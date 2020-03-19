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 Впервые не зафиксировано ни одного случая заражения COVID-19 на материковом Китае среди местных жителей

В четверг в материковом Китае впервые с начала пандемии не было зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусом на местном уровне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Это поворотная точка в глобальной битве против Covid-19. По состоянию на четверг КНР сообщила лишь о 34 новых случаях - все они привезены из-за границы", - говорится в сообщении.

"Только в прошлом месяце материковый Китай сообщал о тысячах случаев в день и считался самой опасной инфекционной зоной в мире. Теперь, после нескольких месяцев блокировок и ограничений на поездки, затрагивающих сотни миллионов граждан, строгих домашних карантинов и беспрецедентных общенациональных усилий, страна сократила до нуля число новых зарегистрированных случаев заболевания", - добавили в издании.

Китай также сообщил о восьми новых смертельных случаях вчера.

В настоящее время в стране зарегистрировано 80 928 случаев и 3245 случаев смерти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 13 провинциях Китая больше нет ни одного больного с коронавирусом

Источник: https://censor.net.ua/n3182626
 
   
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Да нет зачем это китайцам? А вот шо кацапьё тут нагадило я поверю!
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От і вся інформація, що короновірус закинули в Китай американці. .. А вірус найбільше гребе білих, а не жовтих.
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Да нет зачем это китайцам? А вот шо кацапьё тут нагадило я поверю!
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чорних взагалі не чипає.. той хто закинув мабуть був ніггером
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или брешут, или вакцинировали.
а значит вакцина была заранее готова.
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французи ніби то теж впорались.. а наші барани з Італії приклад беруть чомусь
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В РБ свободы слова нет, все секретно, на 9 миллионов населения 51 зараженный, в демократической Украине 16 случаев.

Кто-то кому-то что-то не договаривает.
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