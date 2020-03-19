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 COVID-19: каждые 10 минут в Иране умирает один человек

В Иране от коронавируса нового типа (Covid-19) каждые 10 минут умирает один человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕАdaily, об этом со своей страницы в "Твиттере" сообщил представитель Министерства здравоохранения Исламской Республики Киянуш Джаханпур.

Каждый час в стране с населением более 80 миллионов человек заражается 50 граждан, добавил Джаханпур.

Минздрав ИРИ призвал иранцев отказаться от любых поездок в дни праздника Новруз (Новый год по астрономическому солнечному календарю, отмечается у иранских и тюркских народов. - Ред.).

Большой резонанс в Иране вызвала кончина врача тегеранской больницы "Шухедайи Пакдешт" Ширин Руханирад от коронавируса. По иранскому телевидению транслировали процесс лечения Руханирад, которая одновременно обследовала больных. В своём последнем интервью она рассказал, что медперсонал работает с огромным усердием, и что ей не могут найти замену, поэтому вынуждена продолжить работу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На 19 марта в Украине подтверждены 16 случаев COVID-19, два из них - летальные, за сутки поступило 79 подозрений, - Минздрав

С начала пандемии в Иране от коронавируса скончались уже 10 врачей и четыре медсестры.

Согласно последним данным Минздрава ИРИ, жертвами Covid-19 в стране стали 1135 человека, инфицированы 17 361, передаёт иранское новостное агентство Mehr.

Источник: https://censor.net.ua/n3182656
 
 
 Топ комментарии
 
А ведь у Ирана только две страны в друзьях..
Северная Корея и РФ...в которых нет короновируса
Пусть поделятся с Ираном опытом в борьбе..
А это очень просто-надо молчать и говорить о Крыме или высадке на Сонце
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Що за хайпові заголовки? А в Італії щотрихвилини. Дайош секунди? *рукаобличчя*
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Що за хайпові заголовки? А в Італії щотрихвилини. Дайош секунди? *рукаобличчя*
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хайп=просмотры, реклама навешанная на странички цензора - бабосики капают.
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А ведь у Ирана только две страны в друзьях..
Северная Корея и РФ...в которых нет короновируса
Пусть поделятся с Ираном опытом в борьбе..
А это очень просто-надо молчать и говорить о Крыме или высадке на Сонце
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Пусть больше "паломников" в Сирию отправят
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