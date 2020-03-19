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Все про:Великобритания (2305) Лондон (300) Метрополитен (689) COVID-19 (1284)

 В Лондоне из-за коронавируса закрывают 40 станций метро и уменьшают количество автобусных маршрутов

До 40 станций в сети лондонского метро должны быть закрыты, так как город пытается уменьшить влияние вспышки коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом пишет ВВС.

Частичное закрытие станций началось в четверг утром. Кроме того, не будет ночных рейсов метро и количество автобусных маршрутов также будет уменьшено.

Решение было объявлено после того, как премьер-министр Борис Джонсон сказал, что вирус распространяется в Лондоне быстрее, чем в других частях Великобритании.

Последние данные правительства показывают, что в Лондоне было подтверждено более 900 случаев коронавируса, а в городе умерло 34 человека.

Мэр Лондона Садик Хан повторил предупреждения Джонсона и сказал, что люди не должны пользоваться транспортом, если в этом нет острой необходимости.

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"Лондонцы должны избегать социального взаимодействия, если это не является абсолютно необходимым, а это означает, что они должны избегать использования транспортной сети", - сказал он.

Начиная с пятницы линия Ватерлоо и Сити будет полностью закрыта, и с понедельника постепенно будут сокращать движение на других линиях.

Лондонский метрополитен состоит из 11 линий и 270 станций, ежедневно им пользуются 5 миллионов человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3182661
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленский вовремя закрыл метро. Британия сделала с запозданием и получила тысячи больных.
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Тільки станції закривають і я знаю Лондон-це норм. В нас багато людей тупо сидять в дома і всі міські служби працюють. Я працюю .
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Все, эксперимент с созданием "коллективного иммунитета" закончился?
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Кумедно - коли переходиш з сайту "Європейської правди" за посиланням на сторінку ВВС - там такої інформації немає... В Лондоне из-за коронавируса закрывают 40 станций метро и уменьшают количество автобусных маршрутов - Цензор.НЕТ 2786
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Зеленский вовремя закрыл метро. Британия сделала с запозданием и получила тысячи больных.
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Ню-йорк нічого не закривав і хворих немає. І в Лондоні закривають деякі станції, а не метро. А як у вас в Росії?
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Богдан з легкістю замінить сотні медсестер, що не змогли добратись до роботи.
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Про Європу знаю з новин але те, що я бачу в Ню-Йорку і я по службі на вулицях ...у мене дуже великі сумніви нарахунок цієї істерії
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Якщо дивитись по Китаю, не все так лячно, але .....
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Я на вулицях проводжу 8 годин на день- все норм. Ніхто не хворіє але в новинах просто жах!
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Повірте, коли спаде пил-почнуть розбиратись що трапилось. Чому CNN постійно стримить якогось китайця якби в нього бубон на чума,
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Хворих немає? With 532 new cases on Wednesday, there are now at least 1,871 cases of coronavirus in New York City and 11 deaths, Mayor Bill de Blasio's office confirmed to CNN.
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Вам можуть написати що завгодно. Я вимкнув новини і живу своїм життям. Я по роботі їжджу вулицями і заходжу в будинки тощо. Всі живуть звичайним життям. Але ви сперечаєтесь наводячи цитати з преси. ОК. Здоров'я вам. Мийте руки.
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Ключові слов мер ДеБлазіо і CNN )))) причому самого мера вчора застукали в публічному джимі і йому нічого було відповісти
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Статистично, в великому Ню-Йорку від звичайного грипу помирає більше людей кожного року! Один Бруклін по населенню як п'ять Києва )))) я ж кажу-істерія.
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це розумно. Ню-йорк пустий. Але метро і автобуси працюють.
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Британці кидаються в крайнощі, то чекають щоб всі виробили імунітет, то закривають метро.
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Тільки станції закривають і я знаю Лондон-це норм. В нас багато людей тупо сидять в дома і всі міські служби працюють. Я працюю .
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В нас теж сидять, правда тролейбуси сьогодні пустили, пасажири тільки в масках і обмежена кількість.
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Як на мене це все глобальна штучно створена істерія. Китайський ринок просів ДО, а не як результат
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зачем ?? В Лондоне из-за коронавируса закрывают 40 станций метро и уменьшают количество автобусных маршрутов - Цензор.НЕТ 6098.... в Лондоне ж нет маршруток В Лондоне из-за коронавируса закрывают 40 станций метро и уменьшают количество автобусных маршрутов - Цензор.НЕТ 8099
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Все, эксперимент с созданием "коллективного иммунитета" закончился?
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Іпаааать... А соя так три дні пальці об клаву відбивала... Знову обосрамс чоколядний В Лондоне из-за коронавируса закрывают 40 станций метро и уменьшают количество автобусных маршрутов - Цензор.НЕТ 3137
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Як на мене це фейк - бо...
Лондонське метро налічує 270 станцій...
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Шизофрения нарастает. Общественное мнение истерично требует мер и получает их. А что дальше? Что будет потом? Остановка экономики, фрагментация торговых потоков, хаос и анархия.
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Закрили 40 станцій із 270 (15%), бо 900 хворих.
У Києві 2 хворих і закрили 100% станцій...
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Та, да.
Нужно было еще немного подождать. В Лондоне из-за коронавируса закрывают 40 станций метро и уменьшают количество автобусных маршрутов - Цензор.НЕТ 2649
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Просте питання: чому НІХТО в Європі повністю не закривав метро, скільки б хворих там не було???
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Отвечу.
Вот и стала Европа эпицентром пандемии.
Ответ понятен?
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Соя не здається - темники від Стецька ще не підігнали
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Коли шмарклі не знають, яке ще лайно кинути на вентилятор, вони пишуть "Соя не здається".
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Ваши вентиляторы уже за вами не успевают.
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На ПРЯМОМ супрун в штанах, арьев, как "специалист", раздает советы, как уберечь себя от коронавируса.
И, при этом, носит гламурную масочку в виде песика.
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Ну, это хоть сам реально так на работу ездил...
У Лондоні через коронавірус закривають 40 станцій метро і зменшують кількість автобусних маршрутів - Цензор.НЕТ 2969
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