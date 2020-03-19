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 Политика Украины
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 МИД подсказал Косачеву, как можно снять санкции с РФ: Прекратите оккупацию и агрессию, выплатите компенсацию за ущерб

В Министерстве иностранных дел Украины подчеркивают, что санкции против Российской Федерации являются ответом международного сообщества на нарушения Россией принципов международного права.

Об этом говорится в ответе пресс-секретаря МИД Катерины Зленко на вопрос относительно заявления председателя комитета Совета федерации РФ Константина Косачева относительно снятия санкций в связи с коронавирусом.

"Недавние манипуляционные предложения российского чиновника Косачева "отменить санкции в связи с коронавирусом" ярко подтверждают, что действующие экономические ограничения против России в связи с агрессией против Украины ощутимо влияют на российскую экономику, несмотря на постоянные отрицания Кремля. В очередной раз подчеркиваем, что санкции против РФ являются ответом международного сообщества на вопиющие нарушения Россией принципов международного права - неприкосновенности международно признанных границ, уважения суверенитета и территориальной целостности государств и, прежде всего, продолжающуюся агрессию России против Украины", - говорится в ответе.

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Отмечается, что санкции являются ключевым инструментом усмирения государства-агрессора, которое и дальше не демонстрирует желания вернуться в русло международного права.

"Мы уверены, что у России есть эффективный и быстрый путь избавиться от международного санкционного давления - это прекратить агрессию против Украины, прекратить оккупацию украинских земель, выплатить компенсацию за причиненный ущерб", - говорится в сообщении.

Как отмечается, "мир действительно должен объединиться в борьбе с коронавирусом, однако такая борьба не должна быть поводом для игнорирования или безнаказанности продолжающейся агрессии России против Украины".

Источник: https://censor.net.ua/n3182636
 
   
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А что стонете?! Вам же от санкций только хорошо...людоед Путлер так сказал и продолжает вякать!
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и яду пусть выпьют и побольше … это главное условие должно быть .
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Кулеба вже на коврі у Єрмака, отримує ляща за випад проти "братського народу".
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