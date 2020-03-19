 COVID-19: полиция Солт-Лейк-Сити попросила преступников отложить криминальную активность "до уведомления"

Об этом копы написали в фейсбуке еще в субботу, 14 марта, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы ценим ваше ожидаемое сотрудничество и заранее благодарим преступников. Мы сообщим вам, когда вы сможете вернуться к своему обычному преступному поведению", - говорится в сообщении.
Правоохранители мотивировали свой призыв первым случаем заболевания COVID-19, когда вирус был передан от инфицированного внутри штата.
На данный момент пока не известно, вняли ли просьбам копов правонарушители.
1. Статистику результатов этого обращения (уменьшится ли обычный уровень преступности)
2. Реакцию общества, когда полиция будет делать уведомление : "Всё, теперь можно"
да уж
теперь урки даже и не будут с карантина подыматся раньше положенного)))
еще и куму занесут шоб не подымал