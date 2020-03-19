 В Госдуме просят обнулить санкции против России: "Грядёт масштабный экономический кризис"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Косачева в фейсбуке.
"Назрела необходимость глобальной договоренности о единовременной и тотальной отмене любых экономических санкций, кроме введенных Советом безопасности ООН. Такая договоренность могла бы быть инициирована государствами БРИКС, подержана странами "двадцатки" и затем сертифицирована тем же Советом безопасности", - написал Косачев.
Как считает российский политик, среди обсуждаемых мер противодействия - от выработки вакцин до новых договоренностей по нефти - из виду упускается важнейший фактор - "искусственные препятствия экономическому развитию конкурентов, маскируемые под инструменты политического возмездия за неподобающее поведение".
"Нынешний кризис дает уникальный шанс разорвать порочный замкнутый круг, когда санкции вводятся в надежде на их политическую результативность (оппонент дрогнет и исправится), затем не происходит ничего, кроме взаимных экономических потерь, но затем из соображений политического престижа ("мы же не можем уступить первыми") санкции становятся чуть ли не вечными (а может, и становятся, возможности проверить пока не было)", - заключает Косачев.
Але вова хло вибирає шлях ядерної війни... йому так простіше.
припоминаю что от мАсковского царства руский этнос называли и империей и рсфср и ссср и рф ( напомните если я что то забыл) ......
В четверг для Западной Европы цена упала до 18,7 доллара
Продать российскую нефть дороже невозможно: как отмечает Reuters, Trafigura, Glencore, Shell, BP провели шесть тендеров на поставку Urals из балтиийских портов, но не нашли ни одного покупателя. Саудовская Аравия предлагает EC поставки по цене Brent минус 10 долларов.
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11:13, 3 декабря 2019
То ли еще будет. Распад Европы, крах доллара и господство России - прогноз на 2020 год
толстого конца..
Еще будете просить"ножки Буша"
а получите "хрен Байдена"