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 Первые два случая заражения коронавирусом зафиксированы в Конгрессе США

Два члена Палаты представителей Конгресса США объявили в среду о том, что заражены коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом сообщили конгрессмен от Флориды Марио Диас-Балард и конгрессмен от Юты Бен Макадмс.

Эти первые два случая заражения среди американских законодателей.

Конгрессмен из Флориды сообщил, что он чувствует себя лучше и призвал американцев отнестись к этому вирусу "крайне серьезно".

Законодатель из Юты призвал американцев к единству с тем, чтобы "выйти из этого кризиса еще более сильными". Как законодатели заразились неизвестно. Они обратились к врачам после появления симптомов гриппа. Сейчас они находятся в самоизоляции дома.

По словам сотрудников Конгресса, медики пытаются выявить всех на Капитолийском холме, кто мог в последние дни встречаться с двумя законодателями и проводят дезинфекцию помещений.

Распространение вируса среди законодателей чревато срывом работы Конгресса, когда может потребоваться принятие экстренных решений. В среду президент Дональд Трамп подписал закон, которым предусматривается предоставление возможности проведения тестирования на коронавирус каждому американцу и выделение пособий тем, кто временно оказался без работы. Этот закон был накануне одобрен Сенатом, где голосование проходило по особой процедуре с целью избежать контактов между законодателями.

Напомним, ранее президент Дональд Трамп сообщил, что США договорились о закрытии границы с Канадой.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182620
 
 
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Погуглив Вьєтнам. В 100 мільйонній країні - 68 випадків захворювання. Висока температура надворів биває вірус? Чекаємо літньої жари.
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Не факт. У Іспанії і особливо у Італії вже літня погода. А епідемія розповсюджується просто страшними темпами. Щодо В'єтнаму, то слід зауважити, що там висока самоорганізація взаємодопомоги людей і притомне керівництво.
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Думаю, частки слини та слизу швидше висихають на сонці та за низької вологості. Скоріш за все, у В'єтнамі набагато менше приміщень з кондиціонерами, ніж в Італії. На вологих охолоджувачах і фільтрах кондиціонерів той вірус (і не твльки він) може зберігати життєстроможність набагато довше, ніж зазвичай.. Ну і організованість суспільства у В'єтнамі вища.
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Щодо кондиціонерів і високоїсамоорганізації погоджуся. Щодо висихання слини - не факт, бо вірус у сухому стані зберігається на дверних ручках майже добу. А знищити його можна тривалим миттям водою і мийними засобами.
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На ручках тонкий шар шкірного жиру достатній для консервації таких малих часток, як віруси. Бачили, як смажене м'ясо в смальці консервують? Приблизно так жир захищає і частки вірусу.
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Еще писали что во Вьетнаме не было ни одного смертного случая
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В США тоже не хватает лекарств? Вот у нас в аптеках нет парацетамола - а он спасает от вирусов - так советуют в Словакии
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