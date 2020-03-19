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 Общество
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 Китай практически остановил коронавирус и включился в активную борьбу с пандемией в странах Европы, Ближнего Востока и Азии

Китай практически справился с пандемией коронавируса и начал активно помогать другим странам в борьбе со смертельным вирусом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня в эпицентре эпидемии коронавируса - Ухани, не было зафиксировано ни одного нового случая заболевания впервые с момента заражения. Однако, в Госкомитете по делам здравоохранения КНР в четверг заявили о получении сообщений о 34 новых завезенных из-за рубежа случаях COVID-19 за среду. Из них 21 был зафиксирован в Пекине, 9 - в пров. Гуандун (Южный Китай), 2 - в Шанхае (Восточный Китай), и по одному - в пров. Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай) и пров. Чжэцзян (Восточный Китай).

Таким образом, Китай начинает постепенно отменять карантинные меры. Китайские специалисты предполагают, что новые случаи заболевания прекратятся уже в середине или конце марта. Однако после ослабления блокады, в Китае все еще будут строго выполнятся действия, направленные на контроль над вирусом, чтобы предотвратить возможные новые вспышки.

Вместе с тем, накопленные запасы медицинского оборудования Китай начинает передавать в страны, в которых эпидемия набирает обороты.

Вчера посол Китая в Украине провел переговоры с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем относительно предоставления экстренной гуманитарной помощи от КНР в борьбе с коронавирусом

Как пишет издание "Синьхуа", Китай пожертвовал Сербии тысячу наборов реагентов для тестирования на коронавирус нового типа, которая была доставлена в Белград в рамках помощи по борьбе с эпидемией.

Южнокитайский город Шэньчжэнь пожертвует 270 тыс. одноразовых масок восьми своим городам-побратимам по всему миру. Тысячи масок уже отправились в Республику Корея. Изделия медицинского назначения также будут отправлены в зараженные вирусом города, такие как Милан, Турин, Пусан и Берн. Также партия масок была доставлена в офисы логистических компаний и, как ожидается, отправится в Италию через день или два.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СOVID-19: в мире инфицированы 218,8 тыс. человек, умерли 8 810, вылечились 84,1 тыс.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что в условиях сдерживания вспышки инфекции внутри страны Китай предоставил Франции маски, перчатки и другие медицинские ресурсы, которые доставлены в Париж двумя партиями. 18 марта первая партия медицинских ресурсов, предоставленных китайским правительством, прибыла в парижский аэропорт Шарль-де-Голль.

Китайский город Сучжоу (пров. Цзянсу, Восточный Китай) пожертвовал 20 тыс. масок N95 Венеции, ее городу-побратиму в Италии. Так, в среду 50 коробок с масками были отправлены в Италию временным рейсом китайской авиакомпании China Eastern Airlines из Шанхая в Милан.

Кроме того, общество Красного Креста Китая пожертвовало Ираку комплект лабораторного оборудования для обнаружения и измерения концентрации нуклеиновых кислот, включая два прибора для проведения ПЦР-анализа и 50 тыс наборов реагентов для выявления нуклеиновых кислот.

Партия из 1 млн медицинских масок, собранных в качестве пожертвований, была доставлена в Бельгию на пути во Францию. Медицинский груз был собран двумя китайскими благотворительными организациями для того, чтобы помочь в борьбе с распространением COVID-19.

В столицу Камбоджи доставлены пожертвованные Китаем наборы реагентов для выявления нового коронавируса.

Вчера группа китайских медицинских экспертов по борьбе с эпидемией экстренно выехала из Рима в охваченный эпидемией город Падуя на севере Италии.

В итальянскую столицу Рим были доставлены медицинские маски, наборы для проведения тестов на коронавирус нового типа и другие предметы противоэпидемической защиты, которые были пожертвованы Фондом Джека Ма /Ма Юнь/ и Фондом Alibaba.

Кроме того, в испанский город Сарагоса были доставлены 500 тыс защитных масок, еще 50 тыс ед наборов для тестирования на вирус в скором времени будут доставлены в пострадавшую от эпидемии страну.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен распространила в среду видеообращение на английском, французском и немецком языках, в котором поблагодарила Китай за поддержку ЕС в борьбе с эпидемией пневмонии, вызываемой коронавирусом нового типа COVID-19.

У. фон дер Ляйен сообщила, что 18 марта провела телефонный разговор с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Оба собеседника заявили, что борьба с инфекцией является общей глобальной битвой, стороны должны поддерживать друг друга в то время, когда одной из них нужна помощь. Китай не забыл помощь со стороны ЕС в ходе борьбы с COVID-19, когда Евросоюз экстренно пожертвовал более 50 тонн противоэпидемических средств.

По ее словам, сегодня ЕС находится в "эпицентре" пандемии и остро нуждается в противоэпидемических ресурсах. Евросоюз трансформирует свои промышленные линии для увеличения производственных мощностей, но этот процесс займет несколько недель. ЕС высоко ценит поддержку Китая в этот момент и очень благодарен за нее, добавила У. фон дер Ляйен.

Напомним, в марте ВОЗ признала распространение коронавируса COVID-19 глобальной мировой эпидемией — пандемией, ее эпицентр переместился из Китая в Европу.

11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Школы, вузы и детсады закрыли на 3 недели, пробное ВНО отложили.

Украина запретила гражданам с регистрацией на временно оккупированных территориях въезд через КПВВ. СНБО принял решение с 17 марта закрыть границы для самолетов, автобусов и поездов.

Украинцы столкнулись с трудностями при возвращении на родину: туристы и заробитчане застряли в Египте, Польше, Германии, Чехии и других странах.

16 марта президент Владимир Зеленский заявил, что будет просить Кабинет Министров запретить железнодорожное и автобусное сообщение, закрыть метрополитены и не собираться группами больше 10 человек. Предложенные им меры вступили в действие с полудня 18 марта. В Киеве, Харькове и Днепре остановили метрополитен. В маршрутках могут ехать 10 человек, в троллейбусах и трамваях — по 20.

Укрзализныця прекратила международное и внутреннее сообщение, украинцы сдали 400 тысяч билетов.

Верховная Рада приняла закон о противодействии распространению коронавируса. За нарушение карантина ввели административную, а за умышленное заражение кого-то коронавирусом — уголовную ответственность.

Кабмин советует органам власти и предприятиям перевести сотрудников на удаленную работу. Президент и премьер-министр призывают украинцев оставаться дома. Если вирус будет распространяться, карантин может быть продлен.

Источник: https://censor.net.ua/n3182638
 
 
 Топ комментарии
 
Сегодня Китай самая безопасная страна в плане борьбы с коронавирусом. Пора туда эвакуироваться. Дама с собачкой сейчас кайфует
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Ну а что не так?

1. Там правительство не нарколыги ни Кривого Рога
2. Молненосная реакция на опасность
3. Страна богатая и оперативно возвела 3 больницы с ТОП оборудованием
4. Правильная координация силовиков
5. Осознание населением реальной угрозы
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Подозрительно все это. Вчера умирали, а сегодня уже вылечились..., а теперь нам будут продавать эшелонами маски и зарабатывать на лохах миллиарды?
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Страны перечислите, пожалуйста, куда вы там включились, шоб мы не гадали.
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Сегодня Китай самая безопасная страна в плане борьбы с коронавирусом. Пора туда эвакуироваться. Дама с собачкой сейчас кайфует
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Подозрительно все это. Вчера умирали, а сегодня уже вылечились..., а теперь нам будут продавать эшелонами маски и зарабатывать на лохах миллиарды?
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Ну а что не так?

1. Там правительство не нарколыги ни Кривого Рога
2. Молненосная реакция на опасность
3. Страна богатая и оперативно возвела 3 больницы с ТОП оборудованием
4. Правильная координация силовиков
5. Осознание населением реальной угрозы
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Там прекрасно разыграли всех, пусть и с жертвами но для миллиардной страны это не проблема, а сейчас их экономика нагнёт весь мир. Сиди и смотри этот прекрасный спектакль. Браво китайцы
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Всем китайцам уже сделали прививки. Bместе с бактериологическим оружием (коронавирус) разрабатывалось и противоядие. Произошла утечка вируса, может случайная, в месте где его продуцировали. Уже все поправили. А наивные пусть думают что все резко прекратилось из-за карантина.
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Незабудьте про Украину, наши бырыги тоже помогли Германии, и "толкнули" им тонны масок из гос.резерва.
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Давайте не привирать - не Германии, а Китаю, толкнул Радуцкий, маски были НЕ из Госрезерва, а были куплены на внутреннем рынке.
И да, Радуцкий - мерзавец.
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количество болеющих в Китае снижается по 1000 в день. осталось чуть более 7 тысяч.
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Это потому, что там все поголовно ходят в масках. Представляете расход этих масок ЕЖЕДНЕВНЫЙ?
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Назови мне хоть одного украинского производителя, у кого до этого шухера, тонны масок на складе готовой продукции лежали?
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Например - на Харковском заводе медпрепаратов он выкупил 20 миллионов масок. И не только там.
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И личная благодарность радуцкому от Меркель,за проявленную душевную щедрость! Тем более ,зеленые рекламируют ,что маски не нужны ,они совсем не эффективны.Особенно когда их просто нет.
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думаю Китай быстро поднимет свою экономику, продавая теперь ненужные маски по всему Миру.
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Как это ненужные? С вирусом справились в Ухане - в остальных городах фиксируются новые случаи, абсолютное большинство китайцев еще не переболели.
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Перевожу на человеческий язык:
- 5-миллионная Народно-Освободительная Армия Китая готова освободить ваши страны от коронавируса и ваших ассетов вместе с головами вашего правящего класса.
Мыбы и сами вторглись вас освобождать, но ... неловко, и потому ждем приглашения ваших "верховных правителей".

P.S. Если кто считает, что от своего правящего класса неплохо бы избавиться, то ответьте на вопрос: а зачем лично вы нужны Китаю? У них китайцы есть. Разве Китай дает коренному населению работу, когда китайские фирмы прходят в другие страны? Нет, они привозят своих, китайских работников. Поэтому не рассматривайте себе "смотрящими" за вашими независимыми (в прошлом) странами от Китая, рассматривайте себя удобрением. В прямом слысле слова "удобрением", которыми поля удобряют, то есть био-отходами для Китайской Коммунистической партии. "Так вернее будет"(С)

P.P.S. Один очень умный человек сказал мне сегодня, что сдается ему, что бомбить скоро будут. И вот сдается теперь уже мне, что прав он.
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Не правий, китайці ніколи не лізли на чужі землі.
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сами придумали, и сами справились.. меня терзают смутные сомнения, что все было спланирвано
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И много вас таких сомневающихся идиотов.? Ну кацапская ********* понятно,ты то же от туда или параша тудей с Г+Гнасмотрелся.
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