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Все про:прокуратура (3895) сепаратизм (11214) Донецкая область (4425) Светлодарск (9)

 Мэра Светлодарска Брехунца взяли под стражу, его подозревают в сепаратизме

Донецкий апелляционный суд изменил меру пресечения Светлодарскому городскому главе Анатолию Брехунцу на содержание под стражей по делу о сепаратизме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

"Донецким апелляционным судом удовлетворена апелляционная жалоба прокуратуры Донецкой области об изменении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей Светлодарскому городскому голове, который обоснованно подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины, то есть в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", - говорится в сообщении.

"Напомним, в мае 2014 Светлодарский городской глава внес в повестку дня сессии и в дальнейшем положительно проголосовал по вопросу о предоставлении помещения читальных залов городской библиотеки для проведения незаконного референдума о суверенности "ДНР"", - добавили в прокуратуре.

Срок содержания чиновника под стражей определен до 11 апреля 2020 года. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее его отправили под домашний арест.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182622
 
   
 Топ комментарии
 
с такой фамилией вообще нельзя было выбирать
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Ну и фамилия у него - Брехунець. Как с такой фамилией можно ему доверять?
Мера Світлодарська Брехунця взяли під варту, його підозрюють у сепаратизмі - Цензор.НЕТ 5879 Мера Світлодарська Брехунця взяли під варту, його підозрюють у сепаратизмі - Цензор.НЕТ 5879 Мера Світлодарська Брехунця взяли під варту, його підозрюють у сепаратизмі - Цензор.НЕТ 5879
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Світлодарськ на 80% сепарське місто. Там любий мер буде сепаром... Такі реалії.
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с такой фамилией вообще нельзя было выбирать
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Люди з такими прізвищами якраз і потрібні владі - форма відповідає змісту.
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... Анатолию Брехунцу... хоть бы имя сменил... Есть же Петро, чи Мыкола...
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Дуже промовистепрізвише. Якщо взяти до уваги, що прізвища виникли або від прізвиськ людей, або від топонімічних прив'язок (Уманський), а прізвиська давалися оточуючими через певні рід занять (Бондар), анатомічні особливості (Шульга) і в основному через психологічні властивості, як і дане прізвище Брехунець, то вибір жителів Світлодарська мене дивує. Хоча насправді чого дивуватися, якщо там значна більшість проголосувала за президента Голобородька і "Слугу Народа", а інші - за ОПЗЖ.
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Світлодарськ на 80% сепарське місто. Там любий мер буде сепаром... Такі реалії.
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Поэтому всякое говно нужно сажать с конфискацией за воровство (оно точно было), а не по-политическим статьям с последующей амнистией
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А шо за слухи про переворот в козломордии?
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Ничёсси! От это зрада-зрадёшенька пришла... Не було же такоГа при мародёре! Опять зелебобы прессуют патриотов, которые пять лет спасали Украину...
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Мнение макшанина из-за паребрика тут никого не интересует. Жри мох молча, крепостной.
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от ты скажешь... мох с боярышником - для милых дам. Эти жрут грудку якутского петуха с лопаты...
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Бескомпромиссная борьба с "русским миром" и сепаратизмом как она есть. Даже "Правый сектор" просит проявить гуманность.
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Наверняка по доносу "тайного доброжелателя". Мера Світлодарська Брехунця взяли під варту, його підозрюють у сепаратизмі - Цензор.НЕТ 6864
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Покарати падло, за його зрадницькі дії проти Батьківщини - завжди було святою справою. Батьківщину не вибирають і нею не торгують.
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так он же многослойный тамжынашлюдь.
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А взагалі-то перстпектива винесення вироку буде як і у Штепи.
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ага. наградят его за перемещение грузов и за адиннарот.
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Ну и фамилия у него - Брехунець. Как с такой фамилией можно ему доверять?

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Так это ж по существу завезённый в свое время кацапский биомусор за него и голосовал. Ибо только крепостные могут себе и выбрать подобного г...ндона. Нравится им когда их е...ут.
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ну а как можно было доверять и выбрать клована, который ,лет 20ть ,прямо кричал благим матом с экрана, что он малорос
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З ним непогано б учинити, як учиняють з радiоприймачем "брехунець": прибити до стiни i пiдключити до електромережи🤗
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выбирают клоуна малороса, брехунца - и все оно(поемуто!!!!) оказывается сепарней
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Як можна взагалі було з таким прізвищем перемогти на виборах))
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слідуючим мером буде 3,14#доболец ...може хоч так їм дійде що вони "обирають" ...
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дивно.. таке прізвище і сепар..але точно не удмурд
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проголосовал по вопросу о предоставлении помещения читальных залов городской библиотеки....

Эти кретины совсем из ума выжили??? Сначала 6 лет ждали, теперь проснулись... голосовал за библиотеку... офигенное преступление... А Штепа например не за какую библиотеку не голосовала?
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Дал же Бог фамилию. Как клеймо на всю жизнь с передачей последующим поколениям. Что до обвинений.. Ну что ,значит на повышение пойдет. Вон Штепу Славянскую держали держали.. а сейчас она депутат Верховной Рады Украины ( хоть встречала оккупантов с распростертыми объятьями и кричала Путин приди)
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