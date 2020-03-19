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 COVID-19: полиция Солт-Лейк-Сити попросила преступников отложить криминальную активность "до уведомления"

Полиция американского города Солт-Лейк-Сити, штат Юта, обратилась к преступникам с призывом прекратить криминальную активность и недобросовестное поведение на неопределенное время, "до уведомления".

Об этом копы написали в фейсбуке еще в субботу, 14 марта, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы ценим ваше ожидаемое сотрудничество и заранее благодарим преступников. Мы сообщим вам, когда вы сможете вернуться к своему обычному преступному поведению", - говорится в сообщении.

Правоохранители мотивировали свой призыв первым случаем заболевания COVID-19, когда вирус был передан от инфицированного внутри штата.

На данный момент пока не известно, вняли ли просьбам копов правонарушители.

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COVID-19: полиция Солт-Лейк-Сити попросила преступников отложить криминальную активность до уведомления 01

Источник: https://censor.net.ua/n3182646
 
   
 Топ комментарии
 
С юмором у американцев вижу все ок))
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А маски тырить и загонять , вовремя эпидемии , где реакция прокурорши ?
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.... и они запрещают нам ковыряться в носу!)))
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так там население со стволами пох на преступников
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Точно...и для чего там вообще полиция...нужно распустить наверное.
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Теперь ждем подобного обращения преступников к полиции Солт-Лейк-Сити... COVID-19: полиция Солт-Лейк-Сити попросила преступников отложить криминальную активность "до уведомления" - Цензор.НЕТ 8525
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Рада и кабмин не могут взять на себя заранее неподъемные обязательства.
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С юмором у американцев вижу все ок))
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по идее кражи во время карантина будут приравневаться к мародерству,а для преступников это не по понятиям)
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- Да, сэр. Конечно, сэр! Мы, ниже подписавшиеся преступники, проявляя гражданские позицию и сознательность, обязуемся прекратить криминальную активность и недобросовестное поведение на неопределенное время, пока рідна ненька-Америка в опасности.
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А кто совершит убийство во время карантина - получит пожизненное заключение плюс штраф!
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Я не понимаю сарказма выше. Сделали все логично и правильно. Предупредили что во время "чумы", как уже и написали, будут это приравнивать к мародерству. Значит полиция особо не будет в это время церемонится, попросту будут валить на месте. Типо, хочешь рискнуть, пробуй, но потом не обижайся что в лучшем случае всю оставшеюся жизнь будешь инвалидом. Другое дело у нас, что полицаи что бандюки это одно и тоже. Порой даже бандиты более законопослушные чем п...дары в погонах. И я не удивлюсь если у нас будет подобное обращение, только наоборот, от криминала у мусарам.
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интересно будет 2 вещи посмотреть :

1. Статистику результатов этого обращения (уменьшится ли обычный уровень преступности)
2. Реакцию общества, когда полиция будет делать уведомление : "Всё, теперь можно"


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)))
да уж
теперь урки даже и не будут с карантина подыматся раньше положенного)))
еще и куму занесут шоб не подымал
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