, доморощеними українськими то кацабськими політологами суворо заборонено!!!!