 На 19 марта в Украине подтверждены 16 случаев COVID-19, два из них - летальные, за сутки поступило 79 подозрений, - Минздрав

Об этом в Telegram сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"Черновицкая - 10 случаев (1 летальный), Житомирская - 1 (летальный) случай, Киевская - 2 случая, Донецкая - 1 случай, г. Киев - 2 случая", - говорится в сообщении.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья.

На протяжении 18 марта в Центр общественного здоровья поступило 79 подозрений на COVID-19 и были доставлены 128 образцов. Протестированы 35 образцов, получены 2 положительных (Киевская и Донецкая область) на COVID-19.

Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц.

Всего с начала 2020 года поступило 260 сообщений о подозрении на COVID-19.

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