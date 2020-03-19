 Импорт продовольствия в Украину вырос, не надо панически скупать продукты, - глава таможенной службы. ИНФОГРАФИКА

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава таможенной службы Максим Нефьодов, передает Цензор.НЕТ.

"Для тех, кто панически скупает особые импортные спагетти и консервы из тунца - не волнуйтесь, "заморских" продуктов питания тоже хватит всем! На 40 тысяч тонн больше завезли в Украину продуктов питания за 17 дней марта по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В целом импорт продуктов питания составил 158 тыс. тонн стоимостью в $211 млн. Это почти 8 тыс. полностью заполненных фур на 20 т. В этом росте есть и определенная доля детенизации, поскольку существенный рост видим с начала года по всем "контрабандорисковым" товарам. Или люди внезапно стали больше покупать мобильных телефонов и алкоголя, или это просто то, что всегда было вне официальной статистикой", - рассказал он.

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"Какие продукты Украина импортировала и в каких объемах?

- молочные продукты (сыры), яйца птицы, натуральный мед - 3177 тонн, что на 312% больше, чем за 17 дней марта 2019 (здесь и далее мы будем сравнивать с аналогичным периодом 2019 г.). Суммарно мы завезли этой категории товара на 13,6 млн долл.

- готовые продукты из зерна злаков, муки, мучные кондитерские изделия - 6166 тонн, что на 83% больше, на сумму 12,3 млн долл.

- фрукты, съедобные плоды и орехи - 45837 тонн (3%) на сумму 33,9 млн долл.

- овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубни - 38908 тонн (138%), на сумму 20,4 млн долл.

- молоко и маслянка - 921 т (+ 163%) стоимостью 1,2 млн долл.

- рыба свежая не обработанная - 2493 т (+ 73%) на 14 млн долл.

- рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные готовые - 14381 т (+ 0,5%) на 18,8 млн долл.

- кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности - 1293 т (+ 30%) на 4,3 млн долл.

- экстракты, эссенции и концентраты кофе, сиропы, соусы, супы и прочее - 3854 т (+ 23%) на 25,1 млн долл.

- алкогольные и безалкогольные напитки и уксус - 16 610 т (+ 65%) на 23 млн долл.", - рассказал Нефьодов.

"Новая таможня знает об очередях (иногда очень большие) из грузовиков, которые образовались в результате их тщательного санитарного осмотра и дезинфекции. В частности, по состоянию на сегодняшнее утро, на Ягодыни 350 грузовиков стояли на въезд в Украину, 750 - на выезд; Краковец: 310 - на въезд в Украину, 430 - на выезд; Рава-Русская 110 - на въезд в Украину, 360 - на выезд. Договариваемся с польскими коллегами, в какой способ можно ускорить процесс прохождения контроля, в т.ч. таможенного на границе. Между тем, первые грузовики, которые были заблокированы на границе Италии и Словении, уже вернулись в Украину. Чтобы помочь украинским водителям, которые и сейчас простаивают на границе других стран, вернуться в Украину, Министерство инфраструктуры разработало форму. Заполнив ее, водитель может сообщить, на каком именно пункте пропуска и на какой границе он находится", - добавил Нефьодов.





