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Все про:Госпогранслужба (3703) граница (3340) украинцы (3160) Демченко Андрей (11)

 Более 19 тыс. украинцев вернулись на Родину за последние сутки, - Госпогранслужба

В течение минувших суток, 18 марта, в Украину прибыли более 19 тыс. граждан Украины, 40 иностранцев не пустили в страну.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Если более детально говорить о государственной границе, то большинстве случаев, конечно, движение шло на въезд в Украину наших граждан. Иностранцев в целом во время пропускных операций было оформлено 4 тыс. 300 лиц, большинство из которых - на выезд за пределы Украины. Кроме того, за сутки не пропущено 40 граждан зарубежных стран. Более 19 тыс. украинцев пересекли государственную границу", - рассказал он.

По его словам, через государственную границу, линию разграничения и администравтивную границу с Крымом в обеих направлениях последовало немногим более 31 тыс. лиц, 27 тыс. из которых - это пропускные операции на государственной границе. Кроме того, продолжается уменьшение пассажиропотока.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская сторона не получала информацию о закрытии оккупантами пропуска в Крым, - представитель ГПСУ Демченко

Источник: https://censor.net.ua/n3182658
 
 
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А тих, хто літаками до Борисполя чекатиме сюрприз - бо

автобусы Skybus прекратили поездки в "Борисполь"...
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Да уж.. Каждый день сообщения. Сегодня 35 тысяч вернулось, вчера 28 тысяч, позавчера 32 тысячи. Во первых да... сколько же нашего народу за границей. Ну и втрое через сколько времени у нас начнется настоящая пандемия. Раньше как то связывали с пасхальными праздниками и приездом зарабитчан.. Но теперь это наступит быстрее и в более сжатые сроки и не волнами а вот так "как снег наголову" одномоментно.
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Пипец.. 20 тысяч в сутки потенциальных носителей заразы... без всякого карантина расползаются по всей стране... Завтра эти 20 тысяч будут в каждом городе в каждом селе... А сколько заразят по дороге домой? ....
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