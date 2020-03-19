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 Японский препарат от гриппа успешно лечит COVID-19 на ранних стадиях, - The Guardian

Препарат фавипиравир, используемый в Японии для лечения гриппа, проявился как эффективное средство при лечении пациентов с коронавирусом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом заявил чиновник китайского министерства науки и технологий Чжан Синьминь.

По словам Синьминя, фавипиравир, разработанный дочерней компанией Fujifilm, дал обнадеживающие результаты в клинических испытаниях в Ухани и Шэньчжэне. В исследовании приняли участи 340 пациентов.

"Он обладает высокой степенью безопасности и явно эффективен в лечении", - отмечает Синьминь.

Телеканал NHK сообщил, что пациенты, которым давали лекарство в Шэньчжэне, вылечились от коронавируса в течение четырех дней после того, как их тесты дали положительный результат. Для сравнения, больные COVID-19 излечивались за 11 дней, если не принимали этот препарат.

Кроме того, рентген подтвердил улучшение состояния легких примерно у 91% пациентов, принимавших фавипиравиром, по сравнению с 62%, которых лечили другими препаратами.

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Вместе с тем, источник в министерстве здравоохранения Японии констатировал, что препарат не настолько эффективен у людей с более тяжелыми симптомами.

"Мы дали "Авиган" (альтернативное название препарата. - Ред.) от 70 до 80 пациентам, но, похоже, он работает не так хорошо, когда вирус уже размножился", - сообщил неназванный источник изданию Mainichi Shimbun.

На данном этапе фавипиравир должен быть одобрен правительством для полномасштабного применения на пациентах с Covid-19, поскольку первоначально он был предназначен для лечения гриппа.

По информации Mainichi Shimbun, препарат может быть одобрен уже в мае.

Источник: https://censor.net.ua/n3182628
 
   
 Топ комментарии
 
Ждем... сей час начнет вылазить кучу рекламы от наших спекулянтов и просто п...дорасов о готовности продать этот чудо медицины за скромное количество денежных средств.
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быстро Юльке отдайте деньги и она его притарабанит
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нах рассказывать о том , чего в Украине никогда не будет ...
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Не думаю, что он зарегистрирован в Украине.
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никто в Украине до сегодняшнего дня о нём и не слышал..
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де в Японії чи в Україні? Щоб порівняти скільки забарижать на українському людові?
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...йшов повз "гаражі" у їх таблетировочний прес вже другу добу без упину "працює" .. крейду свіжу підвезли ...так що ще сьогодні до вечора все буде ..
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нах рассказывать о том , чего в Украине никогда не будет ...
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быстро Юльке отдайте деньги и она его притарабанит
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Ждем... сей час начнет вылазить кучу рекламы от наших спекулянтов и просто п...дорасов о готовности продать этот чудо медицины за скромное количество денежных средств.
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а український не лікує? а отож.. прибили науку 6 презиків-дегенусов
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Типа как Тамифлю?? Помним, ага.. Но я большетВОЗ доверяю, нет вакцины до осени и точка.
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А ты вакцину от лекарства отличить в состоянии? Или тебе усе равно, усе едино?
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Лекарства - нет. Сообщаю для особо одаренных.
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Ну да, ну да. Твои слова против слов "The Guardian". А ты вообще кто?
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Гатдиан лично, всем составом испытания проводили? Или этот препарат ***** антитела в организме стимулирует вырабатыватся?? Максимум в чем он помогает, этотсбить температуру не более. Не неси *****.
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Вместе с тем, источник в министерстве здравоохранения Японии констатировал, что препарат не настолько эффективен у людей с более тяжелыми симптомами.Источник: https://censor.net.ua/n3182628

Переводим - для тяжелых случаев бесполезен, помогает только тем, у кого легкие трехдневный насморк. Шо-то типа арбидола....
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ну от легких случаев вроде и сам выздоравливаешь?
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Просто не замечаешь. Таких вирусов с короной и без реально тысячи.
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Вже бачу, як запрацювали наші підпільні фуфломіцинні фабрики. Взавтра ви побачите оголошення по продажу цього "японського дива"
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.. У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про початок випробувань вакцини від коронавірусу SARS-Cov-2.
..У ВООЗ заявили про початок випробування вакцини від коронавірусу | Громадське телебачення Японський препарат від грипу успішно лікує COVID-19 на ранніх стадіях, - The Guardian - Цензор.НЕТ 6079
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Неужели этот препарат лечит даже лучше чем туалетная бумага?
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Конечно нет, туалетную бумагу выпускают , а аппараты надо еще запустить на заводе..
Лучше организуем панику в Санжировке вместо тестов и аппаратов.. и маски продадим..
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Есть нормальные люди на этой Планете! Это радует....
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Шахов лично макнул Монику.Зеленое чмо не в курсе,
шо брехню легко проверить.
Говноед гундосый-Нардеп Сергій Шахов, у якого виявили коронавірус, звернувся до президента Володимира Зеленського та заявив, що замість нього у Верховній Раді ніхто не голосував
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Японський препарат від грипу успішно лікує COVID-19 на ранніх стадіях, - The Guardian - Цензор.НЕТ 4608

ЕГО БРЕХНИ НА ТВ про Ерику и Шахова , а надо переголосовать этот бардачный закон осла зе..
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Зе в зверненні закликає довіряти офіційним джерелам інформації і тут же бреше,що Шахов 17.03. був зареєстрований в залі і його колеги кнопкодавили.Але на сайті Ради містяться дані,що Шахов 17.03. не був зареєстрований та не голосував. "Ти просиш довіряти,але робиш це без поваги."Японський препарат від грипу успішно лікує COVID-19 на ранніх стадіях, - The Guardian - Цензор.НЕТ 7684
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Увага!!!
Не можна вірити у все що подає міністерство охорони здоров'я.
Говорять, що виходячи з дому досить одягнути рукавички і маску.
Я вийшов, а інші мали одягнені ще штани і сорочки.
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