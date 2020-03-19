 Украинский "Руслан" доставит из Китая в Чехию респираторы, защитные костюмы и тесты на коронавирус

Об этом говорится в сообщении Вооруженных сил Чехии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В среду "Руслан" вылетел из Гостомеля в китайский город Шэньчжэнь. В Чехию он должен привезти 2 миллиона респираторов N95, 5 миллионов масок, 80 тысяч защитных очков, 120 тысяч защитных костюмов и 50 000 тестов.

В целом груз состоит из 134 паллет весом 106 337 кг.

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Напомним, правительство Чехии одобрило запрет для граждан появляться на улице без защитной маски или респиратора - запрет начал действовать в полночь в ночь на четверг.

В Чехии действует чрезвычайное положение и общенациональный карантин в связи с распространением коронавируса. Учебные заведения, рестораны и магазины, за исключением тех, что продают товары первой необходимости, закрыты.

Людям разрешается только ходить на работу, к врачу и за покупками. Прогулки возможны, но только при условии отсутствия скоплений людей.

По состоянию на утро четверга в Чехии зафиксировано 572 случая заболевания коронавирусом.