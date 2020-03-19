 Результаты переговоров с МВФ о помощи в связи с коронавирусом будут в ближайшие недели, - Смолий

Об этом сообщил глава Нацбанка Яков Смолий на встрече с 50 банками Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Мы находимся в непрерывном сотрудничестве со всеми органами государственной власти и зарубежными коллегами.

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Есть прямой контакт и с Европейским центральным банком. С Международным валютным фондом продолжаем еще активнее вести переговоры по новой программе расширенного финансирования.

Также с МВФ консультируемся относительно возможного получения Украиной финансирования в пределах механизмов неотложной финансовой помощи, которые Фонд предусмотрел для преодоления проблем странам с низким уровнем доходов и развивающихся экономик, которые больше всего страдают от эффекта эпидемии коронавируса.

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Результаты переговоров будут в ближайшие недели", - отметил глава НБУ.