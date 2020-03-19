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 Политика Украины
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 Результаты переговоров с МВФ о помощи в связи с коронавирусом будут в ближайшие недели, - Смолий

Результаты переговоров Национального банка и Международного валютного фонда относительно возможного получения Украиной финансирования в рамках преодоления коронавируса станут известны в ближайшие недели.

Об этом сообщил глава Нацбанка Яков Смолий на встрече с 50 банками Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Мы находимся в непрерывном сотрудничестве со всеми органами государственной власти и зарубежными коллегами.

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Есть прямой контакт и с Европейским центральным банком. С Международным валютным фондом продолжаем еще активнее вести переговоры по новой программе расширенного финансирования.

Также с МВФ консультируемся относительно возможного получения Украиной финансирования в пределах механизмов неотложной финансовой помощи, которые Фонд предусмотрел для преодоления проблем странам с низким уровнем доходов и развивающихся экономик, которые больше всего страдают от эффекта эпидемии коронавируса.

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Результаты переговоров будут в ближайшие недели", - отметил глава НБУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3182666
 
 
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Чем жестче кризис тем больше можно просить.
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Нема-чого чекати від несповнарозумних,нікчемних переговірників
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по такому случаю, этот редиска МВФ должен списать нам 50% долгов по кредитам..
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ДЛЯ ТУПОГО ГАДЕНЫША ОТВЕТ ОТ УВАЖАЕМЫХ ЛЮДЕЙ
Результаты переговоров с МВФ о помощи в связи с коронавирусом будут в ближайшие недели, - Смолий - Цензор.НЕТ 4349

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Да прямо щаз можно сказать: результаты будут такимиже, как и раньше.

Господа зебилы - пора уже сдавать золотые зубы на благо Родины!
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Шмыг шмыгу кредит давать?? Ему бомж не доверит огрызок беляша посторожить, а вы кредит мвф хотите.....
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А я бы не давал.

Не важно, какой повод. Жуликам и марионеткам деньги давать нельзя.
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