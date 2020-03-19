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 Общество
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 В Херсоне отправили на карантин бригаду медиков, которая на вызов приехала без средств защиты

В Херсоне "скорая" медицинской помощи без средств повышенной защиты прибыла на вызов семьи, у членов которой была высокая температура. Пациенты не сообщили диспетчеру, что вернулись из-за границы. Поэтому медикам придется провести в карантине 14 дней.

Об этом в Facebook сообщил директор департамента здоровья Херсонской ОГА, депутат облсовета Виктор Короленко, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера в экстренную скорую помощь поступил вызов с жалобами на высокую температуру у членов семьи, проживающей в Херсоне. Граждане скрыли информацию от диспетчера относительно своего недавнего пребывания за границей. Поэтому на вызов "скорая" выехала без средств повышенной защиты... Результат: бригада "скорой" будет находиться на карантине 14 дней! Призываю к ответственности за информацию, которую предоставляете, иначе некому будет выезжать на вызовы! Все бригады "скорой" окажутся на карантине", - говорится в сообщении.

Директор департамента просит жителей области быть честными и правдиво отвечать на вопросы операторов экстренной скорой помощи во время общения.

Он также напомнил, что действует Закон о противодействии распространению коронавирусной инфекции в Украине, который предусматривает суровое наказание за нарушение режима карантина и за несоблюдение санитарных норм.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182630
 
   
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"Пациенты не сообщили диспетчеру, что вернулись из-за границы"
Вот такие мы!
Но виновата власть.
Да?
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Да-да Зеля нивчем не виноват... успокойся уже...
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Конечно он виноват!
Во всех ТВОИХ проблемах.
Кстати, я, в отличие от тебя, спокоен. В Херсоне отправили на карантин бригаду медиков, которая на вызов приехала без средств защиты - Цензор.НЕТ 7838
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И то, что флажок у тебя не желто-голубой, тоже он виноват?
И часовню в 14-ом веке он развалил?
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А почему бригада на карантине получается семейка жлобов с симптомами короновируса приехала?
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И таких дегенератов, которые только вернулись полно на каждом шагу.
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Еще пара - тройка таких вызовов, и лечить в Херсоне будет некому.

Гениальная зеленая молодая команда отлично подготовила страну к пандемии.
"Я ваш приговор" (с)
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