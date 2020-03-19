 COVID-19: полиция Солт-Лейк-Сити попросила преступников отложить криминальную активность "до уведомления"

Об этом копы написали в фейсбуке еще в субботу, 14 марта, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы ценим ваше ожидаемое сотрудничество и заранее благодарим преступников. Мы сообщим вам, когда вы сможете вернуться к своему обычному преступному поведению", - говорится в сообщении.

Правоохранители мотивировали свой призыв первым случаем заболевания COVID-19, когда вирус был передан от инфицированного внутри штата.

На данный момент пока не известно, вняли ли просьбам копов правонарушители.

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