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 Политика Украины, Экономика
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 Импорт продовольствия в Украину вырос, не надо панически скупать продукты, - глава таможенной службы. ИНФОГРАФИКА

За 17 дней марта по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в Украину ввезли продуктов питания на 40 тыс. тонн больше.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава таможенной службы Максим Нефьодов, передает Цензор.НЕТ.

"Для тех, кто панически скупает особые импортные спагетти и консервы из тунца - не волнуйтесь, "заморских" продуктов питания тоже хватит всем! На 40 тысяч тонн больше завезли в Украину продуктов питания за 17 дней марта по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В целом импорт продуктов питания составил 158 тыс. тонн стоимостью в $211 млн. Это почти 8 тыс. полностью заполненных фур на 20 т. В этом росте есть и определенная доля детенизации, поскольку существенный рост видим с начала года по всем "контрабандорисковым" товарам. Или люди внезапно стали больше покупать мобильных телефонов и алкоголя, или это просто то, что всегда было вне официальной статистикой", - рассказал он.

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"Какие продукты Украина импортировала и в каких объемах?

 - молочные продукты (сыры), яйца птицы, натуральный мед - 3177 тонн, что на 312% больше, чем за 17 дней марта 2019 (здесь и далее мы будем сравнивать с аналогичным периодом 2019 г.). Суммарно мы завезли этой категории товара на 13,6 млн долл.

- готовые продукты из зерна злаков, муки, мучные кондитерские изделия - 6166 тонн, что на 83% больше, на сумму 12,3 млн долл.

- фрукты, съедобные плоды и орехи - 45837 тонн (3%) на сумму 33,9 млн долл.

- овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубни - 38908 тонн (138%), на сумму 20,4 млн долл.

- молоко и маслянка - 921 т (+ 163%) стоимостью 1,2 млн долл.

- рыба свежая не обработанная - 2493 т (+ 73%) на 14 млн долл.

- рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные готовые - 14381 т (+ 0,5%) на 18,8 млн долл.

- кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности - 1293 т (+ 30%) на 4,3 млн долл.

- экстракты, эссенции и концентраты кофе, сиропы, соусы, супы и прочее - 3854 т (+ 23%) на 25,1 млн долл.

- алкогольные и безалкогольные напитки и уксус - 16 610 т (+ 65%) на 23 млн долл.", - рассказал Нефьодов.

"Новая таможня знает об очередях (иногда очень большие) из грузовиков, которые образовались в результате их тщательного санитарного осмотра и дезинфекции. В частности, по состоянию на сегодняшнее утро, на Ягодыни 350 грузовиков стояли на въезд в Украину, 750 - на выезд; Краковец: 310 - на въезд в Украину, 430 - на выезд; Рава-Русская 110 - на въезд в Украину, 360 - на выезд. Договариваемся с польскими коллегами, в какой способ можно ускорить процесс прохождения контроля, в т.ч. таможенного на границе. Между тем, первые грузовики, которые были заблокированы на границе Италии и Словении, уже вернулись в Украину. Чтобы помочь украинским водителям, которые и сейчас простаивают на границе других стран, вернуться в Украину, Министерство инфраструктуры разработало форму. Заполнив ее, водитель может сообщить, на каком именно пункте пропуска и на какой границе он находится", - добавил Нефьодов.

Импорт продовольствия в Украину вырос, не надо панически скупать продукты, - глава таможенной службы 01
Импорт продовольствия в Украину вырос, не надо панически скупать продукты, - глава таможенной службы 02
Импорт продовольствия в Украину вырос, не надо панически скупать продукты, - глава таможенной службы 03

Источник: https://censor.net.ua/n3182641
 
 
 Топ комментарии
 
Після таких заяв паніка і починається
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скупайте туалетную бумагу ...
а то : " один на улице чихнул, а семеро обосрались .." Імпорт продовольства в Україну виріс, не треба панічно скуповувати продукти, - глава митної служби - Цензор.НЕТ 4771
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Після таких заяв паніка і починається
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просто зебилу надо дать арматуриной по башке чтоб не нагнетали не будет паники.
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продукты импортируют,суть в другом-с дорожанием доллара дорожают и продукты
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не будут дорожать потому шо не дешевели.. Імпорт продовольства в Україну виріс, не треба панічно скуповувати продукти, - глава митної служби - Цензор.НЕТ 6600
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после таких заявлений от ЛЖИВОЙ ВЛАСТИ начинается паника
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да фуйня это всё этот импорт...! 10% от всего рынка Украинского продовольствия. 80 % продукция наша..так же заявили власти и таможня . тут главное чтобы наши барыги комерсанты и толстосумы не вывезли продукты на экспорт .чем они всё время и занимаются увозя и опустошая склады страны ради своей наживы ищя рынки сбыта украинской продукции по миру...а на внешнем рынке товары по евроценам отдают а не по внутренним ценам согласно доходам населения...всё очень просто! если найдут где то рынок папуасам на что так вывезут всё до зёрнышка до крошки на экспорт не оставив здесь ничего. поэтому и цены ростут сами так и писали ещё при экс власти что цены дорожают потому что аграрии и бизнесмены всё отправляют на экспорт, их народ не интересует. они ищут как подороже и побольше врулить кому в мире свою продукцию... готовы и мать родную продать ради доходов твари...((
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"За 17 днів березня" - это до перекрытия границ, никому не интересно. Сколько завезли после по сравнению с "до", если фуры стоят в очередях?
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скупайте туалетную бумагу ...
а то : " один на улице чихнул, а семеро обосрались .."
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Смех смехом, а в Киеве в "Метро" раскупили всю туалетную бумагу)))
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у нас пока всё спокойно - на улице пока не чихают )))
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Брехливій владі не вірять тільки порохоботи та іже с німі, а зебіли вірять. Імпорт продовольства в Україну виріс, не треба панічно скуповувати продукти, - глава митної служби - Цензор.НЕТ 2040
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бо порохоботи самі неперевершені в брехні
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Просто все помнят голодомор от карлика Иосифа. Затем обвал рубля от Миши меченного. А тут ишак - пенсионеры уже все сбережения обменяли на дешёвую перловку.
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" готовые продукты из зерна злаков, муки, мучные кондитерские изделия"
Источник: https://censor.net.ua/n3182641

Переведите мне, я что-то не "въезжаю": украинским предприятиям не нужна добавленная стоимость, чтобы производить из всоего зерна, своей муки "продукты из зерна злаков, муки, мучные кондитерские изделия"?
Или условия для бизнеса "бубочка" создал такие, что выгоднее НЕ производить?
Потому что рапортавать о подобном, как о достижении - это позор, граждане.
Это расписаться в том, что правительство НЕСПОСОБНО СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА МЕСТНОГО.
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Когда начинают писать что не надо - значит пора скупать
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***,сыр,яйца,мёд - три тысячи тон привезли,это в Украину,просто кабзец,дохозянувалысь мрази.
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Яйца !! Пц Імпорт продовольства в Україну виріс, не треба панічно скуповувати продукти, - глава митної служби - Цензор.НЕТ 4532 . Никогда ещё не видел импортных яйков . Где их продают то ? Імпорт продовольства в Україну виріс, не треба панічно скуповувати продукти, - глава митної служби - Цензор.НЕТ 4733 .
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Затариваются не только из-за паники, а чтоб при необходимости можно было посидеть дома какое-то время.
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Люди скуплчють бо розуміють що завтра буде дороще
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пусть скупают, потом будут выбрасывать.
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А хтось бачить економічні передумови зростання імпорту? Бо такі малюнки може й середньостатистичний школяр намалювати.
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