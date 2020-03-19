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 Киевские новости, Фоторепортаж
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 Переполненные маршрутки, штурмующие автобус пассажиры и люди без масок: общественный транспорт Киева в условиях карантина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Киев продолжает жить в условиях карантина и неработающего метро.

Фотокорреспондент Цензор.НЕТ заснял, как жители Киева с утра пытаются добраться до работы в условиях карантина.

Переполненные маршрутки, штурмующие автобус пассажиры и люди без масок: общественный транспорт Киева в условиях карантина 01

Маршрутки в Киеве ходят достаточно часто.

Переполненные маршрутки, штурмующие автобус пассажиры и люди без масок: общественный транспорт Киева в условиях карантина 02

Однако в салоны пускают больше установленной властями нормы в 10 человек.

Переполненные маршрутки, штурмующие автобус пассажиры и люди без масок: общественный транспорт Киева в условиях карантина 03

Также значительная часть людей не пользуются масками.

Переполненные маршрутки, штурмующие автобус пассажиры и люди без масок: общественный транспорт Киева в условиях карантина 04
Переполненные маршрутки, штурмующие автобус пассажиры и люди без масок: общественный транспорт Киева в условиях карантина 05
Переполненные маршрутки, штурмующие автобус пассажиры и люди без масок: общественный транспорт Киева в условиях карантина 06
Переполненные маршрутки, штурмующие автобус пассажиры и люди без масок: общественный транспорт Киева в условиях карантина 07
Переполненные маршрутки, штурмующие автобус пассажиры и люди без масок: общественный транспорт Киева в условиях карантина 08
Переполненные маршрутки, штурмующие автобус пассажиры и люди без масок: общественный транспорт Киева в условиях карантина 09
Переполненные маршрутки, штурмующие автобус пассажиры и люди без масок: общественный транспорт Киева в условиях карантина 10
Переполненные маршрутки, штурмующие автобус пассажиры и люди без масок: общественный транспорт Киева в условиях карантина 11
Переполненные маршрутки, штурмующие автобус пассажиры и люди без масок: общественный транспорт Киева в условиях карантина 12
Переполненные маршрутки, штурмующие автобус пассажиры и люди без масок: общественный транспорт Киева в условиях карантина 13
Переполненные маршрутки, штурмующие автобус пассажиры и люди без масок: общественный транспорт Киева в условиях карантина 14
Переполненные маршрутки, штурмующие автобус пассажиры и люди без масок: общественный транспорт Киева в условиях карантина 15
Переполненные маршрутки, штурмующие автобус пассажиры и люди без масок: общественный транспорт Киева в условиях карантина 16

Вместе с тем, на самых популярных маршрутах наблюдается значительная переполненность общественного транспорта.


Переполненные маршрутки, штурмующие автобус пассажиры и люди без масок: общественный транспорт Киева в условиях карантина 17
Переполненные маршрутки, штурмующие автобус пассажиры и люди без масок: общественный транспорт Киева в условиях карантина 18

Киев, 19 марта, карантин, переполненная маршрутка.


Переполненные маршрутки, штурмующие автобус пассажиры и люди без масок: общественный транспорт Киева в условиях карантина 19

На остановках большое скопление пассажиров в ожидании транспорта.

Переполненные маршрутки, штурмующие автобус пассажиры и люди без масок: общественный транспорт Киева в условиях карантина 20
Переполненные маршрутки, штурмующие автобус пассажиры и люди без масок: общественный транспорт Киева в условиях карантина 21
Переполненные маршрутки, штурмующие автобус пассажиры и люди без масок: общественный транспорт Киева в условиях карантина 22

Фото: Цензор.НЕТ.


Переполненные маршрутки, штурмующие автобус пассажиры и люди без масок: общественный транспорт Киева в условиях карантина 23

"Стихийный карантин в Киеве на Черниговской. Люди штурмуют автобусы, а полиция пытается обеспечить решение властей о 10 пассажирах в масках на борту. Один автобус потенциальные пассажиры остановили, перекрыв ему дорогу, и начали заходить внутрь. Люди толкаются с полицейскими", - рассказал журналист Сергей Щербина.


Переполненные маршрутки, штурмующие автобус пассажиры и люди без масок: общественный транспорт Киева в условиях карантина 24

Источник: https://censor.net.ua/n3182659
 
 
 Топ комментарии
 
Все, кто голосовал по приколу за Голобородько надеялись, что Зеленский так будет ездить на работу. Так на работу ездить будете вы. Зробили це разом!
Переполненные маршрутки, штурмующие автобус пассажиры и люди без масок: общественный транспорт Киева в условиях карантина - Цензор.НЕТ 8103
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Надо открывать метро. Нечего изобретать велосипед. Метро -самый безопасный вид транспорта в случае пандемии. Его не закрывали нигде в мире.
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В таких условиях карантина для больших городов решение только одно - у работников ОБЯЗАН быть ЛИЧНЫЙ ТРАНСПОРТ, чтобы иметь возможность работать на своей работе. Если нет, то нет. Есть опыт совместного владения транспортом (3-5 и более человек) в целях езды на работу и обратно. Включайтесь - купить одну машину типа недорогой городской паркетник на 4-5 человек для работников большого города не особая и проблема. И чего-чего, а машин хватит - их не знают кому бы всучить.
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