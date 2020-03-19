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Все про:Госдума (996) Косачев (14) Россия (75206) санкции (7611)

 В Госдуме просят обнулить санкции против России: "Грядёт масштабный экономический кризис"

Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что угроза мирового экономического кризиса из-за коронавируса и падения нефтяных цен диктует необходимость отменить все санкции, кроме объявленных ООН.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Косачева в фейсбуке.

"Назрела необходимость глобальной договоренности о единовременной и тотальной отмене любых экономических санкций, кроме введенных Советом безопасности ООН. Такая договоренность могла бы быть инициирована государствами БРИКС, подержана странами "двадцатки" и затем сертифицирована тем же Советом безопасности", - написал Косачев.

Как считает российский политик, среди обсуждаемых мер противодействия - от выработки вакцин до новых договоренностей по нефти - из виду упускается важнейший фактор - "искусственные препятствия экономическому развитию конкурентов, маскируемые под инструменты политического возмездия за неподобающее поведение".

"Нынешний кризис дает уникальный шанс разорвать порочный замкнутый круг, когда санкции вводятся в надежде на их политическую результативность (оппонент дрогнет и исправится), затем не происходит ничего, кроме взаимных экономических потерь, но затем из соображений политического престижа ("мы же не можем уступить первыми") санкции становятся чуть ли не вечными (а может, и становятся, возможности проверить пока не было)", - заключает Косачев.

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В Госдуме просят обнулить санкции против России: Грядёт масштабный экономический кризис 01
В Госдуме просят обнулить санкции против России: Грядёт масштабный экономический кризис 02

Источник: https://censor.net.ua/n3182632
 
 
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Ничего, вам за все ответка придет,начиная от сралина и заканчивая *****
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От кацапня заспівала. Час їм залишати Крим і Донбас!
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На паРашке Пороха еще долго помнить будут...насадил он их на кукан с санкциями бодро... В Госдуме просят обнулить санкции против России: "Грядёт масштабный экономический кризис" - Цензор.НЕТ 5400
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Єрмак вже відгукнувся і допомагає, як може.
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Та они ж на пользу, вы чё? Нет! Импортозамещайте дальше!
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отменить такие полезные санкции? Может еще и путина на пожизненное не выбирать? Совсем либералы раздухорились...
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ну да.. нефть ниже 25.. скоро и Крым вернут, собаки.. а пока, пусть ноют
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Ненене, говнари, жрите падлы!Просят они. Переодевайтесь вмлапти, за Дидов!
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мне кажется,или полудохлый медведь воет???
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Бараньё скрепонутое на всю голову, полезные санкции которые только на пользу, наоборот окажут неоценимое благотворное влияние
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Убраться с Донбасса и Крыма - санкции обнулятся. Что непонятного?
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хер там.. пока не расплатяться за причиненный вред никаих снятия сакций.. их пенсы потерпят еще лет 50
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Як все просто. Повернули Крим, донецьк і луганськ Україні, далі заплатили репатріації і вуаля, нема санкцій...
Але вова хло вибирає шлях ядерної війни... йому так простіше.
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Предатели - хотят лишить паРашку полезных санкций....
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ну и как там лаптеголовые: при цене нефти в 20 баксов искандеры уже больше не смеются?
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Они думают что "радиоактивный пепел", все забыли ))) дегенераты
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Обнулити не вийде, як щоб помножити на нуль? В Госдуме просят обнулить санкции против России: "Грядёт масштабный экономический кризис" - Цензор.НЕТ 795
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Скільки коштують в раші "лапки Трампа"? У Держдумі просять обнулити санкції проти Росії: "Насувається масштабна економічна криза" - Цензор.НЕТ 2750
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Из-за паребрика что то вонять начало... или это нефть в цене упала?
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Я не розумію, чого вони так упираються, ***** ж сказало, що всім у рай.))
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Определитесь, наконец, санкции это вред, или польза? А то я уже запутался.
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Интересно как в этот раз ( после обнуления ) назовут эту недодержаву ?
припоминаю что от мАсковского царства руский этнос называли и империей и рсфср и ссср и рф ( напомните если я что то забыл) ......
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Если кацапы визжат значит сильно припекло. Нефть по 20 развалит ********* до основания. Ингушетия уже бунтует, скоро подключится Дагестан, Татарстан...
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Да и Ичкерии дань платить будет нечем.
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Ну, года 4 эта помойка ещё протянет. НО, подружка Вовы фрау Ангела Штази и некрофил мусьё Макрон попытаются ему помочь.
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Российская нефть Urals в странах ЕС дешевеет еще быстрее.
В четверг для Западной Европы цена упала до 18,7 доллара У Держдумі просять обнулити санкції проти Росії: "Насувається масштабна економічна криза" - Цензор.НЕТ 7916

Продать российскую нефть дороже невозможно: как отмечает Reuters, Trafigura, Glencore, Shell, BP провели шесть тендеров на поставку Urals из балтиийских портов, но не нашли ни одного покупателя. Саудовская Аравия предлагает EC поставки по цене Brent минус 10 долларов.
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кому це гівно потрібно. навіть Бацька відмовився У Держдумі просять обнулити санкції проти Росії: "Насувається масштабна економічна криза" - Цензор.НЕТ 9002
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Дебилы б*я.. для этого ж санции и вводились против рашки что б она загнулась ))
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Не не не. Крепчайте дальше. И Искандеры с Тополями пускай похохочат.
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Сейчас всех рабсиян, и самого мощного многоходовочника на 0 умножат! Saudi Aramco предлагает нефть в Европу с поставкой в апреле за $12,93 за баррель. Отличные новости!
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Що на кацапів вже почали падати "камни с неба"???
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А что такое,нефть ниже плинтуса упала.Закончите,козломордые как ссср.И весь мир вздохнет с облегчением.
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А цена на газ привязан к цене на нефть. Скоро газ будет по 50 баксов за 1000 куб
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Не вопрос: выводите войска с Крыма и ОРДЛО, становитесь на колени перед народом Украины, признаете Крым и ОРДЛО украинскими, подписываете обязательства по репарациям и вуаля - санкции можно снимать.
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Плюс контрибуция в пользу Украины 500 000 000 000 млрд. долларов.
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Заголовки в российских СМИ три месяца назад. МК.ру:
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11:13, 3 декабря 2019
То ли еще будет. Распад Европы, крах доллара и господство России - прогноз на 2020 год
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Ну во первых Путин и его глашатаи все время говорили что от санкций "одна только польза". Так зачем их снимать. Где логика. Ну а во вторых все в ваших руках. Верните Крым и Севастополь, ОРДЛО, Абхазию, Юж. Осетию, Приднестровье, Юж. Курилы. Выплатите репарации, покайтесь, пересажайте своих военно - международных преступников.( передайте их в руки международного трибунала, типа Нюрнбергского) Все так "просто и понятно и главное все в ваших и только ваших руках" Хотя за чем это вам, у вас же санкции это "благо" ( судя по постоянным заявлениям , включая последние путинские)
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С нашими гениями внешней политики не удивлюсь, что так оно и будет.
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Краще обнулити гангренозну парашію У Держдумі просять обнулити санкції проти Росії: "Насувається масштабна економічна криза" - Цензор.НЕТ 8833
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а как насчёт приумножить? ведь санкции только на пользу?
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эй русня. а ху ху не хо хо? Сидеть вам свиньям монголоидным на бутылках вечно, и потомкам вашим.
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начинается золотая пора, когда бумеранг запущенный ********** в нашу страну летит оркам прямо в епало. жаль, что сейчас Украиной правит тупорылая шобла зеленых предателей и капитулянтов. при нормальном президенте, могли бы уже начать процесс деокупации наших территорий по нашим правилам.
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головне бубочку притиснути щоб не викручувався У Держдумі просять обнулити санкції проти Росії: "Насувається масштабна економічна криза" - Цензор.НЕТ 2713
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та с нашими мыролюбцами 2.0 не страшно. приберет народ их, как собачью какашку с газона. с сивухопдобных потужно отреформирует.
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ВЫметайтесь из Крыма и начинайте ремонтироть шахты, жилые и нежилые дома на Донбассе.Убирайте нахер солдатню и пьяниц отовсюду...и будет вам счастье.
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Самое паскудное, сто наши зеленые деятели типа кнура сивохи и мудака ермака очень способствуют отмене санкций. О чем они 25 марта надоговариваются, представить страшно. Им уже не обозначать "красные линии" надо, а вешать на линиях электропередач (столбах)
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Отсутствие прав и интеллекта себе обнулите, псы
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и это только начало
толстого конца..
Еще будете просить"ножки Буша"
а получите "хрен Байдена"
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Кацапня уже не верит сцарю. ВАзмуШШаИЦА, кричат Шо скоро жрать неЧА буИтЬ. Вот скрин из обсуждений одной из статей ос состоянии срубля. У Держдумі просять обнулити санкції проти Росії: "Насувається масштабна економічна криза" - Цензор.НЕТ 4190
У Держдумі просять обнулити санкції проти Росії: "Насувається масштабна економічна криза" - Цензор.НЕТ 5316
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Тяжелые времена . Верните Крым, заберите войска и наемников из Донбасса, восстановите разрушенное . И только тогда молите о санкция . Ведь убитых уже не воскресить .
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А деякі українці говорили, що санкції не працюють
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Сроки президенства обнулили, санкции тоже просят обнулить . Почему не сделать шаг конём и не обнулить саму страну на новое официальное название Мордор ? К Мордору то официальных санкций нет ? Были росияне , станут официально МОР ДЫРо в ЧАНЕ ...
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у русни есть историческое название - мордовская удмуртия.
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я говорю за официально - юридическое и на всех картах мира.
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