 Четырех человек выписали из Львовской больницы, у них диагностировали грипп, больные находятся на карантине

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Андрей Васько.

"Четверо пациентов выписали из больницы, у них диагностировали грипп, сейчас они находятся на карантине", - сказал он.

По его словам, в данное время в больнице находятся 26 пациентов, у которых подозревают коронавирус. Еще трое человек находятся на амбулаторном лечении. Состояние большинства больных - средней тяжести, у одного диагностировали пневмонию, но ни один из больных не помещен в палату интенсивной терапии.

Васько также сообщил, что власти области планируют увеличить в больницах количество точек доступа к кислородному обеспечению с 300 до 700. Также, по его словам, планируют закупить еще 50 аппаратов искусственной вентиляции легких. В данное время в области в наличии 80 таких аппаратов.

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