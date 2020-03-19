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 Общество, Здоровье
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Все про:грипп (484) Минздрав (2307) смерть (6536) ОРВИ (169)

 С начала эпидсезона от осложнений гриппа в Украине скончались 66 человек, - Минздрав

За прошедшую неделю (09.03-15.03.2020) ОРВИ заболели 201 653 человека, из них 66,6% - дети.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

Интенсивный показатель заболеваемости составил 527,4 на 100 000 населения, что на 10,6% больше эпидемического порога по Украине. В стране зафиксировано широкое географическое распространение гриппа.

В Одесской области сохраняется средняя активность гриппа и ОРВИ. Во всех других областях Украины зарегистрирована эпидемическая активность различной интенсивности.

В ведомсттве напомнили, что превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом не означает начало эпидемии гриппа. https://bit.ly/2RXBxxs .

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"По результатам лабораторного исследования методом ПЦР в 11 из 54 образцов материалов определены вирусы гриппа: 9 - типа А (Н1) pdm09, 2 - а не субтипировано. За неделю получено сообщение о трех летальных случаях вследствие гриппа, что подтверждено методом ПЦР (с начала эпидемического сезона - 66); ни один умерший не был привит против гриппа", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 105 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 237 936 человек.

С начала эпидсезона от осложнений гриппа в Украине скончались 66 человек, - Минздрав 01

Источник: https://censor.net.ua/n3182642
 
 
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Когда начнут проводить тесты то увидят что вирусом в Украине УЖЕ переболело около 100 тыс. чел.
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следует то, что зележопая власть - в 1000 раз страшнее коронавируса.

вред от коронавируса - меньше, чем от обычного гриппа.
а вред от того, что положили промышленность идиотским карантином - колоссальный.
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Хорошая война у нас,пол страны-на заработках и на отдыхе,по всему миру. С начала эпидсезона от осложнений гриппа в Украине скончались 66 человек, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5278
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Cвинячый грипп и курячий,в Китае не видели,а вы видели КРЕМЛЁМСКИЙ грипп русскага быдла,рюсскага Мира?то то же
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А от туберкулеза сколько? А от других инфекций? Почему раньше все жили нормальной жизнью а сейчас все ожидают неминуемой смерти от вируса с короной?
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так понимаю, что зележопые раздувают эту х-ню, чтоб оправдать свой непрофессионализм и развал промышленности.
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Принц Саудитов пообещал сожрать КРЕМЛЬ вместе с дерьмом кгбиста
Ждем-си плешивого барана на Плахе Иисуса Христа
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Это НЕ "пандемия".
Разве же это коронавирус, тьфу, грипп какой-то.
Вот коронавирус - вот это да.
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Пандемия одна,каждый рюсский мудак поедет в Швецию или Норвегию,изучать УКРАIНЬСКУ МОВУ
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Пандемия есть но ее раздувают как глобальную информационную спецоперацию для обвала мировых бирж и скупки по дешевке стратегических мировых активов.
В результате просядут ведущие страны и трансформируются, но слаборазвитые страны вообще разорятся (банкроты и дефолты).
И тогда некие мировые финансовые силы(?) могут ввести НОВЫЕ правила игры - например новую мировую валюту(возможно цифровую!!)
Это произведет ПЕРЕДЕЛ мира очень жестко.
Выбросит на обочину мировой экономики 60-70% стран мира.
Ядерные державы (правящие элиты) типа Китая и РФ будут рады отказаться от ЯО ради того чтобы их пустили внутрь мировой элиты. Иначе нищие китайцы и россияне начнут просто жрать друг друга и элитам тоже достанется. Содержать армию и полицию просто будет не за что ибо местные деньги и товар окажутся вне рамок новой цифровой мировой валюты и торговли.
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Та кого парят умершие от гриппа 60-100 человек, и от прочих болезней тоже. Корона - вот это модно. А то всё фигня.
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Ну от і показники, в Італіїї на 100 000 захворіли 5900, в іспанії 3160.
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НЕ МЕТРО и всякий прочий транспорт ОПАСЕН, а СКОПЛЕНИЯ населения-пассажиров в замкнутом объеме, - как сельдей в консервной банке упакованных.
Почему не развести по времени начало открытия присутственных мест в городе, тем самым равномерно распределить пассажиропотоки в Киеве и других городах страны?
Почему всему Киеву необходимо начинать рабочий день именно в 8:00? Для давки в транспорте, разве что...
Даже в пределах одного предприятия можно сманеврировать началом и концом рабочего дня... в разумных пределах.
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Это все ничего не изменит. Все равно пока не переболеет большая часть населения (в основном городского) пандемия не заглохнет.
Потери экономики от разного вида карантинов будут в тысячи раз больше чем потери от смертей.
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