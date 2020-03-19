 Россиянин-нарушитель предлагал пограничникам взятку в 50 тыс. рублей. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Вчера на КПВВ "Гнутово" гражданка Украины вместе с мужем - гражданином РФ, который имеет вид на жительство в Украине, возвращались на контролируемую территорию Украины. Пограничники установили, что они ездили на территорию России через закрытый пункт пропуска "Новоазовск", что по закону Украины является административным нарушением.

Чтобы не фиксировать нарушение, пара решила "договориться" за 50 000 российских рублей.

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Пограничники привлекли граждан к административной ответственности по ст. 204-2 КУоАП "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". Сейчас женщине и мужчине придется заплатить штраф в размере 5100 грн каждому.

Кроме того, по признакам преступления, предусмотренного ст. 369 УКУ "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу", сотрудники Нацполиции будут проводить следственные действия.