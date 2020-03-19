 Более 19 тыс. украинцев вернулись на Родину за последние сутки, - Госпогранслужба

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Если более детально говорить о государственной границе, то большинстве случаев, конечно, движение шло на въезд в Украину наших граждан. Иностранцев в целом во время пропускных операций было оформлено 4 тыс. 300 лиц, большинство из которых - на выезд за пределы Украины. Кроме того, за сутки не пропущено 40 граждан зарубежных стран. Более 19 тыс. украинцев пересекли государственную границу", - рассказал он.

По его словам, через государственную границу, линию разграничения и администравтивную границу с Крымом в обеих направлениях последовало немногим более 31 тыс. лиц, 27 тыс. из которых - это пропускные операции на государственной границе. Кроме того, продолжается уменьшение пассажиропотока.

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