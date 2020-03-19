 Первые два случая заражения коронавирусом зафиксированы в Конгрессе США

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом сообщили конгрессмен от Флориды Марио Диас-Балард и конгрессмен от Юты Бен Макадмс.

Эти первые два случая заражения среди американских законодателей.

Конгрессмен из Флориды сообщил, что он чувствует себя лучше и призвал американцев отнестись к этому вирусу "крайне серьезно".

Законодатель из Юты призвал американцев к единству с тем, чтобы "выйти из этого кризиса еще более сильными". Как законодатели заразились неизвестно. Они обратились к врачам после появления симптомов гриппа. Сейчас они находятся в самоизоляции дома.

По словам сотрудников Конгресса, медики пытаются выявить всех на Капитолийском холме, кто мог в последние дни встречаться с двумя законодателями и проводят дезинфекцию помещений.

Распространение вируса среди законодателей чревато срывом работы Конгресса, когда может потребоваться принятие экстренных решений. В среду президент Дональд Трамп подписал закон, которым предусматривается предоставление возможности проведения тестирования на коронавирус каждому американцу и выделение пособий тем, кто временно оказался без работы. Этот закон был накануне одобрен Сенатом, где голосование проходило по особой процедуре с целью избежать контактов между законодателями.

Напомним, ранее президент Дональд Трамп сообщил, что США договорились о закрытии границы с Канадой.

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