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 Политика Украины, Общество
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 20 марта "Укрзализныця" отправит три поезда "Интерсити+" из Пшемышля в Киев. Билеты можно купить только через онлайн-систему УЗ

АО "Укрзализныця" 20 марта отправит три поезда класса "Интерсити +" из Пшемышля в Киев для вывоза украинских граждан из Польши.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры.

В течение 20 марта 2020 года "Укрзализныця" осуществит поездами класса "Интерсити +" вывоз граждан Украины из Пшемышля, которые в результате ограничительных мер, введенных в связи с карантином, не имеют возможности самостоятельно пересечь границу.

Так, уже назначены и 20 марта из Пшемысля в Киев отправятся поезда: №715/716 - 706/705 (отправление из Пшемышля в 15:45, прибытие в Киев в 00:46 21 марта), №709/710 (отправление из Пшемышля в 10:18, прибытие в Киев в 19:26) и поезд №705/706 - 716/715 (отправление из Пшемышля в 13:10, прибытие в Киев в 22:17).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из Германии в Украину хотят вернуться более 2,5 тысяч граждан, - посол Мельник

В Пшемышль поезда отправятся без пассажиров.

Бригады стюардов, которые обслуживают поезда, обеспечены всеми средствами защиты и дезинфекции.

Билеты на указанные поезда можно купить только через онлайн-систему "Укрзализныци", при этом продажа билетов уже открыта.

Назначение указанных поездов стало возможным благодаря совместным скоординированным усилиям Министерства инфраструктуры Украины, Министерства иностранных дел Украины, "Укрзализныци" и Посольства Украины в Республике Польша

Напомним, в настоящее время на карантине находятся 862 граждан Украины, в частности, в Египте - 830 (в гостиницах, раньше их было 744), в Бразилии - по 16, в Германии - 7, в Доминиканской Республике и ОАЭ - по 3, Молдове - 2, в Румынии - 1.

Одна гражданка Украины за рубежом умерла от коронавируса - это произошло в Италии 13 марта.

15566 наших сограждан, которых коронавирус застал за рубежом, уже вернулись в Украину.

Источник: https://censor.net.ua/n3182647
 
 
 Топ комментарии
 
В Киев везти обязательно???
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Зачем в Киев?
На границе каранинную зону устраивайте и все!

Зачем тянуть всех в город, где живет 7млн людей?
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Кияни, зустрічайте гастарбайтерів, вони везуть вам "подарунки".
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И даже здесь не продумали.Допустим,есть злотые наличные,или на карте.На сайте УЗ купить можно только за гривны-нужно бысто перекидывать деньги на Украинские карты,или просить чтг-бы купили в Украине.Тоже нихрена не продумано.
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Та можна і польською картою заплатити, просто що воно через різниці в курсі може більшу суму зняти...
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всё продумали, в Киеве всех ждёт двух недельный карантин типа Санжар...хотя зачем везти в Киев , если можно было организовать этот карантин где-нибудь недалеко от границы, наверное бабло хотят побольше срубить за перевозку...
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встречайте новую партию коронавирусов ..
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Зачем в Киев?
На границе каранинную зону устраивайте и все!

Зачем тянуть всех в город, где живет 7млн людей?
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когда узнают шо их в Киев (под Киев) везут на двух недельный карантин с поезда на ходу спрыгивать будут ... 20 марта "Укрзализныця" отправит три поезда "Интерсити+" из Пшемышля в Киев. Билеты можно купить только через онлайн-систему УЗ - Цензор.НЕТ 6559
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Вместо того чтобы работать тут за копейки, придатели поехали в погоне за легкими деньгами они думали что они самые умные, а вместо денег привезут землякам своим кучу проблем. Они ехали туда думая только о себе, а сейчас все должны из-за них страдать.
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вы шо таке кажете ! вони країну з болота тягнуть , вони 12 лярдів долярів завезли в минулому році в краіну, "кормілці наші"...
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Кияни, зустрічайте гастарбайтерів, вони везуть вам "подарунки".
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Пшемышль это вымышленый город, его не существует в природе..
Імперською і державною - он Перемышль, по-польски он Пжемышль.
А Пшемышль существует исключительно в хворій уяві Укрзалізниці.
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