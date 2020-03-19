 20 марта "Укрзализныця" отправит три поезда "Интерсити+" из Пшемышля в Киев. Билеты можно купить только через онлайн-систему УЗ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры.

В течение 20 марта 2020 года "Укрзализныця" осуществит поездами класса "Интерсити +" вывоз граждан Украины из Пшемышля, которые в результате ограничительных мер, введенных в связи с карантином, не имеют возможности самостоятельно пересечь границу.

Так, уже назначены и 20 марта из Пшемысля в Киев отправятся поезда: №715/716 - 706/705 (отправление из Пшемышля в 15:45, прибытие в Киев в 00:46 21 марта), №709/710 (отправление из Пшемышля в 10:18, прибытие в Киев в 19:26) и поезд №705/706 - 716/715 (отправление из Пшемышля в 13:10, прибытие в Киев в 22:17).

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В Пшемышль поезда отправятся без пассажиров.

Бригады стюардов, которые обслуживают поезда, обеспечены всеми средствами защиты и дезинфекции.

Билеты на указанные поезда можно купить только через онлайн-систему "Укрзализныци", при этом продажа билетов уже открыта.

Назначение указанных поездов стало возможным благодаря совместным скоординированным усилиям Министерства инфраструктуры Украины, Министерства иностранных дел Украины, "Укрзализныци" и Посольства Украины в Республике Польша

Напомним, в настоящее время на карантине находятся 862 граждан Украины, в частности, в Египте - 830 (в гостиницах, раньше их было 744), в Бразилии - по 16, в Германии - 7, в Доминиканской Республике и ОАЭ - по 3, Молдове - 2, в Румынии - 1.

Одна гражданка Украины за рубежом умерла от коронавируса - это произошло в Италии 13 марта.

15566 наших сограждан, которых коронавирус застал за рубежом, уже вернулись в Украину.