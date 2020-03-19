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 Нацотбор на "Евровидение 2021" не будет проводиться: Украину представит победитель отбора-2020 Go_A, - Аласания

Украину на конкурсе "Евровидение 2021" будет представлять победитель нацотбора "Евровидение 2020", группа Go-A.

В 2021 году Украину на конкурсе "Евровидение" будет представлять победитель национального отбора "Евровидение 2020", группа Go-A, сообщается 18 марта на официальной странице песенного конкурса "Евровидение" в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Если в жизни группы ничего не поменяется и они будут готовы выступить на сцене "Евровидения" в следующем году, мы будем этому содействовать", – подчеркнул глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

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Он сообщил, что это решение согласовано с руководством телеканала СТБ.


Группа Go-A в Facebook сообщила, что согласна представлять Украину в 2021 году на песенном конкурсе "Евровидение".

"В этом году "Евровидение" отменили по понятным причинам, но мы рады сообщить, что все-таки будем представлять Украину в следующем году", – написали участники музыкального коллектива.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182623
 
 
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Если до того времени будет Евровидение и ГОА?! Нацотбор на "Евровидение 2021" не будет проводиться: Украину представит победитель отбора-2020 Go_A, - Аласания - Цензор.НЕТ 2218
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Сім років мак не родив, а голоду не було
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Так не будет-же Евровидения? Что вы херню пишете?
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у тебя классическая совковая болезнь "смотрю в книгу - вижу фигу". конкурса 2020 не будет, а не "вообще конкурса не будет". автоматом группа будет представлять Украину в 2021. и то, если вакцину придумают.
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