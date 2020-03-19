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 МИД: На карантине в Египте находятся 830 украинцев

Министерство иностранных дел сообщило, что лечатся от коронавируса за рубежом 12 граждан Украины, на карантине находятся 862 наших соотечественников, из которы 830 - в отелях Египта.

Такие данные по состоянию на 23:00 18 марта обнародовало Министерство иностранных дел, передает Цензор.НЕТ.

В частности, 12 граждан Украины проходят лечение: в Германии - 5, в Италии и Польше - по 2, в Молдове, ОАЭ и Доминиканской Республике - по 1.

5 граждан Украины, инфицированных коронавирусом, выздоровели, из них четверо - в Японии и один - в Италии.

На карантине находятся 862 граждан Украины, в частности, в Египте - 830 (в гостиницах, раньше их было 744), в Бразилии - по 16, в Германии - 7, в Доминиканской Республике и ОАЭ - по 3, Молдове - 2, в Румынии - 1.

Одна гражданка Украины за рубежом умерла от коронавируса - это произошло в Италии 13 марта.

15566 наших сограждан, которых коронавирус застал за рубежом, уже вернулись в Украину.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182643
 
 
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скорее забирайте бедолаг, а то в Украине лечить некого...
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Твою жеж мать ,моя бывшая жена недавно оттуда прилетела а я с ней цёмкался ..правда недели две уже прошло .. МИД: На карантине в Египте находятся 830 украинцев - Цензор.НЕТ 4144
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Це просто жахливо... А яка ситуація на Мальдівах і Багамах?
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Придурків не забирати
Вони знали про ризики коли летіли.
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