 Импорт продовольствия в Украину вырос, не надо панически скупать продукты, - глава таможенной службы. ИНФОГРАФИКА

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава таможенной службы Максим Нефьодов, передает Цензор.НЕТ.
"Для тех, кто панически скупает особые импортные спагетти и консервы из тунца - не волнуйтесь, "заморских" продуктов питания тоже хватит всем! На 40 тысяч тонн больше завезли в Украину продуктов питания за 17 дней марта по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В целом импорт продуктов питания составил 158 тыс. тонн стоимостью в $211 млн. Это почти 8 тыс. полностью заполненных фур на 20 т. В этом росте есть и определенная доля детенизации, поскольку существенный рост видим с начала года по всем "контрабандорисковым" товарам. Или люди внезапно стали больше покупать мобильных телефонов и алкоголя, или это просто то, что всегда было вне официальной статистикой", - рассказал он.
"Какие продукты Украина импортировала и в каких объемах?
- молочные продукты (сыры), яйца птицы, натуральный мед - 3177 тонн, что на 312% больше, чем за 17 дней марта 2019 (здесь и далее мы будем сравнивать с аналогичным периодом 2019 г.). Суммарно мы завезли этой категории товара на 13,6 млн долл.
- готовые продукты из зерна злаков, муки, мучные кондитерские изделия - 6166 тонн, что на 83% больше, на сумму 12,3 млн долл.
- фрукты, съедобные плоды и орехи - 45837 тонн (3%) на сумму 33,9 млн долл.
- овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубни - 38908 тонн (138%), на сумму 20,4 млн долл.
- молоко и маслянка - 921 т (+ 163%) стоимостью 1,2 млн долл.
- рыба свежая не обработанная - 2493 т (+ 73%) на 14 млн долл.
- рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные готовые - 14381 т (+ 0,5%) на 18,8 млн долл.
- кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности - 1293 т (+ 30%) на 4,3 млн долл.
- экстракты, эссенции и концентраты кофе, сиропы, соусы, супы и прочее - 3854 т (+ 23%) на 25,1 млн долл.
- алкогольные и безалкогольные напитки и уксус - 16 610 т (+ 65%) на 23 млн долл.", - рассказал Нефьодов.
"Новая таможня знает об очередях (иногда очень большие) из грузовиков, которые образовались в результате их тщательного санитарного осмотра и дезинфекции. В частности, по состоянию на сегодняшнее утро, на Ягодыни 350 грузовиков стояли на въезд в Украину, 750 - на выезд; Краковец: 310 - на въезд в Украину, 430 - на выезд; Рава-Русская 110 - на въезд в Украину, 360 - на выезд. Договариваемся с польскими коллегами, в какой способ можно ускорить процесс прохождения контроля, в т.ч. таможенного на границе. Между тем, первые грузовики, которые были заблокированы на границе Италии и Словении, уже вернулись в Украину. Чтобы помочь украинским водителям, которые и сейчас простаивают на границе других стран, вернуться в Украину, Министерство инфраструктуры разработало форму. Заполнив ее, водитель может сообщить, на каком именно пункте пропуска и на какой границе он находится", - добавил Нефьодов.
а то : " один на улице чихнул, а семеро обосрались .."
Источник: https://censor.net.ua/n3182641
Переведите мне, я что-то не "въезжаю": украинским предприятиям не нужна добавленная стоимость, чтобы производить из всоего зерна, своей муки "продукты из зерна злаков, муки, мучные кондитерские изделия"?
Или условия для бизнеса "бубочка" создал такие, что выгоднее НЕ производить?
Потому что рапортавать о подобном, как о достижении - это позор, граждане.
Это расписаться в том, что правительство НЕСПОСОБНО СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА МЕСТНОГО.