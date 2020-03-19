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 COVID-19: автобусы Skybus прекратили поездки в "Борисполь"

ЧАО "АТАСС-Борисполь" прекратило пассажирские перевозки на маршруте 322 Skybus в/из Международного аэропорта "Борисполь" с 12:00 18 марта.

Об этом говорится в сообщении на странице аэропорта в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за временного закрытия международного регулярного пассажирского сообщения в соответствии с распоряжением Кабинета министров от 14 марта 2020 года (№287-р) ЧАО "АТАСС-Борисполь" прекращает пассажирские перевозки на маршруте 322 Skybus в/из Международного аэропорта "Борисполь", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, поезда Kyiv Boryspil Express прекратили курсировать между Киевом и аэропортом 17 марта.

С 18 марта аэропорт "Борисполь" для сокращения убытков и усиления карантинных мер перевел все рейсы в терминал F.

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COVID-19: автобусы Skybus прекратили поездки в Борисполь 01

Источник: https://censor.net.ua/n3182655
 
 
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Що невже пліснява влада використає їх для розвезення співробітників держаних установ (лікарень, банків тощо) на робочі місця?
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ну и правильно...зачем эти скайбас,если самолеты не летают и авиапассажиры не торопятся в аэропорт-из аэропорта?
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