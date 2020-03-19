 Первая смерть от коронавируса зафиксирована в России

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает российский штаб по борьбе с COVID-19.

Отмечается, что женщине было 79 лет. Она имела целый ряд хронических заболеваний.

Напомним, ранее 16 марта 2020 Россия ограничила въезда в страну иностранных граждан и лиц без гражданства в период с 18 марта по 1 мая в связи с распространением коронавируса.

Позже РФ ограничила въезд для жителей оккупированных территорий Донецкой области из-за коронавируса.

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