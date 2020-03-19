 Японский препарат от гриппа успешно лечит COVID-19 на ранних стадиях, - The Guardian

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом заявил чиновник китайского министерства науки и технологий Чжан Синьминь.

По словам Синьминя, фавипиравир, разработанный дочерней компанией Fujifilm, дал обнадеживающие результаты в клинических испытаниях в Ухани и Шэньчжэне. В исследовании приняли участи 340 пациентов.



"Он обладает высокой степенью безопасности и явно эффективен в лечении", - отмечает Синьминь.

Телеканал NHK сообщил, что пациенты, которым давали лекарство в Шэньчжэне, вылечились от коронавируса в течение четырех дней после того, как их тесты дали положительный результат. Для сравнения, больные COVID-19 излечивались за 11 дней, если не принимали этот препарат.

Кроме того, рентген подтвердил улучшение состояния легких примерно у 91% пациентов, принимавших фавипиравиром, по сравнению с 62%, которых лечили другими препаратами.

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Вместе с тем, источник в министерстве здравоохранения Японии констатировал, что препарат не настолько эффективен у людей с более тяжелыми симптомами.

"Мы дали "Авиган" (альтернативное название препарата. - Ред.) от 70 до 80 пациентам, но, похоже, он работает не так хорошо, когда вирус уже размножился", - сообщил неназванный источник изданию Mainichi Shimbun.

На данном этапе фавипиравир должен быть одобрен правительством для полномасштабного применения на пациентах с Covid-19, поскольку первоначально он был предназначен для лечения гриппа.



По информации Mainichi Shimbun, препарат может быть одобрен уже в мае.