 "Меньше кэша!": НБУ советует во время карантина снизить контакты с наличными и дезинфицировать платежные карты

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ в Facebook.

"Больше cashless, меньше кэша! Таким должен быть девиз каждого на время карантина. Это снизит вероятность распространения коронавируса", - сказано в сообщении.

Так, Национальный банк Украины рекомендует:

• снизить контакты с наличными (национальной и иностранной),

• меньше снимать средства в банкоматах,

• пользоваться дистанционным банковским обслуживания,

• рассчитываться по безналу, лучше бесконтактно (90% платежных терминалов в Украине поддерживают такую ​​возможность).

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В НБУ также советуют после контакта с банкнотами и монетами тщательно мыть руки и не прикасаться к лицу. Кроме того, НБУ рекомендует периодически дезинфицировать платежные карточки, смартфоны, платежные терминалы, другие мобильные устройства, которые используются для безналичной оплаты.

"Будьте осторожны и здоровыми!" - резюмировали в НБУ.