 Вместо пафосной отмены ЕСВ, лучше бы выступили арбитром в беспределе, который начинается в сфере аренды, - бизнесмен Шевченко о помощи предпринимателям

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал бизнесмен Артем Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"Про "поддержку" бизнеса.

Малый и средний:

• ЕСВ и льготы по налогам – капля в море в структуре операционных расходов. Основные статьи - аренда и фонд оплаты труда.

• Каждый выбирает сам, как договориться со своими сотрудниками, чтобы "переждать". Сотрудники – большая ценность, поэтому компромисс найдут.

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• Но почти все "на крючке" у арендодателей. Договора ВСЕГДА выписаны под торговый центр \ рынок; арендатор всегда будет виноват и должен. Именно этим на 80% обеспокоены сейчас предприниматели. Оборотов - сейчас НОЛЬ, когда-нибудь потом будет бледное подобие от вчерашних. А расходы – вот тебе контракт, плати давай.

• Предприниматели не просят дотаций и денег, которых как всегда нет. Но вместо пафосной отмены ЕСВ, лучше бы выступили арбитром в том беспределе, который начинается. Хотя бы на уровне рекомендаций. Пусть не указ, ну хоть заявление. Чтобы хоть на что-то опираться в переговорах. Торгово-промышленная палата, на которую часто ссылаются в договорах как арбитра – де-факто самоустранилась.

• Но даже если завтра объявят очевидное: "не надо платить аренду в закрытом ТЦ", то ты потом пойди это докажи какому-нибудь администратору в торговом центре. Государство то у нас не правовое, а понятийное. А в понятийном, кто сильнее, тот и прав.

• Главная задача малого бизнеса – прокормить себя и не висеть в виде "социалки" на шее. Сохраните малый бизнес – вы сохраните ОГРОМНОЕ количество занятых. Иначе – через считанные недели - они пополнят строй безработных на пособии.

• Из фантастического и сказочного: сделайте судебную реформу и заберите своих фискальных нянь. Идиоты.

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Крупный:

• Отмена платы за землю и недвижимость – это пряник для крупных, то есть для тех, у кого есть эти самые земля и недвижимость. (читай - запас прочности). Зачем? Как правильно заметил Юрий Бутусов – просто отняли часть поступлений в местные бюджеты. "До-децентраизировались". За счет каких ресурсов им "бороться" с вирусом?

Привыкаю быть дома. Тянет писать. Терпите", - рассказал бизнесмен.





