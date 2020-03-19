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 На 19 марта в Украине подтверждены 16 случаев COVID-19, два из них - летальные, за сутки поступило 79 подозрений, - Минздрав

По состоянию на утро 19 марта в Украине лабораторно подтверждено 16 случаев COVID-19, из них 2 летальных:

Об этом в Telegram сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"Черновицкая - 10 случаев (1 летальный), Житомирская - 1 (летальный) случай, Киевская - 2 случая, Донецкая - 1 случай, г. Киев - 2 случая", - говорится в сообщении.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья.

На протяжении 18 марта в Центр общественного здоровья поступило 79 подозрений на COVID-19 и были доставлены 128 образцов. Протестированы 35 образцов, получены 2 положительных (Киевская и Донецкая область) на COVID-19.

Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц.

Всего с начала 2020 года поступило 260 сообщений о подозрении на COVID-19.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182644
 
 
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Процес набирає обороти. Якби ще тестів вистачало, то картина була б дещо інша.
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Скоро переболеет 80% населения. Хватит писать про 3-5-8-12 случаев. Не занимайтесть хираборой! От него никуда не деться. Мойте руки, носите маски, блеать
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на каждий лєтатєльний далжна бить сотня інфіцірованих і дєсяток вилєчєних. Так шо статістіка указивайєт на отсутствійє тестов
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Інфекційні лікарні забиті з підозрами, результатів тестів чекають декілька днів.
Чому нема лаболаторій на місцях, зелоботи? Чому з одного обласного центру зразки треба везти за 500 км до Києва на аналіз? Не було часу підготуватись, зелені покидьки?
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На самом деле, народ никогда не узнает ни количество заболевших, ни умерших, ни тех, кто вылечился. Переписи не было, нет достаточного количества тестов, есть только лживая "статистика", которая ни о чем.
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К сожалению, все начнется на следующей неделе...
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