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 "Меньше кэша!": НБУ советует во время карантина снизить контакты с наличными и дезинфицировать платежные карты

Национальны банк Украины советует гражданам во время карантина снизить контакты с наличными деньгами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ в Facebook.

"Больше cashless, меньше кэша! Таким должен быть девиз каждого на время карантина. Это снизит вероятность распространения коронавируса", - сказано в сообщении.

Так, Национальный банк Украины рекомендует:

• снизить контакты с наличными (национальной и иностранной),
• меньше снимать средства в банкоматах,
• пользоваться дистанционным банковским обслуживания,
• рассчитываться по безналу, лучше бесконтактно (90% платежных терминалов в Украине поддерживают такую ​​возможность).

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В НБУ также советуют после контакта с банкнотами и монетами тщательно мыть руки и не прикасаться к лицу. Кроме того, НБУ рекомендует периодически дезинфицировать платежные карточки, смартфоны, платежные терминалы, другие мобильные устройства, которые используются для безналичной оплаты.

"Будьте осторожны и здоровыми!" - резюмировали в НБУ.

Меньше кэша!: НБУ советует во время карантина снизить контакты с наличными и дезинфицировать платежные карты 01

Источник: https://censor.net.ua/n3182668
 
 
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У нас почти нет коронавируса. Обычное ОРВИ!
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Зеленский долги всем днепровским пацанам не олигархам простил.С этого гофна начинал Янукович в марте 2011 года.Быдло ***** вы ТУПОЕ
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По той же логике...Так же во время карантина советуют снизить контакты с хлебом, разнообразными продуктами, фруктами, овощами, итд... Ибо в магазинах короновирус оседает на продуктах...

По возможности не дотрагивайтесь к купленным продуктам и тем более не используйте их для еды ))
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Господа опаздываете,зеля уже поспособствовал,что люди получат меньше кэша!
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Завдяки зусиллям поточної зевлади -
"Меньше кэша!": НБУ советует во время карантина снизить контакты с наличными и дезинфицировать платежные карты - Цензор.НЕТ 8649
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