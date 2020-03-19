 "Меньше кэша!": НБУ советует во время карантина снизить контакты с наличными и дезинфицировать платежные карты

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ в Facebook.
"Больше cashless, меньше кэша! Таким должен быть девиз каждого на время карантина. Это снизит вероятность распространения коронавируса", - сказано в сообщении.
Так, Национальный банк Украины рекомендует:
• снизить контакты с наличными (национальной и иностранной),
• меньше снимать средства в банкоматах,
• пользоваться дистанционным банковским обслуживания,
• рассчитываться по безналу, лучше бесконтактно (90% платежных терминалов в Украине поддерживают такую возможность).
В НБУ также советуют после контакта с банкнотами и монетами тщательно мыть руки и не прикасаться к лицу. Кроме того, НБУ рекомендует периодически дезинфицировать платежные карточки, смартфоны, платежные терминалы, другие мобильные устройства, которые используются для безналичной оплаты.
"Будьте осторожны и здоровыми!" - резюмировали в НБУ.
По возможности не дотрагивайтесь к купленным продуктам и тем более не используйте их для еды ))