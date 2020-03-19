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 Политика Украины
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 На въездах в Черновцы водителям будут измерять температуру, - мэр Каспрук

В Черновцах с сегодняшнего дня на всех въездах в город будут работать контрольно-пропускные пункты, на которых водителям будут измерять температуру.

Об этом сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, на КПП будут измерять температуру, а также вести учет всех транспортных средств, которые заезжают на территорию города. Как отметил мэр, у водителей и пассажиров правоохранители будут расспрашивать о цели поездки и о том, с кем они намерены общаться.

"Я прошу с пониманием к этому отнестись, это делается исключительно для того, чтобы мы могли мониторить контакты тех людей, которые сегодня или в будущем, не дай Бог, заразятся коронавирусом", - пояснил Каспрук.

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Он добавил, что частным предпринимателям, которые занимаются перевозками грузов, а также владельцам специальной техники необходимо будет получить специальные разрешения для въезда в город.

Источник: https://censor.net.ua/n3182627
 
 
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Так... льготный проезд отменили. Ну и хрен с ним. Ок, температуру измерять, согласен, возможно для некоторых подобное как самоуспокоение и сработает. Хотя как по мне больше паники будет. Только один вопрос в этой ситуации, что будут делать с теми у кого обнаружат повышенную температуру? Вот этот момент реально не понятен.
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смородина - це свого роду антимікробний засіб, вона також може понизити температуру
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Ты думаешь на этих "пунктах пропуска" будут раздавать смородину) Ну как вариант... интересно, услышать еще варианты от других)
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Микробы и вирусы - разные вещи.
А сбивать температуру - не значит лечить.
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В рефрижератор на півгодини. Вони самі не знають, який толк від вимірювання температури.
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Мое мнение такое, это больше похоже на видимость принятия "важных и эффективных" мер. А по сути все мы понимаем что людей с температурой может быть много и причин так же много, не обязательно это должен быть коронавирус. И всех не разместят в больницах что б проверить, это ведь не реально в нашей ситуации и с крайне ограниченными медресурсами. По этому мне и стало интересно, что делать будут при выявлении температуры.
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