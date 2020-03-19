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 Австралия с 20 марта запрещает въезд иностранцам из-за коронавируса

Австралия с пятницы, 20 марта, запрещает въезд в страну иностранным гражданам из-за борьбы с коронавирусом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом пишут западные СМИ.

"Сегодня мы переходим к запрету на въезд в Австралию для всех нерезидентов, не граждан Австралии. Он начнет действовать с 21:00 (13:00 мск) завтрашнего вечера", - заявил премьер-министр Австралии Скотт Морриссон.

Право на въезд в страну останется только у иностранцев, у которых есть близкие родственники-граждане Австралии, а также тех, у кого есть вид на жительство в Австралии, и они постоянно проживают в стране.

Австралийцы, приезжающие домой, должны будут провести 14 дней в карантине.

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Такие меры принимают на фоне роста числа заболевших коронавирусом в Австралии. Так, за последние сутки число заболевших возросло на 111 человек и достигло 565. Шесть человек скончались, 46 выздоровели.

Источник: https://censor.net.ua/n3182653
 
 
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Це Кіля Бімбовіч не зможе приїхати у свою хатинку?
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Прапор поміняйте, бо ківі образяться Австралия с 20 марта запрещает въезд иностранцам из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 5245
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