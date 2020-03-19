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 Происшествия, За рубежом
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 Первая смерть от коронавируса зафиксирована в России

Пациентка с коронавирусом умерла в московской больнице.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает российский штаб по борьбе с COVID-19.

Отмечается, что женщине было 79 лет. Она имела целый ряд хронических заболеваний.

Напомним, ранее 16 марта 2020 Россия ограничила въезда в страну иностранных граждан и лиц без гражданства в период с 18 марта по 1 мая в связи с распространением коронавируса.

Позже РФ ограничила въезд для жителей оккупированных территорий Донецкой области из-за коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СOVID-19: в мире инфицированы 218,8 тыс. человек, умерли 8 810, вылечились 84,1 тыс.

Источник: https://censor.net.ua/n3182639
 
   
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Боженька покарай кацапьё! Нашли на них 7 казней египетских!
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а пока мрут смертньіе, боги все-также воюют.
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Она бы и без вируса скоро бы отошла в мир иной
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79 років. Що б жити та й жити. Принаймні до кінця правління Пуйла.
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По данным экспертов в России от вируса умерло около 2000 чел, зараженных около 200 тыс.
Наибольший удар должен быть по России, и это правильно и справедливо.
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ЦН, дорогой, ну на хрена нам эти новости запоребриковые?
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Да - да. Верим. Рядом с рашкой полыхает Китай, а мокшандия стерильная.
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"Святу нафту" марки урал раша продає по 22,4 дольців
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а оце погано. такі кацапи, які вже не можуть нарожати і прожирають пенсійний фонд нам потрібні! живіть дууууже довго!
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Ленін в Мавзолеї раптом на бочок перевернувся )))
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