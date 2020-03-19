 С начала эпидсезона от осложнений гриппа в Украине скончались 66 человек, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.
Интенсивный показатель заболеваемости составил 527,4 на 100 000 населения, что на 10,6% больше эпидемического порога по Украине. В стране зафиксировано широкое географическое распространение гриппа.
В Одесской области сохраняется средняя активность гриппа и ОРВИ. Во всех других областях Украины зарегистрирована эпидемическая активность различной интенсивности.
В ведомсттве напомнили, что превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом не означает начало эпидемии гриппа. https://bit.ly/2RXBxxs .
"По результатам лабораторного исследования методом ПЦР в 11 из 54 образцов материалов определены вирусы гриппа: 9 - типа А (Н1) pdm09, 2 - а не субтипировано. За неделю получено сообщение о трех летальных случаях вследствие гриппа, что подтверждено методом ПЦР (с начала эпидемического сезона - 66); ни один умерший не был привит против гриппа", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что в течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 105 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 237 936 человек.
вред от коронавируса - меньше, чем от обычного гриппа.
а вред от того, что положили промышленность идиотским карантином - колоссальный.
Ждем-си плешивого барана на Плахе Иисуса Христа
Разве же это коронавирус, тьфу, грипп какой-то.
Вот коронавирус - вот это да.
В результате просядут ведущие страны и трансформируются, но слаборазвитые страны вообще разорятся (банкроты и дефолты).
И тогда некие мировые финансовые силы(?) могут ввести НОВЫЕ правила игры - например новую мировую валюту(возможно цифровую!!)
Это произведет ПЕРЕДЕЛ мира очень жестко.
Выбросит на обочину мировой экономики 60-70% стран мира.
Ядерные державы (правящие элиты) типа Китая и РФ будут рады отказаться от ЯО ради того чтобы их пустили внутрь мировой элиты. Иначе нищие китайцы и россияне начнут просто жрать друг друга и элитам тоже достанется. Содержать армию и полицию просто будет не за что ибо местные деньги и товар окажутся вне рамок новой цифровой мировой валюты и торговли.
Почему не развести по времени начало открытия присутственных мест в городе, тем самым равномерно распределить пассажиропотоки в Киеве и других городах страны?
Почему всему Киеву необходимо начинать рабочий день именно в 8:00? Для давки в транспорте, разве что...
Даже в пределах одного предприятия можно сманеврировать началом и концом рабочего дня... в разумных пределах.
Потери экономики от разного вида карантинов будут в тысячи раз больше чем потери от смертей.